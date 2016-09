Gute Nachrichten als Wagnis

Menschen brauchen gute Nachrichten. Damit sie nicht aufgeben. Damit sie nicht denken, alles werde immer schlimmer. Doch das Positive geht im journalistischen Tagesgeschäft oft unter. Das "Wochenende"-Heft, welches Sie gerade in den Händen halten, versammelt viele positive Nachrichten - der Zukunftsforscher Matthias Horx begrüßt dieses Wagnis.

"Menschen sind aufgrund ihrer emotionalen Prägung auf Gefahren sensibilisiert. Wir sind die Nachfahren der Ängstlichen, die sich in ihrer Höhle fürchteten und deshalb besser überleben konnten", erklärt Horx. In der heutigen Medienlandschaft konkurrieren Journalisten auf tausenden Kanälen um die Ressource Aufmerksamkeit. So kommt es zu "einem regelrechten Wettbewerb um das Angstmachen. Wer hat die skandalösesten Schlagzeilen?"

Erregung schafft Klicks

Matthias Horx Matthias Horx ist Unternehmensberater und Publizist , der sich selbst als Zukunftsoptimist, Provokateur und Visionär beschreibt.

Seit 1998 ist er Inhaber des Zukunftsinstituts , das er selbst gründete, mit Sitz in Frankfurt, München und Wien.

Schwerpunkttätigkeit seines Teams sind Recherchen dazu, welche Themen die Gesellschaft prägen und welche Rückschlüsse die Wirtschaft daraus ziehen sollte.

Horx hat mehrere Bücher veröffentlicht, darunter die Titel "Wie wir leben werden" und "Das Megatrend-Prinzip". Zuletzt erschien "Zukunft wagen: Über den klugen Umgang mit dem Unvorhersehbaren".

Als Referent ist Horx vielfach bei Unternehmen zu Gast. So hielt er auch schon Vorträge bei Roche, SAP und der BASF. jul

Es werde gelesen und geklickt, was Erregung verspricht, den schlimmsten Verdacht zu bestätigen scheint. "Wir geraten in ein Karussell, in dem sich nur die schrillsten Übertreibungen im öffentlichen Bewusstsein durchsetzen." Die Entrüstungsstürme, Beleidigungen und Gerüchte, die sich in den sozialen Medien Bahn brechen, sind das Ende vom Lied. "Eine Hysterisierung der Gesellschaft ist die Folge, die tatsächlich Demokratie und Stabilität zerstören kann." Horst Opaschowski, Leiter eines nach ihm benannten Instituts für Zukunftsforschung in Hamburg, findet, Medien (er nimmt diese Zeitung nicht aus) würden das "Leben als Thriller inszenieren" und so den Lebensstil von Kindern und Jugendlichen durch die Überbewertung des Aggressiven, Extremen und Sensationellen negativ beeinflussen.

Eike Wenzel, Gründer und Leiter des Instituts für Trend- und Zukunftsforschung (ITZ) in Heidelberg, hat einen Tipp für journalistische Medien: Sie sollten angesichts der so genannten sozialen Medien wie etwa Facebook vor allem entschleunigen: "Sie müssen von der Aktualität zurücktreten, einordnen und Tiefe herstellen." Darauf müsse sich der Journalismus besinnen - "oder er wird irrelevant". Die Medien - so Wenzel - ließen sich "von den Populisten an der Nase herumführen, reagieren überhastet, werden unpräzise". Das Fernsehen werde überschwemmt von Populisten - und habe noch kein Format gefunden, um sie zu entlarven.

Dabei gibt es Anlass zur Zuversicht: "Immer mehr Menschen auf der Welt leben immer selbstbestimmter und demokratischer. Sie haben mehr Geld, mehr Informationen, mehr Chancen und ein besseres Leben", sagt Trendforscher Sven Gábor Jánszky. "Vermutlich werden die Innovatoren der Welt es durch die Technologieentwicklung schaffen, in den nächsten 15 Jahren die größten Probleme der Welt - Hunger, Krebs, Wasser, Klima, Energie - nahezu vollständig zu lösen."

Den Grund für die Vielzahl negativer Nachrichten allein im Kalkül profitgieriger Medienunternehmen zu suchen, greife zu kurz. Eine Rolle spielt, dass Ereignisse - positive wie negative - heute lückenloser erfasst werden: "An jeder Ecke des Planeten steht eine Kamera, die jede Katastrophe sofort in unser Wohnzimmer bringt. Und das ängstigt uns natürlich - wir denken, es würde mehr, in Wirklichkeit werden nur die Medienkanäle mehr." Schnell vergessen ist, dass es all das früher schon gab - der Mediennutzer aber von vielen Katastrophen, die stattfanden, einfach nie etwas erfuhr.

Gleichwohl ist es Aufgabe der Medien, zu informieren, welche Schäden entstanden sind und welche noch zu erwarten sind. Dieses Wissen erlaubt Vorbereitung und schafft Sicherheit in heiklen Situationen.