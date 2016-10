Hexe auf Probe

Ein letzter Blick in den Spiegel. In mein Gesicht, wie ich es seit mehr als 30 Jahren kenne. Ich ziehe die Maske auseinander, öffne den Verschluss und überwinde meine Angst. Angst vor der Enge, der Hitze und dem Gummi-Geruch. Ich blicke wieder in den Spiegel. Aus der Reporterin ist Michael Myers geworden, der Serienmörder aus den "Halloween"-Filmen. In meiner Rolle werde ich an diesem Tag die Besucher des Halloween-Spektakels auf Burg Frankenstein erschrecken.

Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit meinen 1,66 Metern als professionelle Erschreckerin geeignet bin. Der Großteil der Besucher überragt mich deutlich. "Darauf kommt es nicht an", erklärt mir Schauspieltrainer und Choreograph Alexander Baab (34). "Du musst deine Rolle leben, dich 20 Kilo schwerer und 20 Zentimeter größer fühlen." Gar nicht so einfach. "Du läufst noch wie eine Frau. Und viel zu schnell", erklärt Baab. "Verlangsame deine Bewegung. Wenn du deinen Kopf normal drehst: langweilig. Wenn du es ganz langsam machst: gruselig."

Erste Erfolge in der Rolle

Halloween auf Burg Frankenstein Die Burg Frankenstein liegt auf Gemarkung der Gemeinde Mühltal am Rand des Odenwaldes. Die Burg ist Namensgeber für Mary Shelleys Roman "Frankenstein oder der moderne Prometheus". Eine Verbindung Mary Shelleys mit der Burg wird von verschiedenen Autoren aus Gründen der beschriebenen Lokalitäten angezweifelt. Zudem wird im Roman keine Burg erwähnt.

Das mit über 20 000 Besuchern alljährlich stattfindende Halloween-Spektakel auf der Burg wurde in den 1970er Jahren von US-amerikanischen Soldaten ins Leben gerufen. "Pro Abend kommen 2500 bis 3000 Besucher", erklärt Sprecherin Petra Kämmerer. In diesem Jahr gibt es aufgrund der jüngsten Terroranschläge verstärkte Sicherheitsmaßnahmen.

Die Halloween Veranstaltung GmbH und die Burg Frankenstein Event und Restaurant GmbH sind Organisatoren des Spektakels. "Die Darsteller erhalten eine Aufwandsentschädigung, wir finanzieren uns nur über die Tickets", sagt Kämmerer.

Von den jüngsten Horror-Clown-Angriffen distanzieren sich die Veranstalter. Kämmerer: "Unsere Clowns existieren nur in der Zeit unseres Events auf der Burg und greifen niemanden tätlich an."

Jedes Jahr werden Erschrecker-Castings veranstaltet, bewerben können sich Interessierte per Mail: casting@burg-frankenstein.de

Bis 8. November öffnet sich die Burg jeweils am Freitag, Samstag und Sonntag. Tickets im Internet: www.frankenstein-halloween.de

"Fixiere eine Person und fühle dich in deine Rolle ein. Wer war dieser Killer? Wie ging er vor?" Die Filmfigur Michael Myers spricht kein einziges Wort. Er nähert sich seinen Opfern sehr langsam und ohne jede Hast. Er tötet seine Opfer zum größten Teil mit einem langen Küchenmesser. Ich bekomme ein ungefährliches Plastikmesser und von Baab eine Einweisung, wie ich es am besten halte und einsetze.

Ich mache mich auf den Weg in den Burghof. Es ist kalt und dunkel. Durch die Löcher meiner Maske kann ich kaum etwas sehen, der Boden ist glitschig und matschig. Ich habe Angst, zu stürzen und maximal einen peinlichen Auftritt hinzulegen, statt ernsthaft einen Burgbesucher das Fürchten zu lehren. Doch ich finde mich schnell in meine Rolle ein. Und es passiert, was ich nicht für möglich gehalten habe: ich erschrecke die Besucher. Sie laufen vor mir davon, schreien, wenn ich auf sie zukomme, sie anfasse. Besonders amerikanische Besucher lieben Michael Myers. Nach dem Erschrecken kommen sie zurück und wollen ein Bild mit mir machen.

Nach meinem Debüt als Massenmörder treffe ich Patrick Kullick aus Pfungstadt. Seit fünf Jahren erschreckt er professionell Halloween-Fans auf Burg Frankenstein. Seine Rolle: ein Zenobit aus den "Hellraiser"-Filmen. Schwarze Lederhose, zerfetzte Jacke, Handschellen, Ketten, Säbel und eine klaffende Wunde als Gesicht. Gruseln für Fortgeschrittene. "Ich habe mich lange mit meiner Figur beschäftigt, die Filme geschaut, um Bewegungen und Auftreten perfekt umzusetzen", erklärt Kullick. Hinzu kommen die wochenlangen Trainings vor dem Spektakel. Wenn es dann los geht, "bin ich in zwei Minuten in meiner Rolle".

Seit drei Jahren spukt Kullick als Zenobit durch die alten Gemäuer, davor war er eine Vogelscheuche. Diese hat er nach zwei Jahren gegen die fiese "Hellraiser"-Fratze getauscht. "Ich habe meine Rolle gefunden. Ich bin stolz, diesen Charakter spielen zu dürfen." Nach fünf Jahren ist Kullick ein Horror-Profi. "Für diesen Job musst du geschaffen sein." Der 32-Jährige verbringt mehrere Stunden am Stück im Freien, nicht immer ist es im Oktober so mild wie in diesem Jahr. Kalt werde ihm aber nie. "Ich bin unter Adrenalin." Nur eines macht er nie: reden. "Meine Rolle spricht nicht. Das ziehe ich durch, komme was wolle."

Mittlerweile erkennt Kullick, wer ein gutes Opfer zum Erschrecken ist. "Wenn ich es schaffe, einen richtig harten Typen zum Schreien zu bringen, freue ich mich doppelt." Seine Freude ist ihm aber nicht anzusehen, die bleibt unter der schauerlichen Maske versteckt. Dieser Fratze entkommt kaum ein Besucher. "Ich spiele mehr als 90 Prozent an", erklärt der Darsteller. Und fast jeder gruselt sich. Nur bei seinen Freunden hat er es schwer. "Sie wissen, dass ich unter der Maske stecke."