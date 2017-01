„Im Westwall wird gestorben“

Ein Wanderweg im Wald über dem südpfälzischen Oberotterbach führt zurück in die Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Bunkerruinen und Schützengräben erinnern an die 1944 und 1945 heftig umkämpfte Verteidigungslinie.

Am 20. Juni 2009 weiht Ministerpräsident Kurt Beck den Oberotterbacher Westwallweg ein. Seither haben unzählige Wanderer den Wald oberhalb des Dorfes erkundet, Bunkerruinen, Schützengräben und Unterstände besichtigt. Aber auch für Naturschützer ist der Bereich von großem Interesse, denn die gesprengten Bunker dienen als Zuflucht für Wildkatzen und andere Tiere sowie als Standorte für seltene Pflanzen.

Ab 1936 entstehen erste Bunker im Otterbachabschnitt, der etwa von Reisdorf bis zum Bienwald reicht. Doch Hitler geht es nicht schnell genug. Am 28. Mai 1938 ordnet er den "beschleunigten Ausbau" der 630 Kilometer langen Befestigungslinie zwischen Niederrhein und Schweizer Grenze an: Bis zum 1. Oktober 1938 sollen rund 12 000 Bunker gebaut werden. Die Begründung des Diktators: "Es ist mein unabänderlicher Entschluss, die Tschechoslowakei in absehbarer Zeit durch eine militärische Aktion zu zerschlagen."

Ein Mammutprojekt

Infos zum Westwallweg bei Oberotterbach (Südpfalz) Anfahrt von Mannheim: Über eine der Rheinbrücken nach Ludwigshafen. Weiter auf die A 650 in Richtung Bad Dürkheim. Ausfahrt auf die B9, Richtung Speyer/Mutterstadt. Abbiegen auf die A65 in Richtung Neustadt/Weinstraße. Der A65 folgen und bei der Abfahrt Landau-Süd auf die B38 verlassen (Richtung Landau-Süd, Wissembourg, Bad Bergzabern). Auf der B38 weiter durch Impflingen und Ingenheim sowie vorbei an Niederhorbach. Kurz vor Bad Bergzabern rechts in Richtung Strasbourg, Wissembourg, Bad Bergzabern-Mitte. Weiter auf der B38 bis Oberotterbach. Beschilderung zum Westwall-Wanderweg in der Ortsmitte. Dort gibt es auch Parkgelegenheiten.

Über eine der Rheinbrücken nach Ludwigshafen. Weiter auf die A 650 in Richtung Bad Dürkheim. Ausfahrt auf die B9, Richtung Speyer/Mutterstadt. Abbiegen auf die A65 in Richtung Neustadt/Weinstraße. Der A65 folgen und bei der Abfahrt Landau-Süd auf die B38 verlassen (Richtung Landau-Süd, Wissembourg, Bad Bergzabern). Auf der B38 weiter durch Impflingen und Ingenheim sowie vorbei an Niederhorbach. Kurz vor Bad Bergzabern rechts in Richtung Strasbourg, Wissembourg, Bad Bergzabern-Mitte. Weiter auf der B38 bis Oberotterbach. Beschilderung zum Westwall-Wanderweg in der Ortsmitte. Dort gibt es auch Parkgelegenheiten. Fahrstrecke von Mannheim : etwa 73 Kilometer.

: etwa 73 Kilometer. Fahrzeit: etwa eine Stunde.

etwa eine Stunde. Strecke des gesamten Wanderwegs: 10 Kilometer.

10 Kilometer. Weitere Infos und Buchungen von Führungen: Tourist Information Bad Bergzaberner Land, Rufnummer 06343/98 96 60, www.westwallweg.bad-bergzabern.de, www. bad-bergzaberner-land.de.

