Glanz und Genuss einer Epoche

Mannheim. Für Lokalpatrioten besteht daran ohnehin kein Zweifel: "Mannheim ist heute eine der schönsten Städte Deutschlands". Allerdings fiel das Zitat vor rund 250 Jahren. Es stammt von dem Maler Johann Franz von der Schlichten (1725 - 1792), von dem viele Ansichten der Quadratestadt erhalten geblieben sind.

Sicher - der Zweite Weltkrieg hat viel ausradiert, was einst den barocken Glanz der kurfürstlichen Residenz ausmachte und dazu beitrug, dass eine Reise in die Kurpfalz beim Adel im 18. Jahrhundert einfach "in" war. Aber parallel zur Sonderausstellung "Barock - Nur schöner Schein?" haben die Reiss-Engelhorn-Museen einen Stadtspaziergang zusammengestellt, der sich gerade jetzt an kalten Wintertagen anbietet und eindrucksvoll zeigt, dass Mannheim immer noch über viele Belege der großen Epoche verfügt.

Bürgerhaus und Schloss

Als Start bietet sich das Quadrat E 2, 8 an - die Konditorei Herrdegen. Sie ist um das Jahr 1700 erbaut, damit neben der Pfarrkirche St. Sebastian am Marktplatz das älteste erhaltene Gebäude der Innenstadt und typisch für die Bürgerhäuser der Kurfürstenzeit. Mansardwalmdach mit Schiefereindeckung, in Sandstein gefasste Fenster mit Klappläden und leicht gewölbten Scheiben, die originale, ziegelrote Farbgebung sowie der vergoldete Schriftzug - alles orientiert sich am historischen Vorbild. Belegt ist, dass sich 1838 Bäckermeister Johann Adam Herrdegen in Mannheim niederließ, erst in F 4, 12, dann ab 1894 in E 2,8 - seither ist hier ein Café.

Wer es richtig barock mag, der genießt heiße Schokolade. Einst als verführerisches Getränk gerühmt, trat sie zur Barockzeit ihren Siegeszug an und wurde eines der begehrtesten Luxusgüter im 17. Jahrhundert, weil zu dieser Zeit die Kakaobohne über spanische Eroberungen nach Europa gelangte. Ein Pariser Arzt pries sie gar derart, "dass sie, und nicht Nektar oder Ambrosia, die Speise der Götter sein sollte." Die feine Gesellschaft am Mannheimer Hof, das ist überliefert, genoss das Heißgetränk reichlich. Herrdegen tischt dazu in der Carl-Theodor-Stube, mit einem originalen Porträt des Herrschers ausgestattet, auch "Carl-Theodor-Torte" nach einem Originalrezept des 18. Jahrhunderts auf.

So gestärkt geht es dann zum monumentalsten Zeugnis des Barock in Mannheim: dem Schloss mit 440 Metern Fassadenlänge, einem Ehrenhof von allein 16 000 Quadratmetern und einer bebauten Fläche von umgerechnet mehr als acht Fußballfeldern. "Es ist die größte barocke Schlossanlage in Deutschland und eine Residenz, die seines gleichen sucht im damaligen Heiligen Römischen Reich deutscher Nation", betont Norman Schäfer von den Reiss-Engelhorn-Museen, der den Spaziergang konzipierte.

Kaiserliches Appartement

Wirklich im Original erhalten ist allein die Kabinettsbibliothek der Kurfürstin Elisabeth Auguste (1721 bis 1794), die sich in diesem schmucken hölzernen Räumchen, das alle Kriegsschäden überdauerte, zurückziehen konnte vom höfischen Trubel. Opernhaus und Ballsaal gibt es längst nicht mehr, die meisten Räume nutzt heute die Universität.

Aber im Rittersaal, in der Mittelachse des Hauptgebäudes das Herzstück der Beletage und benannt nach den Zusammenkünften der Ritter des pfälzischen Hubertusordens, lässt sich der kurfürstliche Glanz nachvollziehen - ebenso in weiteren Repräsentationsräumen, ausgestattet mit originalen Möbeln, Gemälden und kunstvollen Tapissierien. Sogar ein "Kaiserliches Appartement" gibt es - einst nach einem Besuch Kaiser Karls VII. im Jahr 1742 so benannt.

Schließlich zählten die Herrscher der Kurpfalz, die ab 1720 in Mannheim residierten, zu den Kurfürsten - also den neun regionalen Regenten, die den Kaiser des Reichs wählten. Aber gerade der bis zum Umzug nach Bayern 1777 in Mannheim regierende Carl Theodor (1724-1799) war kein großer Machtpolitiker, sondern förderte lieber Hofmusik, Oper, Theater und Wissenschaften.

Sakrale Festlichkeit

Ein bis heute bestehendes Beispiel: die 1772 bis 1775 gebaute und gerade sanierte Sternwarte. Das 33 Meter hohe, achteckige Gebäude ist Markenzeichen der astronomischen Forschung der Ära Carl Theodor. Sie war im Barock eines der bedeutendsten Observatorien der Welt, blieb bis 1880 in Betrieb. Wolfgang A. Mozart und Thomas Jefferson haben sie, wie das Gästebuch verrät, besucht. Hier forschte eine anerkannte Kapazität auf dem Gebiet der Erdvermessung und Himmelskunde, der Hofastronom Christian Mayer - ein Jesuitenpater.