Rückkehr der Urviecher

Würden die Giganten in Wittgenstein bleiben, wäre alles in Ordnung. Aber manchmal nehmen die Wisente eben auch Kurs aufs Sauerland - und dort ticken die Uhren anders.

Der Wisent ist ein Freund leiser Töne. Keine zehn Meter steht die Herde entfernt, zu hören ist nur das Rupfen an Grasbüscheln. Und ab und zu ein leises Grunzen. Was die Augen aber sehen, ist spektakulär: Tiere, wie aus der Zeit gefallen, mehrere Hundert Kilo schwere Kolosse, Hals und Kopf des Bullen eingepackt in dickes Fell. Gebannt zücken die Besucher ihre Kameras, ab und zu rauscht ein "Psssst" durch die Menge.

Die "Wisent-Wildnis" im südwestfälischen Rothaargebirge, an der Grenze zwischen Hessen und Nordrhein-Westfalen, ist ein 20 Hektar großes Freigehege, in dem eine Herde der Wildrinder lebt. Es ist das Schaufenster der Umgebung. Denn dort streifen seit drei Jahren inzwischen 20 freilebende Wisente durch Wiesen und Wälder. Es ist eine Rückkehr nach mehr als 400 Jahren: Im 16. Jahrhundert wurden die letzten Vertreter der Art auf deutschem Boden ausgerottet.

Spuren im Stadtbild

Eine halbe Autostunde entfernt hat der Wisent auch im Stadtbild seine Spuren hinterlassen. Bilder und Nachbildungen zieren einen Kreisverkehr und eine Häuserwand in Bad Berleburg. Über der Stadt thront das Schloss des Fürsten Zu Sayn-Wittgenstein. Das Adelsgeschlecht hat einst die gleichnamige Grafschaft regiert, das heutige Familienoberhaupt Prinz Richard ist noch immer der größte private Waldbesitzer Nordrhein-Westfalens. Und ein Freund der Natur.

Ab 2003 setzte er nach und nach seine Idee um, das größte Wildsäugetier Europas zurückzuholen. Eine achtköpfige Herde Wisente wurde drei Jahre lang in einem Gehege auf die neue Freiheit vorbereitet - und im April 2013 dann in diese entlassen. Die Stadt Bad Berleburg verknüpft damit große Hoffnungen. Die Gegend im äußersten Südosten Nordrhein-Westfalens ist ein so idyllischer wie abgelegener Fleck. Die Wisente sollen Wittgenstein überregionale Aufmerksamkeit bescheren. Und naturinteressierte Touristen am besten dazu.

Neben dem Rathaus von Bad Berleburg hat der Verein Wisent-Welt-Wittgenstein Quartier bezogen. Die Stadt und der fürstliche Forstbetrieb haben sich darin als Träger des Auswilderungsprojekts zusammengeschlossen. In der Kaffeeküche grüßt Jochen Born, ein Mann wie ein Baum und mit einem in Deutschland einzigartigen Job: Wisent-Ranger. Der gelernte Landwirt soll die wilden Rinder im Auge behalten und sie den Wittgensteinern ein bisschen erklären.

Was also macht der Wisent den ganzen Tag? Jochen Born lacht. "Fressen, saufen, liegen." Der nahe Verwandte des Bisons ist ein gemütliches Tier, aber eben auch ein wildlebendes. Die Garantie, einen Koloss zu Gesicht zu bekommen, kann Born keinem Besucher geben. Am Tag zuvor war er mit einem Studenten sechs Stunden im Wald unterwegs. Sichtungserfolg: null. Zehn Minuten, nachdem man sich verabschiedet hatte, bekam Born einen Anruf: Die Wisente verursachten einen kleinen Stau, Schaulustige schossen fleißig Fotos von der neben der Straße äsenden Herde. In Bad Berleburg machen solche Aufnahmen schnell die Runde. Zum Beispiel ein Video, das ein junger Mann aufnahm, als er die Herde am Straßenrand entdeckte und live kommentierte: "Was seid ihr denn für Mollis?"

Die "Mollis" finden sich in ihrer neuen Heimat gut zurecht. "Es ist faszinierend, wie schnell sie sich ihren Raum erobert haben", sagt die Biologin Coralie Herbst von der Tierärztlichen Hochschule Hannover, die das Projekt in den ersten zwei Jahren wissenschaftlich begleitet hat. "Die ersten Tiere stammten aus Gehegen und hatten keine Erfahrung mit der Freiheit. Aber sie haben sich sehr gut angepasst."