Täter verzweifelt gesucht

Ein Fall von Missbrauch? Wenn Lehrer eingeschaltet werden, führt das die Ermittler in vielen Fällen zum Täter. Dennoch müssen sie abwägen, ob die hohe psychische Belastung des Opfers bei der sogenannten Schulfahndung in Kauf zu nehmen ist.

Es gibt Tage im Leben eines Ermittlers, die sind düster. Beweismittel machen ihnen zu schaffen: Kinderpornos. 2015 wurden in Deutschland 13 760 Kinder Opfer von sexuellem Missbrauch. Die Kinder sind ihren Tätern hilflos ausgeliefert. Landen Bilder und Videos, die den sexuellen Missbrauch eines Kindes zeigen, im Internet, beginnt für die Ermittler die fieberhafte Suche nach dem Täter.

Doch während die Opfer den Blicken der Betrachter ausgeliefert sind, schützen die Täter ihre Identität. Ihr Gesicht taucht nicht in den Missbrauchsvideos auf. Auch die digitalen Spuren des Materials verwischen sie.

Nicht das erste Mittel

Sexueller Missbrauch Etwa 14 000 Kinder werden jährlich in Deutschland Opfer von sexuellem Missbrauch - laut Kriminalstatistik der Polizei. Drei Viertel der Opfer sind Mädchen. Solche Statistiken erfassen jedoch nur die angezeigten Fälle. Dunkelfeldstudien - Befragungen, die die stattgefundenen, aber nicht angezeigten Delikte erfassen - berichten, dass 15 bis 30 Prozent aller Mädchen und 5 bis 15 Prozent der Jungen in ihrer Kindheit Opfer von sexuellem Missbrauch werden. ble/Quelle: Mikado, Forschungsprojekt der Universität Regensburg

Im Darknet, eine Art verschlüsselter Bereich des Internet, kursieren etliche Anleitungen, wie GPS-Daten von Bildern unterdrückt und IP-Adressen von Computern verschleiert werden können. Tatort und Täter sollen unentdeckt bleiben. Entdecken die Ermittler Material im Internet, zählt jede Sekunde. Sie müssen davon ausgehen, dass der Missbrauch anhält. Manchmal greifen sie dabei zum äußersten Mittel - und starten eine Schulfahndung.

Üblicherweise versuchen Beamte auf diese Form der halb-öffentlichen Fahndung zu verzichten. Vor allem dann, wenn es um sexuellen Missbrauch geht. Zu groß ist das Trauma der Opfer, zu schambehaftet der Missbrauch, als dass er mit der Öffentlichkeit geteilt werden sollte. Die Ermittler müssen jedes Mal neu abwägen. Denn trotz der Belastung der Opfer hat die Methode Vorteile: Die Schulfahndung ist ein hochwirksames Instrument. In den vergangenen vier Jahren wurden von zwölf Missbrauchsfällen elf innerhalb kürzester Zeit aufgeklärt.

Staatsanwalt Benjamin Krause von der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) in Gießen engagiert sich seit 2012 gegen sexuellen Missbrauch. Unter anderem leitet er die Ermittlungen der Operation "Spade" in der Edathy-Affäre. Die Schulfahndung ist aus einer Notsituation heraus entstanden: "Wir haben uns gefragt, was wir tun können, wenn aus dem Videomaterial trotz akribistischster Forensik nicht hervorgeht, wer der Täter ist", erzählt Krause. "Wenn alle unsere anderen Fahndungsmethoden uns dem Täter nicht näher bringen, dann setzen wir dieses sehr moderne Instrument ein, weil wir glauben und mittlerweile auch wissen, dass uns das Opfer zum Täter führen kann." Die ZIT führt gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt (BKA) bundesweit und international koordinierte Ermittlungsverfahren wegen Kinderpornografie und sexuellen Missbrauchs von Kindern durch.

Bevor die Schulfahndung eingeführt wurde, spielten die Ermittler folgenden Gedankengang durch: Jedes Kind in Deutschland muss zur Schule gehen. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass Grundschullehrer eines der Opfer schon einmal als Schüler hatten und wiedererkennen, sehr hoch. Gelänge es einem Lehrer, ein betroffenes Kind zu identifizieren, wüsste man rasch, wo es wohnt und mit wem es Kontakt hat. Die Chancen den Täter zu finden, steigen enorm. Denn nach wie vor werden Kinder am häufigsten von Familienangehörigen missbraucht.

Sommer 2015. Im Netz tauchen Bilder von zwei missbrauchten Mädchen auf. Es handelt sich um zwei verschiedene Fälle. Ausländische Polizeidienststellen machen die Ermittler des Bundeskriminalamts in Wiesbaden auf das Bild- und Videomaterial aufmerksam.

Die Profiler machen sich sofort an ihre Arbeit, nehmen jedes Foto unter die Lupe. Das kleinste Detail im Bild könnte den entsprechenden Hinweis liefern. Nach eingehender Untersuchung steht bald fest, dass der Missbrauch in beiden Fällen in Deutschland stattgefunden hat. Dem richterlichen Beschluss steht nichts mehr im Wege.