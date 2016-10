Kicken gegen den Krieg

Trainer Justo hat noch Fotos aus seiner Jugend, als er in einer Fußballmannschaft spielte: klein, dunkler Teint, pechschwarze Haare, schmale dunkle Augen und ein zurückhaltendes Lächeln. Auf Bildern sieht man ihn stehend und mit gekreuzten Armen oder über dem Ball hockend.

In seinem Haus in der beeindruckenden Berglandschaft von Corinto erzählt er mir, dass er als erster indigener, also eingeborener Junge bei den Stadtmeisterschaften in seiner Gemeinde mitspielte, dass der erste Fußballverein dort, der Huracán F.C., von ihm gegründet wurde. Er sogar einmal gegen Willington Ortíz, einen ehemaligen kolumbianischen Nationalspieler, gespielt hat und dass er wegen seiner Größe von 1,50 Meter kein Profi werden konnte. Jetzt ist er der "Manager" des Cxha Cxha Wala F.C., des Fußballclubs des indigenen Volkes der Nasa.

"Wann haben Sie die Fußballschule für die Kinder gegründet?", frage ich ihn.

"Das war ungefähr 2011."

"Die Vorstellung, dass es in diesen Bergen, inmitten des Konflikts, eine Fußballschule gibt, ist schon etwas seltsam."

"Deswegen haben wir den Club ja gegründet. Wir wollen damit die Kinder vor dem Krieg, vor Drogen, dem Koka und dem Tod bewahren."

Von seinem Haus aus sieht man oben in den Bergen deutlich abgegrenzte Flächen mit grünen Pflanzen, über denen in Reihen weiße Glühbirnen hängen. Es sind Gewächshäuser für Marihuana-Pflanzen, wie er mir erklärt. "Kann mit Fußball wirklich verhindert werden, dass die Kinder in den Konflikt hineingezogen werden?", frage ich, während er seine Fotos durchschaut. "Bei mir hat es geklappt", antwortet er und schmunzelt.

San Pedro ist einer von 46 Teilen, aus denen die Gemeinde Corinto besteht. In jedem dieser Teile hat der Fußballclub Cxha Cxha Wala einen Trainer. Gegründet wurde er 2011 durch Justiniano Julián. "Die Idee dahinter war ganz einfach.", sagt er. "Ich habe mir gedacht, dass wir etwas machen müssen, damit die Kinder nicht weiter zur Guerilla oder zum Militär gehen. Also fragte ich den Bürgermeister, was er von einem Fußballclub halte, ihm gefiel die Idee und wir legten los."

Alle dürfen kommen

Auch der Name war seine Idee. In der Nasa-Sprache bedeutet Cxha "Kraft" und Wala "groß". Große Kraft. Am Anfang waren es weniger als 30 Kinder, jetzt sind es 230, und die meisten sind indigene Nasa. Die meisten, aber nicht alle. Obwohl es sich um einen Club der in Corinto lebenden indigenen Nasa handelt, dürfen alle zum Training kommen, die wollen. "Ich kann keinem farbigen Jungen sagen, dass er nicht mit trainieren darf. Hier ist Platz für alle", meint Trainer Justo.

Der Gemeindeteil San Pedro besteht aus einer kleinen Ansammlung von Häusern aus Lehm und Guadua-Bambus, die auf einfachste Weise oben auf der Cordillera Central entstanden sind. Hier leben 700 indigene Familien. Trainer Lizardo Capaz, stämmig, schwielige Hände, trainiert die 60 Kinder aus dieser Siedlung, die dem Club angehören.

Der Platz liegt oben auf einer der Bergkuppen. Mit seinem dicht wachsenden Rasen aus feinen Gräsern liegt er genau gegenüber einem unübersehbaren Marihuana-Gewächshaus. Die Kinder beachten es kaum und konzentrieren sich auf den Ball. Nur zwei oder drei von den über 40 trainierenden Kindern haben Fußballschuhe an. Alle anderen spielen mit Stoffschuhen. Keiner hat Schienbeinschoner, der Torwart spielt ohne Handschuhe.

Die Bälle sind neu. Der indigene Gemeinderat hat sie gekauft. Aber Netze gibt es keine an den Toren, so dass der Ball nach jedem Tor einen Abhang hinunter fällt.

Trainer Capaz lässt die Kinder Runden um den halben Platz laufen und zeigt ihnen, wie sie Ballführung und Dribbling üben können. Die Kinder laufen lärmend hin und her.