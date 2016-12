Wie eine zweite Haut

Das Handwerk beherrschen nur Wenige: In ganz Deutschland gibt es noch eine Handvoll Betriebe, die Schuhe selbst herstellen. Einer davon ist die Schuhmacherei Lenz in Frankfurt. Inhaber Jürgen Dohn sagt: „Maß erzeugt Haltung.“

Im Laden riecht es nach Leder. Halbfertige Schuhe stehen auf dem kleinen Tisch direkt neben der Eingangstür. Einen davon hält Alexander Dohn (25) vorsichtig in der Hand. Viel Arbeit steckt bereits darin. Und es wird noch etwas mehr Zeit vergehen, bis der Schuh getragen werden kann. Was sein Besitzer aber dann sein Eigen nennen darf, ist ein Unikat, nicht von der Stange produziert, sondern ein Werk, das eine ganz eigene Handschrift besitzt.

Es ist etwas, das selten geworden ist in Deutschland. Der Berufsstand ist zwar längst nicht ausgestorben: 5880 Betriebe gibt es laut Zentralverband des Deutschen Schuhmacher-Handwerks in Deutschland (inklusive der Orthopädie-Schumacher und Schnell-Services). Doch die meisten bieten heute nur noch die Klassiker an: Absatz reparieren, Sohle flicken. Der Königsdisziplin - dem Fertigen eines Schuhs nach Maß - widmen sich gerade noch eine Handvoll Schuhmacher im Land.

Nachfrage nach Maßarbeit

Schuhmacherei Lenz Die Schuhmacherei Lenz besteht seit 1941. Hinter der Theke stand Jahrzehnte lang Wolfgang Lenz. Sein Großvater hatte das Geschäft seinem Sohn, Wolfgang Lenz' Vater, einst zur Hochzeit geschenkt. In den 1950er Jahren arbeiteten in der Schuhmacherei bis zu 60 Angestellte. Bei Lenz ließen auch viele Prostituierte, die in dem berühmt-berüchtigten Bahnhofsviertel ihre Runden drehten, ihre abgelaufenen Absätze reparieren. Heute gehört das Geschäft Jürgen Dohn. Der 49-Jährige war über viele Jahre bei Wolfgang Lenz angestellt und übernahm das Geschäft 2011, als dieser sich zurückzog. Jürgen Dohn beschäftigt zwei Lehrlinge und drei Gesellen, darunter auch seinen Sohn Alexander Dohn, der in der Meisterausbildung ist. Die Freundschaft zu Altmeister Lenz besteht weiterhin. Adresse: Schuhmacherei Lenz, Münchener Str. 36, 60329 Frankfurt. Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 7.30 bis 18.30 Uhr, Sa. von 9 bis 13 Uhr. Tel.: 069/231634, Internet: www.schuhmacherei-lenz.de ble

Wie in der Schuhmacherei Lenz. Dort werden Schuhe noch selbst von Hand hergestellt. "Ich habe den Beruf gelernt, um Schuhe zu machen", sagt Inhaber Jürgen Dohn (49). Und das tut er jeden Tag - wenngleich auch in seinem Laden in der Münchener Straße in Frankfurt Reparaturen das Hauptgeschäft ausmachen. Aber der letzte verbliebene Handwerksbetrieb im Bahnhofsviertel produziert etwa 80 Maßschuhe im Jahr. Tendenz steigend.

Egal, welches Ansinnen seine Kunden auch haben mögen, Jürgen Dohn sagt: "Den Wunsch können wir erfüllen." Er erinnert sich noch, wie er einmal einen Herrn mit einer Reihe von Farbmustern versorgt hat: Leder in allen Arten von dunklem Grün. Der Schuh sollte exakt zum britischen Renn-Grün seines Jaguar Cabrios passen. Ein anderes Mal hatte Jürgen Dohn nur das Stück Stoff in der Hand, das ein Mann einfach von seinem Hemd abriss. Der 49-Jährige hat auch Hochzeitsschuhe in dem Kilt-Stoff jenes Schotten gemacht, den die Braut heiratete. Oder gravierte Namen auf Ösen oder seitlich des Schuhs ein.

Er hat sogar Pumps für die Schauspielerin Hannelore Elsner gefertigt. Eine Kopie dieses Paars steht in der Schuhmacherei Lenz im Regal und ist schon durch viele Kundenhände gegangen. Das blaugrüne Leder ist deshalb an manchen Stellen schon leicht abgegriffen und an den Seiten löst sich der Klebstoff.

"Aber auch wenn es nur ein schwarzer Herrenschuh ist, den man herstellen möchte", sagt Alexander Dohn, der irgendwann das Geschäft seines Vaters übernehmen will, "langweilig wird es nie".

Auch dann nicht, wenn es nur um's Restaurieren geht. "Das ist genauso eine Aufgabe für uns", sagt Alexander Dohn und reißt fix ein Stück Sohle von einem Schuh, die ihren Dienst längst getan hat. Gerade heute und besonders in diesem Bereich muss ein Schuhmacher sich weiterbilden - etwa im Fach Chemie, um mit dem, was die Industrie sich einfallen lässt, mithalten zu können.

Die Menschen, die bei den Dohns Maßschuhe bestellen, möchten meist genau diesen industriellen Einheitsbrei nicht - und dafür jenen besonderen Charakter, der den Unterschied ausmacht.

"Man fängt immer bei Null an", sagt Alexander Dohn. Wer einen Maßschuh tragen möchte, muss dann auch mehr als einmal kommen, bis dieser passt: Zunächst muss der Schuhmacher wissen, wie das Werk aussehen soll. Die Idee dafür liefert ihm der künftige Besitzer. Außerdem wird dessen Fuß genau vermessen - ganz klassisch, mit einem Maßband. Dabei will der Meister auch die kleinen Wehwehchen kennenlernen. "Die Füße sind das Fundament des Körpers", sagt Alexander Dohn. Fußstellung, Knieprobleme und Rückenschmerzen - alles hängt zusammen. Der Meister schaut deshalb nicht nur auf die Füße seines Kunden, sondern auf dessen ganze Anatomie. Bei einer späteren Anprobe kontrolliert er, ob er auf dem richtigen Weg ist: "Denn was wir nicht vermessen können, sind Gefühle", sagt Alexander Dohn. Kleine Stellen etwa, an denen es drückt. Denn genau das soll es nicht mehr, wenn der Schuh abholbereit ist - nach etwa zehn bis 16 Wochen.