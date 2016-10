Bollwerk am „Deutschen Eck“

Man hört dumpf grollend den Geschützdonner. Obwohl er vom Tonband kommt, so glaubt man doch, in manchen Ritzen der 2,50 Meter dicken Mauern noch Pulverdampf zu riechen, die Erschütterungen nach dem Einschlag der dicken feindlichen Kugeln richtig zu spüren. Auch das Stiefelknallen marschierender Soldaten, Trompetensignale und harsch klingende Befehle sind zu vernehmen, ebenso das Quietschen der Lohren, die einst das Bauwerk versorgt haben.

Das harte, strenge Leben zur Zeit des preußischen Militärs - es lässt sich von Mannheim und der Metropolregion aus nirgendwo authentischer, eindrucksvoller nachvollziehen als hier - auf der für einen lohnenden Tagesausflug nicht zu weit entfernten Festung Ehrenbreitstein hoch über Koblenz, die nicht ohne Grund pro Jahr mehr als 740 000 Besucher zählt.

Mythos erhalten

Allein der Ausblick ist herrlich. Man sieht die Randhöhen von Hunsrück, Eifel, Westerwald. Gegenüber liegt das "Deutsche Eck", mündet die Mosel in den Rhein. Diese strategisch wichtige Stelle gegen womöglich anrückende Franzosen zu sichern - so lautet ihr Auftrag über Jahrhunderte, aber nicht der von Ehrenbreitstein allein. "Man wollte feindliches Geschützfeuer binden, gegnerische Truppen auf Distanz halten", verweist Thomas Metz, Leiter der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, auf die zahlreichen weiteren großen und kleinen Festungswerke und Außenwerke auf der anderen Rheinseite, links und rechts der Mosel. Doch richtig erhalten ist davon nur Ehrenbreitstein selbst - und das allein durch einen Glücksfall.

Nach dem Ersten Weltkrieg sind hier 1919 bis 1929 Besatzungstruppen stationiert, aber eigentlich schreibt ja der Versailler Vertrag vor, derartige Bollwerke auf deutschem Boden bis 50 Kilometer östlich des Rheins restlos zu schleifen. Der amerikanische Befehlshaber General Henry T. Allen ist jedoch so beeindruckt von der monumentalen, teils schlossartigen und teils streng klassizistischen Anlage auf dem Felssporn sowie ihrer langen Geschichte, dass er den Erhalt befielt. Damit fördert er noch den Mythos der - nach Gibraltar - zweitgrößten Festung Europas, die seit Generationen als unbezwingbar gilt.

Heiligen Rock aufbewahrt

Ihre Tradition reicht Jahrtausende zurück. Das zeigt ein Besuch im Fahnenturm, wo eine moderne multimediale Inszenierung "3000 Jahre befestigter Ort" auf monumentalen Mauern einen ganz besonderen Reiz entfaltet. Hier erfährt man, dass seit einer archäologischen Grabung im Winter 2003/2004 im Keller der Festung im Untergrund der "Großen Traverse", also am Rande des Oberen Schlosshofes, zahlreiche Funde die Besiedlung des Platzes und auch die Existenz von Befestigungsanlagen seit 5000 Jahren belegen.

"Man stieß hier auf Steinkeile, die so alt sind", hebt Metz hervor. In verschiedenen Tiefenschichten über nur wenige Quadratmeter verteilt sind Reste einer keltischen Fliehburg aus der Urnenfelderzeit (1000 vor Chr.), Palisadengräben der Bronzezeit, Spuren eines römischen Burgus von 300 bis 500 nach Chr., der mittelalterlichen Burganlage des 12. Jahrhunderts sowie Teile der kurtrierischen Residenz des 16./17. Jahrhunderts und der Festungsfundamente aus preußischer Zeit nachweisbar. "3000-jährige Kontinuität einer militärischen Befestigung ist sonst nirgendwo in Deutschland bislang so belegt", unterstreicht Metz.

Um das Jahr 1000 wird in alten Urkunden erstmals eine Burg hier erwähnt. 1152 bis 1169 ist es der Trierer Erzbischof Hillin, der Ehrenbreitstein ausbaut. Weitere Trierer Erzbischöfe - die wie die pfälzischen Kurfürsten die Kurwürde innehaben, also den König wählen - folgen. Ehrenbreitstein wird zum Machtzentrum am Mittelrhein, am Fuß der Festung 1626 dazu ein kleines Schlösschen - Schloss Philippsburg - errichtet, wo 1763 Mozart spielt, als er von Mannheim kommend nach Bonn reist.