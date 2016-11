Wie ein Frosch an der Stange

Alle Bilder anzeigen Damm mit den Trainerinnen Angelina Haber und Dagmara Koop (oben). Hält die Stange fest umklammert: beim Selbstversuche unseres Autors Nico Damm in der "Pole Dance Academy" in Frankfurt ist anfangs noch wenig Anmut und Grazie zu erkennen. © Nico Damm Damms erste Versuche an der Stange sind eher ungelenk... ... bei einer Kurs-Teilnehmerin sehen die Bewegungen hingegen elegant aus.

Ich solle mich vorher nicht eincremen, hat mir die Trainerin gesagt. Und bitte kurze Sachen anziehen. Damit ich besser an der Stange hafte. Das ist der Moment, in dem ich mich das erste Mal frage, ob ein Selbstversuch beim Pole Dance, also beim Tanz an einer Stange, wirklich eine so gute Idee ist. Aber jetzt gibt es keinen Weg zurück mehr. Immerhin müssen meine kurzen Klamotten nicht so kurz sein wie die der jungen Frauen auf der Internetseite der "Pole Dance Academy", deren Frankfurter Niederlassung ich besuchen will: Dort sind sportliche Damen in kurzen rosa Hosen und knappsten Oberteilen zu sehen, die freundlich lächelnd von der Stange grüßen. Mal über Kopf, mal scheinbar schwerelos parallel zum Boden schwebend.

Sieht aus wie Turnen auf hohem Niveau. Ob ich da mithalten kann, ist mir egal. Ich will mich nur nicht blamieren. Nicht nur, weil ich ein unterirdischer Turner bin. Sondern vor allem, weil ich ein Mann bin.

Denke ich an Pole Dance, denke ich zuerst an schummerige Nachtclubs, in denen Männer halbnackten Damen grinsend Dollarscheine ins Höschen stecken. Doch mein Besuch auf der Internetseite beruhigt mich: Das sieht alles nach seriösem Sport aus. Da ist alles weiß und hell und rosa, ich sehe Trainingszeiten und sogar adrette kleine Mädchen im Turnanzug. Es könnte auch die Internetseite eines ganz normalen Sportvereins sein.

Eine Menge Kraftarbeit

Dennoch ist klar: Als Mann werde ich beim Training an der Stange allein auf weiter Flur sein. Die Männer sind in dem kleinen Trainingsraum in der Frankfurter Innenstadt wohl eher zu anderen Zeiten zu finden, als an diesem Abend - die Räumlichkeiten teilen sich die Tänzerinnen mit einer Kampfsportschule. Drinnen herrscht eine wilde Mischung: An der Wand prangen chinesische Drachenköpfe, in einer Ecke hängt ein Boxsack. Der Boden ist mit Matten ausgelegt, die an einigen Stellen herausgenommen worden sind, um Platz für die verchromten Stangen zu machen. An ihnen entlang schlängeln sich junge Damen zu hipper Popmusik mit verzerrten Frauenstimmen.

Trainerin Dagmara Koop begrüßt mich herzlich. Die Mittdreißigerin trägt einen einteiligen Turn-Trainingsanzug mit einer Art Batikmuster. In rosa natürlich. "Wir zeigen dir heute ein paar Figuren aus jedem Bereich des Pole Dance", sagt sie. Die Möglichkeiten seien vielfältig: Es gebe Tanzfiguren, schnelle Wechsel, Tricks, kopfüber hängende Figuren, man könne klettern und sich blitzschnell fallen lassen, es gebe Bodenarbeit und natürlich Drehungen. Jetzt wird mir schon etwas mulmig: Das hört sich nach einer Menge Kraftarbeit an. Da passt es schlecht, dass ich gerade den ganzen Tag über Umzugskisten geschleppt habe.

Bloß keine "Flagge"

Zum Glück darf ich mich erstmal hinlegen - beim Aufwärmprogramm mit Thera-Band. Wie meine Trainingskolleginnen spanne ich das blaue Band auf dem Rücken liegend unter meine Füße und trete kräftig hinein. Ein Kinderspiel. Ich dehne Rücken, Arme, Schultern und vor allem die Beine. Denn da, so werde ich später merken, brauche ich eine Menge Kraft und Flexibilität.

Bei der ersten Begegnung mit der Stange ist die Trainerin gnädig: Beim so genannten "Walk" soll ich nur die Stange kennenlernen. Sie macht es vor: Sie greift die Stange mit der linken Hand, dreht die Hüfte weit nach außen und läuft langsam, fröhlich und grazil einmal rundherum. Gut machbar, denke ich mir. Und ich bekomme einen Männer-Bonus! "Du darfst normal laufen, Frauen müssen auf den Zehenspitzen gehen." Männer, so lerne ich, haben nämlich beim Pole Dance einen anderen Stil. Kraftvoller. Männlicher eben. Na also. Hauptsache, ich muss nicht die Übung namens "Flagge" machen, bei der man mit den Armen an der Stange parallel zum Boden schwebt. Vorausgesetzt, man besteht aus Muskeln.