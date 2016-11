Kaum ein anderes Schiff in Sicht

Wer von Assuan nach Abu Simbel will, nimmt eine kurze Nacht in Kauf. "Abfahrt ist um 3 Uhr 25" kündigt unser Reiseführer Muhammad an. Der Bus, erklärt er weiter auf einwandfreiem Deutsch, müsse pünktlich um vier Uhr an der Konvoistelle sein. "Reisegruppen, die später kommen, dürfen nicht fahren." Der Konvoi ist Pflicht? Muhammad schaut in erstaunte Gesichter. "Es gibt keine Sicherheitsprobleme in Oberägypten", schiebt er sofort hinterher, als müsse er uns beruhigen. Eine Kolonnenfahrt in der Wüste sei im Fall einer Panne eben einfach das Beste.

Kolosse im Sand

Muhammad weiß, dass es auch in unserer Gruppe Momente des Zögerns gab, die Reise an den Nil anzutreten. Dass in dem russischen Passagierflugzeug, das vor einem Jahr über dem Sinai abstürzte, ein Sprengsatz gefunden wurde, ist offenbar nicht nur uns im Gedächtnis geblieben; noch mehr als zuvor fehlen Ägypten nun die Touristen.

Im Reisebus nach Abu Simbel ist zumindest jeder zweite Platz besetzt. Von deutschen Urlaubern, allesamt Gäste auf Nilkreuzfahrtschiffen, die nun an Land einen Ausflug machen. Hinter dem Konvoi fährt Polizei, wie der Blick aus dem Fenster in einer Kurve zeigt - ein Zeichen von Sicherheit oder von Unsicherheit? Die Frage ist im nächsten Augenblick wieder vergessen, mit monotonen 100 Stundenkilometern geht es von jetzt an nur noch geradeaus, immerzu in Richtung Süden, bis kurz vor die Grenze des Sudan. Die Wüste wird von der Dunkelheit verschluckt, die meisten Passagiere haben die Augen geschlossen. Ein Mann frühstückt, ein anderer schnarcht.

Muhammad ist schon lange vor Sonnenaufgang putzmunter. "Guten Morgen", ruft er jedem einzelnen Fahrgast entgegen und beginnt sein Referat zur Baukunst von Ramses II. Dass er als Ägyptologe Reiseführer wurde, geht auf einen Ratschlag von Jan Assmann zurück, ebenfalls Ägyptologe und Emeritus der Heidelberger Universität. Er fand, das passe zu ihm. Und so doziert Muhammad in die Dämmerung hinein. Sein Vortrag dauert noch an, als wir längst vor den beiden Tempeln stehen, die der Pharao einst in den Fels schlagen ließ.

Der Tag hat gerade begonnen, die Hitze ist noch so eben erträglich. Vor der Fassade des Großen Tempels erscheint Ramses in Form von vier zwanzig Meter hohen Kolossen, die in einer Reihe nebeneinander sitzen. Sie blicken geradeaus auf den Nassersee, das Nilwasser glitzert im Sonnenlicht. Ein Kopf ist abgebrochen, er liegt vor den Kolossen im Sand. Was Ramses in den unterworfenen Nubiern auslösen wollte, indem er sich zwischen Kalkstein, Sand und Geröll ein gigantisches Denkmal erschuf, ist auch 3000 Jahre später noch unmissverständlich: Ehrfurcht angesichts seiner Macht.

Einsam auf der Bank

Vor dem Tempel sitzt ein Tourist aus Northeim auf einer Bank und betrachtet in aller Ruhe die Fassade. Ein Tischler im Ruhestand, der an diesem Tag 82 Jahre alt wird. Seit 15 Jahren fährt er jedes Jahr nach Ägypten. Auch in Abu Simbel war er schon, aber bei früheren Besuchen, sagt er, sei hier mehr losgewesen.

Die Bank vor dem Tempel muss der Mann diesmal mit niemandem teilen. Täglich kommen zur Zeit nur 250 Gäste, berichten die Polizisten, die in ihrer blütenweißen Uniform und mit großen Gewehren hinter dem kaputten Scanner am Eingang sitzen. Vor der Revolution seien es täglich an die 1500 Besucher gewesen, an Wochenenden sogar 2000.

Wen man auch fragt, überall erscheint die Revolution von 2011 als Zäsur. Ein Rekord wie im Jahr zuvor, als unter dem damaligen Staatschef Husni Mubarak noch knapp 15 Millionen Besucher ins Land strömten, scheint momentan in weite Ferne gerückt.