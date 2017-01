Aufständische rauben Glocken

Alle Bilder anzeigen Die Ostteile der Eußerthaler Kirche vermitteln eine Ahnung von Größe und Schönheit des Klosters. © Backes Die Inschrift in der Kirche erinnert an die Gründung. Ein Blick in die Vierung und das erhaltene Joch des Langhauses. Schlichte Formen, aber perfektes Handwerk: Bauplastik in der Kirche. Auf dem Klosterrundweg gibt es Informationen über viele Themen. Spätgotisches Portal aus dem Kloster an einem Haus im Ort. Die Drachenskulptur ist eigentlich in einer Zisterzienserkirche fehl am Platz.

Im 12. und 13. Jahrhundert steht Eußerthal unter dem Schutz von Kaisern und Päpsten. Doch im Spätmittelalter interessiert sich niemand mehr für die vergilbten Urkunden. Die Abtei gerät zwischen die Fronten blutiger Fehden und muss 1455, 1460, 1462 und 1504 Plünderungen erdulden. Schlimmer noch ergeht es dem Kloster im Bauernkrieg. Die Aufständischen zerstören 1525 nicht nur etliche Wirtschaftsgebäude, rauben die Fischteiche leer, nehmen Kühe, Pferde mit, schlichtweg alles, was ihnen gefällt. Auch vor der Kirche zeigen sie keinen Respekt, zerschlagen Orgel, Chorgestühl, Altarbilder, bringen den kleinen Glockenturm zum Einsturz und tansportieren die Glocken ab.

Auf diese Ereignisse bezieht sich eine Sage, die der Heimatschriftsteller August Becker in seinem 1855 erschienenen Buch "Die Pfalz und die Pfälzer" überliefert hat. Sie handelt von einer goldenen Orgel, die die Mönche beim Herannahen der Feinde in einem Sumpf versenken und deren Versteck bald niemand mehr kennt: "Aber alle sieben Jahre in einer gewissen Nacht steigt sie aus der Tiefe, ein Mönch sitzt an ihr und spielt so herrlich um die Mitternachtsstunde, dass es wundersam durch Berg und Tal klingt wie helle Vogelstimmen und dumpfes Sturmgebraus, bis der Geisterschall sich dämpft und das Echo leise in den Bergwäldern nachhallt, um zuletzt ganz zu zerfließen."

Ende nach 400 Jahren

Über eine der Rheinbrücken nach Ludwigshafen und weiter auf die A650. Bei Ausfahrt B9 Richtung Speyer/Mutterstadt fahren. Ausfahrt A65 Richtung Neustadt/Weinstr./Mutterstadt-Nord. Weiter auf A65. Bei Ausfahrt 15-Landau-Nord auf B10 in Richtung Landau-Nord/Pirmasens/Annweiler fahren. Links abbiegen auf L505 (Schilder nach Ramberg/Albersweiler/Eußerthal/Dernbach/Queichhambach). Links abbiegen auf Eußerthaler Straße. Weiter auf L505. Weiter auf Haingeraidestraße/L505. Links abbiegen auf Hauptstraße. Fahrstrecke von Mannheim: etwa 62 Kilometer.

etwa 62 Kilometer. Fahrzeit : etwa 45 Minuten.

: etwa 45 Minuten. Öffnungszeiten: Die Kirche ist täglich zwischen 7.30 Uhr und 18 Uhr geöffnet (im Sommer länger).

Die Kirche ist täglich zwischen 7.30 Uhr und 18 Uhr geöffnet (im Sommer länger). Führungen : Führungen in der Kirche und entlang des Themenwegs übernimmt Theo Wiedemann, Rufnummer 06345/1315, Mail: info@eusserthal.de.

: Führungen in der Kirche und entlang des Themenwegs übernimmt Theo Wiedemann, Rufnummer 06345/1315, Mail: info@eusserthal.de. Weitere Infos : Büro für Tourismus, Meßplatz 1, 76855 Annweiler, Telefon (0 63 46) 22 00, Telefax (0 63 46) 79 17, E-Mail: info@trifelsland.de, www.trifelsland.de.

