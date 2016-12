Im Zeichen der Rose

Alle Bilder anzeigen Die spektakuläre Ruine der gotischen Klosterkirche. Wahrzeichen von Rosenthal ist der filigrane Dachreiter. © Backes Drei Aktive des Historischen Vereins: (v.l.): Gisa Schmitt, Werner Rasp und Gerhard Scheifling. Ein Teil des Klausur-Westflügels. Von Rosen eingerahmt: Grabplatte einer Äbtissin in der Kirchenruine. Mit Steinrose: Grabplatte des Klostergründers Graf Eberhard II.

Rosenthal gilt trotz des teilweise ruinösen Zustands als

schönstes Frauenkloster der Pfalz. Doch nicht deshalb spielt die Anlage eine, wenn auch bescheidene, Rolle in der deutschen Geschichte, sondern wegen der Königschlacht beim nahen Göllheim.

Anfang Juli 1298 werden die Nonnen aus ihrem beschaulichen Dasein aufgeschreckt, als zwei große Heere in der abgeschiedenen Region aufmarschieren: das des von den Kurfürsten abgesetzten Königs Adolf von Nassau und das seines Konkurrenten, des Herzogs Albrecht von Österreich. Albrecht schlägt sein Hauptquartier in Rosenthal auf.

Von 9 bis 15 Uhr tobt am 2. Juli die Schlacht. Die Entscheidung fällt, als Adolf um die Mittagszeit im Kampfgetümmel getötet wird. Überlieferungen zufolge hat er zuvor bei einem Sturz vom Pferd den Helm verloren. Albrecht soll seinen Rivalen dann mit dem Schwert am ungeschützten Kopf getroffen und ein Knecht dem am Boden Liegenden die Kehle durchgeschnitten haben. Keine unübliche Praxis im ach so ritterlichen Mittelalter.

König verärgert Kurfürsten

Die Vorgeschichte dieses Gemetzels wirft ein bezeichnendes Licht auf die Machtverhältnisse im Deutschen Reich. Nach dem Tod des Königs Rudolf von Habsburg wählen die Kurfürsten 1292 nicht dessen mächtigen Sohn Albrecht, sondern den kleinen Landgraf Adolf von Nassau. Der, so glauben sie, wird ein gefügiger König sein. Doch Adolf gibt sich mit der ihm zugedachten Rolle als Marionette nicht zufrieden, sondern treibt eine eigenständige Politik. Dies ruft die Kurfürsten auf den Plan, die 1297 Adolf absetzen und Albrecht zum König ernennen. Das Drama von Göllheim ist vorbereitet.

Rosenthals Rolle in dem Geschehen endet nicht mit der Schlacht. Denn Adolf wird im Kloster bestattet. Einer unbestätigten Überlieferung zufolge soll ein Steinsarkophag an der Südwand der Kirche sein Grab gewesen sein. Nach elf Jahren bettet man Adolf in eine standesgemäße Ruhestätte um: den Kaiserdom in Speyer. Dort steht der Sarg ausgerechnet neben dem seines Todfeindes Albrecht, der 1308 dem Mordanschlag eines Neffen zum Opfer gefallen war.

Kloster Rosenthal verschwindet aus der "großen" Geschichte. Die Nonnen leben wieder ihren vom strengen Regelwerk vorgeschriebenen Alltag wie seit der Gründung im Jahr 1241. Stifter sind Graf Eberhard II. vom Eberstein, Herr der unweit gelegenen Burg Stauf, und seine Gattin Adelheid. Namensgebend dürfte die Rose auf dem Wappen des Gründers sein. Allerdings existiert auch eine Sage, wonach mitten im Winter, während der Vorarbeiten für den Klosterbau, Rosen geblüht haben sollen. Zur Erinnerung an dieses Wunder erhält die Abtei demnach ihren Namen.

Familien zahlen Mitgift

Sie entwickelt sich rasch zu einem Versorgungsinstitut für die Töchter des regionalen Adels, deren Familien für die Aufnahme in den Konvent eine stattliche Mitgift zahlen müssen. Rosenthal blüht und gedeiht, wird vermutlich 1253 in den Zisterzienserorden aufgenommen und dem berühmten Kloster Eberbach unterstellt. Zisterziensischen Prinzipien entspricht auch die Kirche: keine mächtigen Türme, Verzicht auf monumentale Steinmetzarbeiten, Konzentration auf schlichte, aber handwerklich perfekte Baukunst.

Im Gegensatz zu anderen pfälzischen Klöstern scheint Sancta Maria im Rosenthal nur selten von finanziellen Problemen geplagt zu sein. Allerdings leidet auch hier im Spätmittelalter die Disziplin. Margaretha von Venningen, Äbtissin von 1476 bis 1505, greift mit Unterstützung des Bischofs von Worms durch. Der Historiker Franz Xaver Remling (1803 bis 1873) schildert den Erfolg der Bemühungen: "Gehorsam und bescheiden begnügten sich unsere Nonnen mit schicklichen Unterhaltungen innerhalb der Ringmauern des Klosters; das Gebet und der Gottesdienst wurde wieder regelmäßig gehalten; Ruhe und klösterliches Leben herrschte wieder in den Kreuzgängen, Ordnung und Mäßigkeit in den Speisesälen, Ernste und schwesterliche Offenheit bei den Capitelsversammlungen und Zucht und Frömmigkeit in den einzelnen Zellen."