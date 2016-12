Ein Opfer des bösen Fritz

Am 7. Juli 1470 beginnt der lange Niedergang der Burg Wachenheim, die später Wachtenburg genannt wird. Truppen des Pfalzgrafen Friedrich I., nicht ohne Grund der Siegreiche genannt, marschieren vor der Burg auf und beschießen sie mit Geschützen. Nach acht Tagen fliehen die Überlebenden in die unweit gelegene Stadt Wachenheim, die sich erfolgreich verteidigen kann, weil ein Entsatzheer naht. Friedrich I. gibt die Belagerung auf und zieht den Feinden entgegen.

Im Juni 1471 kommt er mit seinem Heer zurück. Und diesmal eilt niemand den Belagerten zu Hilfe. Der Kurfürst lässt 54 Gefangene ertränken, die in den Überlieferungen als Mordbrenner und Kirchenräuber bezeichnet werden. Diese Hinrichtungsart scheint "der böse Fritz", wie ihn seine Gegner nennen, zu mögen. Denn nach der Einnahme von Schriesheim im Mai 1470 lässt er ebenfalls 16 Knechte ersäufen. Schriesheim verliert zudem die Stadtrechte, die Befestigungsanlagen werden geschleift, die Gräben davor verfüllt. Ebenso gehen die Kurpfälzer in Wachenheim vor, wenn auch die Stadtrechte bestehen bleiben. Zudem wird die Burg zerstört.

Hintergrund der blutigen Ereignisse ist die Weißenburger Fehde. Friedrich, der Landvogt, will das altehrwürdige Benediktinerkloster Weißenburg im Elsass reformieren, vertreibt die Mönche und beruft andere aus einem Mainzer Kloster. Doch der Kaiser und die Stadt Weißenburg setzen sich zur Wehr, und das Reichsoberhaupt beruft Friedrichs Vetter Ludwig den Schwarzen von Pfalz-Zweibrücken zum Landvogt. 1470 und 1471 toben die Kämpfe zwischen den Rivalen, bei denen etliche Pfälzer Burgen zerstört werden. Wieder trägt Friedrich den Sieg davon.

Franzosen sprengen Turm

Die Wachenburg bleibt wohl Ruine, spielt weder im Bauernkrieg (1525) noch im Dreißigjährigen Krieg (1618 bis 1648) eine Rolle. Mit der Sprengung des Bergfrieds beschleunigen die Franzosen 1690 den schleichenden Verfall, obwohl nur die Hälfte des mächtigen Turms kollabiert.

Die erste urkundliche Erwähnung der Wachtenburg datiert ins Jahr 1257. Doch Architekturteile und Keramikscherben verraten, dass die Kernanlage mit dem 23 Meter hohen Bergfried und der Schildmauer bereits 100 Jahre zuvor existiert. Im 13. Jahrhundert erfolgt die Erweiterung in Richtung Ebene. Wohl wenige Jahre vor ihrer Zerstörung wird die Burg durch einen "Zwinger" verstärkt, eine vor die alte Anlage gelegte Mauer mit fünf Rundtürmen. Nördlich der Hauptburg schließt sich eine ausgedehnte Vorburg an, von der noch beachtliche Mauerteile stehen.

Von den Staufern erbaut

Erbaut wird die Wachtenburg von den Staufern, gelangt an die mächtigen Reichsministerialen von Falkenstein und wird 1274 von König Rudolf von Habsburg gekauft, der sie den Pfalzgrafen übergibt. 1417 kommt die Wehranlage an die Linie Pfalz-Zweibrücken und 1464 an Herzog Ludwig den Schwarzen, was Unheil bringt. Nach der Eroberung übernehmen die Pfalzgrafen Ruine und Stadt. Es folgen etliche Besitzerwechsel.

Um 1850 besucht der Lehrer Peter Gärtner die Wachtenburg und schildert ihren Zustand: "Der Umfang der Burg ist ziemlich beträchtlich, wie es sich aus den mit vielen Thürmen versehenen Resten der Ringmauer ergibt. Aus den chaotisch durcheinander liegenden und mit Gebüsch bewachsenen Mauerresten der Gebäude läßt sich indeß nichts mehr von der früheren Einrichtung und Einteilung derselben erkennen."

Ein Geschenk an die Stadt

Ende des 19. Jahrhunderts erwirbt das Weingut Dr. Bürklin-Wolf die Ruine, das darin eine Gaststätte einrichtet. 90 Jahre später muss die Wachtenburg wegen Baufälligkeit des Bergfrieds gesperrt werden. Die Eigentümer schenken sie 1984 der Stadt Wachenheim, und im selben Jahr gründen 62 Bürger den "Förderkreis zur Erhaltung der Ruine Wachtenburg".