Tourist Information Bad Bergzaberner Land, Rufnummer 06343/98 96 60, www.westwallweg.bad-bergzabern.de, www. bad-bergzaberner-land.de. Literatur: Klaus Backes: Leben und Sterben am Westwall. Der Otterbach-Abschnitt in der Südpfalz. Augenzeugenberichte, Dokumente und Fotografien. Edingen-Neckarhausen 2011. Rolf Übel/Oliver Röller (Herausgeber): Der Westwall in der Südpfalz. Ludwigshafen am Rhein 2012. (kba)

Der Westwall soll während dieses Angriffs die Franzosen und Engländer in Schach halten. Hitler setzt dabei auf viele kleinere, durch Laufgräben verbundene Bunker, deren gute Tarnung sie für den Feind unsichtbar machen soll. Mehrere 100 000 Arbeiter und Soldaten sind bei dem Mammutprojekt eingesetzt. Viele davon im Otterbachabschnitt, da die Weißenburger Senke in etlichen Kriegen das Einfallstor in die Pfalz oder ins Elsass war. Hier entsteht einer der am stärksten befestigten Abschnitte des Westwalls, mit etwa 550 Bunkern in der Ebene und weiteren rund 150 in den Waldgebieten.

Im Sommer 1939 besetzt die Wehrmacht den Westwall. Auch Leo Lambert, Oberschütze im Infanterieregiment 104, nimmt mit seinen Kameraden in Bunkern des Otterbachabschnitts Quartier. Keine angenehmen Unterkünfte: "Wenn wir den Bunker betraten, war das ein Gefühl, als bekäme man einen vor den Latz geknallt. So strömte einem die schlechte Luft entgegen." Es geht primitiv und recht langweilig zu: "Gewaschen haben wir uns aus Waschschüsseln, die wir aus großen Kübeln gefüllt haben. Wir waren meist am Bunker, haben Gewehre gereinigt, Gurte mit Patronen gefüllt, Wache gestanden und kleine Gefechtsübungen gemacht."

Vom Krieg spürt Leo Lambert wenig: "Das Einzige, woran man es merkte, war, dass wir keinen Urlaub bekamen." Sein Kamerad Hans Mandel, damals Gefreiter im Infanterie-Regiment 104 und später lange Jahre Bürgermeister von Viernheim, bestätigt dies: "Die Franzosen haben uns in Ruhe gelassen, und wir sie auch. Es war überhaupt nichts los in unserem Abschnitt. Aber wenn nachts im Stacheldraht eine Ratte herumgelaufen ist, haben viele verrückt gespielt und geschossen." Doch es gibt auch Tote, viele durch eigene Minen.

Mit der Kapitulation Frankreichs im Juni 1940 hat der Westwall seine Aufgabe erfüllt. Ein Überwachungstrupp kümmert sich um die verlassenen Bunker des Otterbachabschnitts. Wehrmachtseinheiten machen Übungen. Nach der Invasion in der Normandie befiehlt Hitler am 1. September 1944 die "Herstellung der Verteidigungsbereitschaft". Die Bunker werden kampfbereit gemacht, Panzergräben und Schützengräben ausgehoben. Die Amerikaner rücken näher. Und die deutsche Führung weiß, dass ein Vabanquespiel bevorsteht. Denn die ohnehin unterlegenen Kräfte sind durch den Abzug von Einheiten geschwächt, die an der Ardennen-Offensive teilnehmen. Ein Durchbruch zum Rhein droht.

Entsprechend rigoros die Anordnungen: "Der Westwall ist die letzte Linie, die unbedingt gehalten werden muss. In ihm wird gestorben." Wenige Tage vor Weihnachten 1944 stehen die Amerikaner vor dem Otterbachabschnitt. An die massiven Befestigungen in der Ebene trauen sie sich nicht heran. Stattdessen greifen sie den Ort Oberotterbach und die Verteidigungslinie im Wald darüber an. Bei eisiger Kälte kommt es in den verschneiten Wäldern zu heftigen Kämpfen.

Gestank von Pulver

Ein Soldat der 103. US-Infanteriedivision schildert seine Erlebnisse auf Hill 489, dem Farrenberg: "Unter Tag wurden wir pausenlos mit Granaten beschossen. Dadurch brachen Teile der Gräben zusammen, und Bäume zersplitterten über unseren Köpfen. Nachts versuchten die Deutschen, sich anzuschleichen, um Handgranaten zu werfen oder uns mit Flammenwerfern zu erwischen."