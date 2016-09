Das Versteck der Atomwaffen

Alle Bilder anzeigen Noch heute Kennzeichen der Area One: der Wachturm im ehemaligen Eingangsbereich. © Backes Beschriftungen erinnern an frühere Nutzungen von Bereichen. Massiv: das äußere Tor eines Bunkers. Sebastian Hoock vor einem der Schilder auf dem Areal. Der frühere Personeneingang zum Hochsicherheitsbereich. Einer der elf Maschinengewehr-Bunker, die die Area One schützten.

"Wenn wir nicht eingegriffen hätten, wären fast alle Bunker weg." Sebastian Hoock deutet auf eine Straße, an der sich Betonkoloss an Betonkoloss reiht. "Wir", das ist die Interessensgemeinschaft (IG) Area One, die 2009 gegründet wurde, um den Hochsicherheitstrakt des Fischbach-Depots zu erhalten. Da war schon längst eine Vernichtungswelle über das riesige Lager der US-Armee hinweggegangen. Ein gigantisches Depot, eines der vielen des Kalten Krieges in der Pfalz, dem Waffenlager der NATO.

Eingebettet in eine Landschaft von atemberaubender Schönheit umfasste es 680 Hektar, die von 44 Kilometern asphaltierter Straßen durchzogen wurden. Umgeben von 31,7 Kilometern Zaun und 146 Kilometern Stacheldraht standen 201 Gebäude, davon 96 Bunker. Geblieben sind davon lediglich große Teile der Area One, einer von drei Bereichen des Depots. Mit seinen 19 Bunkern, dem Eingangsbereich samt Turm und dem Hubschrauberlandeplatz vermittelt er immerhin eine Ahnung vom Aussehen des Hochsicherheitstrakts, der natürlich nicht ohne Grund festungsartig angelegt war. Sebastian Hoock: "Es gibt keine offiziellen Angaben, aber es ist ziemlich sicher, dass die Amerikaner hier Atomsprengköpfe für Raketen und Artillerie eingelagert hatten."

Verschärfung wegen RAF

Infos zur Area One bei Fischbach im Pfälzerwald Anfahrt von Mannheim: auf der B38 über die Rheinbrücke, weiter auf die A650. Bei der Ausfahrt B9 Richtung Speyer/Mutterstadt fahren. Von dieser die Ausfahrt A65 Richtung Neustadt/Mutterstadt Nord nehmen. Weiter auf A65 bis zur Ausfahrt Landau-Nord, dort auf die B10 in Richtung Pirmasens/Annweiler fahren. Bei der Abfahrt Hinderweidenthal die B 10 verlassen und auf der B427 in Richtung Dahn weiter. Etwa ein Kilometer nach Ortsende rechts auf die L486 Richtung Salzwoog. Dort auf die L487 Richtung Fischbach, kurz vor Fischbach rechts auf die K 43 abbiegen. Dieser Straße Richtung Schönau folgen. 300 m nach Ludwigswinkel befindet sich auf der rechten Seite ein kleiner Parkplatz. Dort das Auto abstellen.

Über Jahrzehnte waren die Sicherheitsvorkehrungen in dem ab 1956 errichteten Depot eher lax, erzählt Hoock, eins von rund 20 Mitgliedern der IG Area One. Doch die Anschläge der Rote Armee Fraktion (RAF) im Deutschland der 1970er Jahre änderten das drastisch. Man hatte Angst, dass sich Terroristen Zugang zu einem Atomwaffenlager verschaffen könnten. Also wurde massiv aufgerüstet.

Ein Eindringling hätte zuerst drei Zäune überwinden müssen, an denen Bewegungs- und Geräuschmelder installiert waren. Scheinwerfer leuchteten die Zäune und das damals noch nicht bewaldete Vorfeld aus. 40 Mann Wachpersonal waren ständig in der Area One, liefen mit ihren Wachhunden Streife, besetzten die elf Maschinengewehrstände und die vier stählernen Wachtürme.

Hätten die Angreifer all das überwunden, wären sie vor den Bunkern gestanden. Sebastian Hoock erzählt das Szenario der weiteren Geschehnisse. "Nach Aufbrechen des Außentors stoßen sie auf zwei weitere massive Tore. Haben sie auch die geknackt, treten Reizgas-Sprühgeräte in Aktion. Dann stehen die Eindringlinge vor einem Stacheldrahtvorhang, und zudem liegt ein Stacheldrahtteppich auf den Munitionscontainern." Würdig eines James-Bond-Films.

Aber was, wenn sich unter den Wachmannschaften Terroristen befunden hätten? Sebastian Hoock deutet auf eine gut erhaltene Beschriftung in einem der Bunker: "Remember the two man rule": "Man durfte die Bunker immer nur zu zweit betreten." Und das ging nicht einfach so, sondern erfolgte nach einem komplizierten Prozedere, in das die Wachmannschaften eingebunden waren.

Während der 1980er Jahre sorgt das Depot Fischbach bundesweit für Aufmerksamkeit. Immer wieder ziehen Demonstranten vor die Tore, weil hier Giftgas vermutet wird, das allerdings im unweit gelegenen Clausen lagert. 1991 zeichnet sich das Ende ab. Sebastian Hoock: "Die Atomsprengköpfe wurden bei der Operation 'Silent Echo' abtransportiert. Das geschah still und heimlich. Die Bevölkerung hat es nur am starken Hubschrauberverkehr gemerkt." Im Januar 1994 steht das Tor offen, die Amerikaner sind weg. Und die Zerstörung beginnt.

Natur erobert Areal zurück

Einer der 19 Bunker ist begehbar: etwa 20 mal 15 Meter groß, sechs Meter hoch und völlig leer. Aber auf dem Boden und an den Wänden sind noch Spuren der Sicherheitsvorkehrungen zu entdecken, von denen Sebastian Hoock berichtet hat, ebenso Beschriftungen. Hier lauerten die Atomwaffen wie Drachen in ihren Höhlen. Dass ein Schauer den Rücken herunterläuft, liegt nicht nur an der relativen Kühle im Bunker. Draußen erobert die Natur das La-gerareal Meter um Meter zurück. Der ehemalige Löschteich hat sich zu einem Biotop entwickelt, das schöne Libellen und kurioserweise einige Goldfische besiedeln. Flache Hügel erinnern an beseitigte Bunker. 10 000 Mark soll es gekostet haben, einen davon zu zerhacken und mit Erde zu überdecken. Ob diese Summe tatsächlich gereicht hat?