Mit Nadel und Faden

Guter Rat gefällig? An Donnerstagabenden steht Georgia Stahl ihren Kursteilnehmern an der Mannheimer Akademie mit vielen Tipps zur Seite.

Gleichmäßig flitzt die Nadel über den grüngemusterten Stoff. Wenn die Nähmaschine auch noch so beruhigend klingen mag - Simone Koehler-Frei blickt nicht von ihrer Arbeit auf. Jeden Donnerstagabend nimmt sie am Nähkurs der Abendakademie Mannheim teil. Eigentlich wollte sie zunächst nur lernen, wie man kürzt. "Ich habe meine Hosen immer zur Schneiderin gebracht", erzählt sie. "Aber der Kurs hat dann so viel Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin." Aktuell näht sie eine Hose für ihren Sohn. "Kinder sind dankbare Abnehmer", sagt sie.

Mit konzentrierter Miene spannt Ismihan Sanalan an der Nähmaschine gegenüber die Fadenrolle ein: Sie möchte ihrem goldfarbenen Pullover den letzten Schliff geben. Das Werk soll Ersatz für ihren Lieblingspulli werden. "Er ist dabei, kaputtzugehen", sagt die junge Frau, und Bedauern schwingt in ihrer Stimme mit. Deshalb möchte sie sich ein ähnliches Stück nachnähen.

Trend hin zum Individuellen

Die gute Seele im Nähatelier ist Georgia Stahl. Die fröhliche Mannheimerin mit der blonden Mähne steht den Teilnehmerinnen bei dem dreistündigen Nähabend mit Rat und Tat zur Seite. Mal gibt sie Anweisungen zum Gebrauch der Overlock-Maschine, dann unterstützt sie die Gruppe beim Umsetzen des Schnittmusters. Der Kurs wird seit mehr als zehn Jahren an der Abendakademie angeboten, erzählt die Leiterin, die hauptberuflich als Pädagogin arbeitet. Die Termine seien stets ausgebucht, zudem gebe es eine Warteliste für Interessierte. "In den letzten drei bis vier Jahren ist Nähen zum absoluten Trend geworden", sagt die gelernte Damenschneidermeisterin.

"Viele arbeiten im Büro und wollen etwas mit den Händen machen," hat Stahl in ihren Kursen beobachtet. Der Trend gehe hin zum Individuellen; daher wohl der Wunsch, sich mit selbst geschneiderter Kleidung aus der Masse herauszuheben. Nähen ist nicht nur entspannend, sondern auch sehr kreativ, findet sie. Wer es ausprobieren möchte, sollte ein bisschen handwerkliches Geschick mitbringen. "Vieles ist Übungssache", räumt sie ein.

Anleitung als Bettlektüre

Angela Volker begutachtet das Schnittmuster für die Bermudashorts, die sie nähen möchte. Manchmal diene ihr die Anleitung als Bettlektüre, erzählt sie. Seit drei Jahren ist sie dabei. "Es wurde eine richtige Leidenschaft", schiebt sie hinterher. Die Ludwigshafenerin legt Wert auf hochwertige Stoffe. "Dann kann der Schnitt auch schlicht und einfach sein." Eine ihrer Errungenschaften ist ein feiner Boucléstoff, den sie in Paris erstanden hat. Daraus soll ein Rock im Stil von Chanel entstehen.

Farbenfroh geht es bei Jenny Hoock zu. "Ich mag es bunt", gesteht sie. Als Jugendliche hat sie genäht, dann 20 Jahre gar nicht. "Mit den Kindern habe ich wieder angefangen", erzählt sie, während sie Stoff abmisst. Inzwischen ist das Nähen für sie Entspannung pur, außerdem entstehen dabei neue Kleidungsstücke. "Die Kinder profitieren, ich profitiere", sagt sie. Häufig werde sie auf ihre Kreationen angesprochen, erzählt die Ludwigshafenerin. Das motiviert sie zusätzlich.

Gabriele Niemczyk näht sich einen Bademantel aus blauem Fleece. "Das Nähen habe ich mir gar nicht zugetraut, da ich schlechte Erfahrungen im Handarbeitsunterricht gemacht habe", sagt sie. "Hier bekommt man Hilfe - die Angst ist weggegangen." Im Kurs würden die Schritte einfach erklärt, so dass man sie gut nachmachen könne. Gabriele Niemczyk hat sich in eineinhalb Jahren unter anderem einen Rock, eine Hose und ein Kleid genäht. "Ich bin stolz auf meine Unikate."

Rund 50 Kilometer weiter nördlich wird ebenfalls fleißig genäht: Die Modedesignerin Kristin Gelitz hat 2012 in Darmstadt einen Laden eröffnet, in dem sie auch ihre eigenen Kreationen herstellt. In dem Geschäft mit dem Namen "Anziehend" verkauft die 27-Jährige Damen- und Herrenbekleidung ihrer Modemarke "Kristalin".