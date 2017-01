Mit Glitter und Glamour auf dem Weg zum Glück: keine Nuit Bohème ohne ein paar Spielernaturen - hier in der Alten Feuerwache in Mannheim.

Die Nacht ist kalt, eisige Flocken rieseln vom Himmel. Dick eingepackt eilt ein Pärchen auf die Alte Feuerwache in Mannheim zu. Unter ihrem langen Wintermantel tanzen Fransen im Takt der Schritte, auf dem Kopf wippen Federn. Der Mann trägt Zylinder. Sie sind unterwegs in eine andere Zeit. Für eine Nacht wollen sie zurück in die 1920er Jahre, feiern wie der große Gatsby. Mit Glitzer und Glitter, Hut und Maske, Absinth, Glücksspiel und viel Musik.

Für den "Großen Swing-Neujahrs-Maskenball" der Nuit Bohème am vergangenen Samstag hat die Alte Feuerwache die Zeit zurückgedreht. Nicht zum ersten Mal. Vor bald sieben Jahren veranstaltete Konstantinos Simeonidis aka "Costa Le Gitan" zum ersten Mal "La Nuit Bohème", damals noch im Café Prag. "120 Gäste waren beim ersten Mal da, beim zweiten Mal auch und beim dritten Mal standen mehr Menschen draußen als drinnen."

Überraschender Erfolg

Dass die Partyreihe so lange so erfolgreich läuft, überrascht ihn selbst. "Das war nicht geplant, das hat sich einfach so entwickelt." Auch einen Kostümzwang habe es nie gegeben. "Das haben die Gäste von sich aus gemacht", erzählt der DJ, der heute ebenfalls eine goldene Maske trägt. "Viele kommen fast zur jeder Nuit - die leben diese Zeit." 2013 organisiert er zum ersten Mal einen Maskenball - damals noch an Silvester. Doch das fand Simeonidis zu stressig. "Die Erwartungen an die Silvesternacht sind immer viel zu groß. Diese Panik im Vorfeld, ja die beste Nacht des Jahres zu erleben, ist doch völlig übertrieben." Lieber, erzählt er, feiere er den Jahreswechsel gemütlich daheim und lässt es dann einige Tage später ganz entspannt und ohne Druck so richtig krachen.

Ganz so, wie es Leonardo DiCaprio als der große Gatsby in der Verfilmung des Romans von F. Scott Fitzgerald vormacht. "Der Film hat einiges dazu beigetragen, dass wir heute hier sind", erzählt Emre. Mit seinen Freunden will er das Gefühl der "Roaring Twenties", der goldenen 20er Jahre, nacherleben. Für Rosa heißt das: "Tanzen, Spaß haben, vielleicht ne Runde Poker spielen - und das außergewöhnlich gut gekleidet." Heute Nacht, sagt sie noch, dürfe es durchaus oberflächlich zugehen. "Heute frönen wir der Oberflächlichkeit!" Sie lacht.

Hosenträger, Perlenketten

Rosa trägt eine schwarze, filigrane Maske mit glitzernden Steinen, die nur ein Auge bedeckt. Auch ihre Freundinnen Helena und Natalie tragen Masken, dazu viel Spitze und Perlenketten. Emre setzt auf Fliege und Hosenträger. Sie kennen sich noch aus der Schulzeit, leben mittlerweile in Heidelberg, Heilbronn und Karlsruhe und haben sich für den Maskenball verabredet. "Wir haben gemeinsam vorgeglüht und uns extra auf YouTube Videos angeschaut, wie sie damals getanzt haben und geübt." Emre lächelt vielsagend, will aber lieber noch nicht zeigen, was er sich abgeschaut hat.

Für weitere Inspiration muss er nur den Kopf etwas drehen. Auf der noch leeren Tanzfläche swingen Valerie und Roman. Unangestrengt und entspannt sieht es aus, wie sie über die Tanzfläche wirbeln. Seit zwei Jahren tanzen sie, Swing und Boogie-Woogie. Weil es Tänze sind, die einfach gute Laune machen, sagen sie. Und nicht so steif und ernst sind wie die Standardtänze. Ein Grund, warum überall in Deutschland Swing- oder Lindy Hop-Tanzkurse boomen. Die 20er Jahre liegen auch beim Tanzen im Trend.

Um Mitternacht spielen Richard Herfeld und sein Eskapaden Tanzorchester zum Tanz auf. Er flirtet mit den Damen in der ersten Reihe, singt "Bei mir bist du schön" und serviert Charleston, Fox-Trott und - natürlich - Swing. Später legt Costa Le Gitan hauptsächlich Electro Swing und Nu Jazz auf. Musik, bei der die Beine nicht lange stillstehen können. Auch wenn nur wenige die Originalschritte so drauf haben wie Valerie und Roman.