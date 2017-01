Auch Autos mit Zukunft

Er hat sich geärgert, und wie. "Wenn ich einen Buchhalter suche, bekomme ich 120 Bewerbungen", seufzt Horst Schultz, "aber einen Ingenieur musste ich über ein Dreivierteljahr suchen!" Über Jahrzehnte baute der Elektroingenieur, der vorher eine Mechanikerlehre absolviert hatte, eine Unternehmensgruppe auf, die auf Herstellung und Vertrieb elektronischer Prüf- und Messgeräte sowie Qualitätssicherung spezialisiert ist. Jetzt, mit 68, leitet er ein Museum - sein "Museum Autovision" Altlußheim, das er 2002 gründete.

Verständnis für Technik, ja Faszination will er wecken, speziell bei Schülern. Für sie ist sein Haus als außerschulischer Lernort anerkannt, und wohl deshalb gibt es zahlreiche äußerst ausführliche Texttafeln und Schnittzeichnungen, Experimente zu Mechanik, Wärmelehre, Optik, Magnetismus und Elektrizität oder Einsteins Relativitätstheorie sowie Modelle, um Kardanwelle, Differential, hydraulische Kupplung oder Automatikgetriebe zu begreifen.

Nostalgische Gefühle

Museum Autovision Museum: Mehr als 200 Fahrzeuge, über 80 Wankel-Motoren und über 80 haptische Lernmodelle zu Physik und Technik auf mehr als 2000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, getragen von der gemeinnützigen "Museum Autovision Horst und Brigitte Schultz Stiftung". Adresse: Museum Autovision, Hauptstraße 154, 68804 Altlußheim Öffnungszeiten: ganzjährig donnerstags, freitags und sonntags von 10 bis 17 Uhr, samstag 13 bis 17 Uhr. Gruppenbesuche außerhalb der Öffnungszeiten nur mit Führung und Voranmeldung per Telefon 06205/ 30 76 61, Telefax 06205/ 30 76 62 oder E-Mail an: post@autovision-tradition.de, Internet: www.museum-autovision.de Eintrittspreise: Erwachsene sechs Euro, Ermäßigte mit Ausweis fünf Euro, Gruppen ab 20 Personen p. Person fünf Euro, Schüler/Studenten drei Euro, Eltern-Kind-Karte zehn Euro, Kinder bis 6 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen frei, Führungen Schulklassen 25 Euro, sonst. Gruppen 45 Euro, außerhalb der geregelten Öffnungszeiten 75 Euro. Kino: Im Untergeschoss befindet sich ein Selbstwahl-Videokino mit 25 Sitzplätzen. Videos zu allen gezeigten Ausstellungsthemen können selbst angewählt werden. Anreise: Aus Richtung Mannheim kommend auf der A656 in Richtung Heidelberg. Am Autobahnkreuz Mannheim auf die A6 Richtung Stuttgart bis Ausfahrt Schwetzingen, Straße Richtung Hockenheim. Nach etwa 750 Metern auf die B36. Nach sechs Kilometern leicht nach rechts und kurz darauf links auf die Hockenheimer Straße. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt auf die Altlußheimer Straße, dann immer geradeaus. Das Museum befindet sich direkt in der Hauptstraße. Kostenlose Parkplätze für Busse und Pkw direkt vor dem Museum. Nahverkehr: Von Mannheim Hbf mit Regionalbahn bis Karlsruhe bis Neulußheim Bahnhof, von dort mit Bus 717 Richtung Speyer bis Haltestelle Hauptstraße. Solartankstelle: seit 2002 direkt vor dem Museum. Während des Museumsbesuchs darf man hier sein Elektroauto kostenfrei aufladen. pwr [mehr...]

Besucher indes haben nicht nur die Gelegenheit, beeindruckend viele bestens restaurierte Fahrzeuge quer durch alle Epochen zu sehen, darunter sehr originelle Exponate und ungewöhnliche, europa-, ja weltweite Unikate. "Doch wir sind keine reine Oldtimerschau", stellt Schultz bewusst klar. Sein Blick richtet sich in die Zukunft. Er hat sein Museum nicht nur "Autovision" genannt, sondern er vermittelt gut nachvollziehbar seine persönliche Vision der Mobilität der Zukunft - dass außer dem Benzin- oder Dieselmotor alternative Antriebe sehr wohl eine Chance haben, wenn man sie weiterentwickelt.

Aber natürlich geht es nicht ohne Blick zurück. Und es gibt eine schöne Szenerie, wo man das Benzin zu riechen glaubt. Ein Emailleschild preist "Kraftstoffe, Öl und Bedarfswaren" und wirbt, dass hier "prompt Reparaturen zu kulanten Preisen ausgeführt" werden. An der Garderobe dieses nachgebauten Kontors, wie man früher ein Büro nannte, hängt ein schwarzer Zylinder, man sieht Stempel, Briefwaage, Heft- und Rechenmaschine, ein herrliches altes Telefon und eine Mignon Zeigerschreibmaschine von AEG.

Es ist nicht die einzige Stelle des Museums, wo trotz aller Blicke in die Zukunft auch wunderbare nostalgische Gefühle wachwerden. Eine historische Stechuhr hängt an der Wand und eine alte Dorfschmiede hat Schultz mit seinen Leuten nachgebaut: "Zu Beginn der Automobilität wurden die mechanischen Werkstätten aufgerüstet, um Zahnräder und Getriebeteile nachzufertigen. Und wer ein Auto verkaufte, der hat per Schild auf seine Kaufmannsehre eine Ersatzteilversorgung zugesichert, nebst Lieferung von Kraft- und Schmierstoffen", erzählt er.

Das erste Motorrad

"Kinderstube der Mobilität" nennt der Museumsgründer daher diesen ersten von fünf Ausstellungsbereichen - nicht zuletzt, da er hier auch (fahrtüchtige!) Mini-Fahrzeuge für Kinder aus allen Epochen ab dem Jahr 1880 zeigt. Schultz geht aber noch weiter zurück, denn am Beginn der Mobilität ohne Pferde oder Kutschen steht ja die Erfindung des Zweirads durch Freiherr Karl von Drais in Mannheim vor 200 Jahren. Ein Nachbau seiner Laufmaschine darf daher in Altlußheim nicht fehlen, ebenso das erste motorisierte Zweirad von Gottlieb Daimler aus 1885, welches als erstes Motorrad der Welt gilt - eine Leihgabe vom Deutschen Zweiradmuseum Neckarsulm. In Altlußheim kann man damit die komplette chronologische Entwicklung des Fahrrades, aber auch die Vorkriegs-Motorradgeschichte nachvollziehen.

NSU als führende Marke

Ein "Zwischending" zwischen Motorrad und Auto gibt es ebenso - 1904, das NSU-Motordreirad "Tricar". "Es hat erstmals einen wassergekühlten Motor und ein Lenkrad", ist nur bei uns zu sehen", hebt Schultz hervor.