: Büro für Tourismus, Meßplatz 1, 76855 Annweiler, Telefon (0 63 46) 22 00, Telefax (0 63 46) 79 17, E-Mail: info@trifelsland.de, www.trifelsland.de. Rundgang : An der Kirche ist der Einstieg in den Klosterrundweg möglich. An 17 Stationen wird über viele Aspekte informiert, die mit dem Kloster Eußerthal zu tun haben.

: An der Kirche ist der Einstieg in den Klosterrundweg möglich. An 17 Stationen wird über viele Aspekte informiert, die mit dem Kloster Eußerthal zu tun haben. Literatur: Keddigkeit, Untermann und andere: Pfälzisches Klosterlexikon, Band 1 (A-G), Kaiserslautern 2014; August Becker: Die Pfalz und die Pfälzer, ursprünglich im Jahr 1857 erschienen, Nachdruck Landau 1978. kba

Von den Verwüstungen des Bauernkriegs wird sich das Kloster nicht mehr erholen. Erst 1542 ist die Kirche wiederhergestellt, aber am Horizont droht bereits das Ende. 1560 löst Pfalzgraf Ottheinrich die Abtei auf; der Abt gibt 1561 sein Amt ab. Die letzten Mönche verlassen Eußerthal 1568. So endet nach etwas mehr als 400 Jahren die Existenz des klösterlichen Gemeinwesens.

An dessen Anfang steht die Stifterfamilie von Mörlheim (bei Landau). Dazu kommen die Edelfreien von Auhausen (in Bayern). Wie sie zu ihrem Besitz in der Südpfalz kommen, lässt sich nicht eindeutig nachvollziehen. 1148 dürfte die Gründung erfolgt sein. Darauf weist auch eine allerdings wesentlich später entstandene Inschrift in der Kirche hin. Um 1150 beginnt der Bau der Kirche, wie Kunsthistoriker nachgewiesen haben. Die Fertigstellung geben die Experten aus stilistischen Gründen mit dem ersten Viertel des 13. Jahrhunderts an. Dann dürfte die für das Jahr 1259 überlieferte Weihe eventuell nach einem Umbau erfolgt sein.

Es sind Zisterzienser, die das unweit von Annweiler gelegene Tal besiedeln, ein Orden, der 1119 durch Papst Calixt II. anerkannt wird. In ihren Anfängen lehnen die Zisterzienser Prunk und Reichtum der Benediktinerklöster konsequent ab. Sie wollen zurück zu dem einfachen Leben im Sinn der Regeln des Heiligen Benedikt, des Gründers der Benediktiner. Zu großer Bedeutung kommt der Reformorden durch Bernhard von Clairvaux, einen mitreißenden Redner und gewieften Diplomaten. Ein Orden, der zum Zeitgeist passt. Entsprechend rasch breitet er sich aus: Ende des 13. Jahrhunderts gibt es in Europa 742 Niederlassungen.

Zweiklassengesellschaft

Eine Grundregel lautet, dass die Zisterzienser ausschließlich von den Erträgen eigener Arbeit leben sollen. Da die Mönche sich aber fast ausschließlich dem Gottesdienst widmen, entsteht eine weitere Gemeinschaft hinter den Klostermauern: die der Konversen oder Laienbrüder. Klosterbewohner zweiter Klasse, denn sie verrichten die körperlichen Arbeiten, dürfen aber nicht über die Geschicke der Abtei mitbestimmen. Dabei sind es vor allem die Konversen, die die Zisterzienserklöster zu landwirtschaftlichen Vorzeigebetrieben machen.

Weiter entfernte Besitzungen verwaltet Eußerthal von Wirtschaftshöfen aus, so genannten Grangien. Stadthöfe in Speyer, Landau, Weißenburg und Neustadt dienen als Stützpunkte zum Verkauf überschüssiger Produkte und zum Erwerb von Dingen, die das Kloster nicht selbst herstellen kann.