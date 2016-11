Karriere ohne blaues Blut

Anfahrt von Mannheim aus: Über eine Rhein-Brücke und dann weiter bis auf die A650. Am Autobahnkreuz Ludwigshafen rechts halten und auf die A61 in Richtung Koblenz/Mainz/Kaiserslautern auffahren. Bei der Ausfahrt Worms ab und Richtung Monsheim fahren. Weiter auf der B47. Nach etwa sieben Kilometern rechts abbiegen auf B271/B47 (Richtung Kaiserslautern/Marnheim/Zellertal/Wachenheim). Links abbiegen auf Wachenheimer Straße/B47. Weiter auf der B47. Rechts abbiegen auf K54 (Schilder nach Bolanden/Weierhof). Im Kreisverkehr am Weierhof geradeaus auf der K54 weiter fahren. Weiter auf Marnheimer Straße/K54 bis nach Bolanden.

Fahrstrecke: von Mannheim etwa 54 Kilometer.

Fahrzeit: etwa 45 Minuten (je nach Verkehrslage).

Burgruine Neubolanden: jederzeit frei zugänglich.

Klosterkirche: nur bei Veranstaltungen oder nach Vereinbarung geöffnet.

Ansprechpartner beim Heimatverein Bolanden: Thomas Danner, Rufnummer 06352/6199, Internet: www.bolander-heimatverein.de, E-Mail: info@bolander-heimatverein.de