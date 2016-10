Kriegsschrott als Mahnung

Alle Bilder anzeigen Puppen als letztes Aufgebot: Fast lebensechte Darstellung einer deutschen Geschützstellung im Frühjahr 1945. © Backes Günther Wagner vor dem Museumseingang. SS-Offizier, Soldat und Tod: Kunstwerk von Wolfgang Brecklinghaus. © Backes Blutiges Ende: Funde aus einem Bombenkrater. © Museum Das Elend des Krieges: Blick in ein nachgebautes Feldlazarett. © Backes Riesig: Der Westwallstollen, in dem das Museum untergebracht ist. © Museum

Hinter dem Stahltor öffnet sich ein Weg in die Epoche des Nationalsozialismus. Denn das Museum in dem riesigen Stollen, der einmal Bestandteil des Westwalls war, ist dieser 630 Kilometer langen Befestigungslinie zwischen Niederrhein und Schweizer Grenze gewidmet, die Adolf Hitler zwischen 1936 und 1940 errichten ließ.

Auf dem rund ein Kilometer langen Rundweg geht es an Panzern vorbei, an Geschützen, Granaten, Handfeuerwaffen und beeindruckenden lebensgroßen Dioramen. Manchmal kommt Beklemmung auf. So wenn der Besucher in die Mündung eines Maschinengewehrs blickt, das aus der Scharte eines nachgebauten Bunkers ragt.

Diese Ansammlung von Waffen hat schon mehrmals für Kritik gesorgt. So erschien Ende August auf "Zeit Online" ein Artikel mit der Überschrift "Da gehen auch Nazis gerne hin". Die Autorin stört sich zudem an Hakenkreuzen und SS-Uniformen sowie dem Fehlen von Hinweisen auf die Massenvernichtung durch die Nationalsozialisten.

Infos zum Westwall-Museum Niedersimten Anfahrt von Mannheim: Auf B37 über die Auffahrt links Richtung B38/Ludwigshafen, weiter auf die A650. Bei der Ausfahrt B9 Richtung Speyer/Mutterstadt fahren, dann auf die A65 Richtung Neustadt/Weinstraße/Mutterstadt-Nord. Auf der A65 weiter bis Ausfahrt Landau-Nord, dort auf auf B10 in Richtung Landau-Nord/Pirmasens/Annweiler fahren. Diese befahren bis zur Ausfahrt Richtung Bitche/Frankreich/Pirmasens/Centrum Messe. Leicht links abbiegen auf L484 und weiter auf Landauer Straße/L484. Nach etwa drei Kilometer links abbiegen auf Bitscher Straße und weiter auf der L484bis zum Pirmasenser Stadtteil Niedersimten. Dort der Lothringerstraße folgen und links abbiegen auf In der Litzelbach. Oberhalb des Parkplatzes liegt das Museum.

Viel Amerikanisches

Museumschef Günther Wagner zuckt die Achseln angesichts solcher Vorwürfe, die einigen Wirbel ausgelöst haben. Er verweist darauf, dass der Westwall nun einmal eine waffenstarrende Befestigungslinie war. Zudem haben sich hier 1939/40 und vor allem 1944/45 teilweise heftige Kämpfe abgespielt. Schließlich stammen viele Exponate nicht von der Wehrmacht, sondern von der US Army. Und Hakenkreuze waren eben damals auf Uniformen angebracht, so seine Argumentation. Einen direkten Zusammenhang zwischen dem Westwall und den Konzentrationslagern vermag Wagner nicht zu erkennen.

Richtig geärgert hat er sich über die Behauptung, sein Museum wäre ein Tummelplatz für Nazis. Als Beleg dafür dienen der Autorin zwei Einträge im Gästebuch. Zwei von rund 400. "Ich habe keinen Einfluss darauf, wer kommt. Sollen wir vielleicht an der Kasse eine Gesinnungskontrolle durchführen?", poltert der Museumschef.

Einen anderen Vorwurf weist er nicht zurück: dass an etlichen Exponaten Beschriftungen fehlen, die sie in ihren historischen Zusammenhang stellen. Dieser Mangel ist ihm schon lange bewusst: "Ich hatte schon vor Jahren Gespräche mit der Politischen Bildung Rheinland-Pfalz und der Stadt Pirmasens. Doch es konnte aus finanziellen und personellen Gründen keine Hilfe geleistet werden." Dabei besteht hier tatsächlich Handlungsbedarf.

Technisches überwiegt

Auf einem großen Buntsandstein haben Soldaten ein Hakenkreuz und die Inschrift "1940 - das Jahr des Sieges" eingehauen. Kommentierung: keine. Unweit davon eine Sammlung von Bombenteilen, die in der Region gefunden wurden. Hier bietet sich eine Erläuterung durch Bilder des zerstörten Pirmasens sowie Zeitzeugenaussagen an. Und so wären etliche weitere Exponate zu kommentieren. Die Beschriftungen beschränken sich nämlich oft auf technische Details, es werden zu wenige Geschichten von dem erzählt, was hinter den gezeigten Gegenständen steht.

Günther Wagner kennt diese Defizite. Doch er ist ja nicht nur ehrenamtlicher Museumschef, sondern auch ehrenamtlicher Westwallbeauftragter des Landes Rheinland-Pfalz. Seine Aufgaben umfassen die Begehung und Katalogisierung sämtlicher Westwallbunker im Land, mehrere Tausend, ebenso der Anlagen der Luftverteidigungszone West, die Verkehrssicherung an gefährlichen Bunkern und anderes mehr. Damit ist der Pensionär voll ausgelastet.

Die faszinierende Wirkung, die die Waffen auf Besucher haben könnten, wird übrigens bereits heute an mehreren Stellen gebrochen. So inszeniert unweit des Eingangs der Künstler Wolfgang Brecklinghaus die Ausstellung "Apokalypse des Krieges". Aus Schlachtfeldfunden hat er Kunstwerke gefertigt, die zumindest den sensiblen Besucher frösteln lassen. So bestehen Collagen aus Granatteilen. Reste von Soldatenschuhen nimmt er ebenso als Material wie amerikanische Zeltplanen, die irgendwo in den Ardennen herumlagen.

Funde im Bombenkrater

Gruslig auch der in einer Vitrine ausgestellte Kriegsschrott. Es handelt sich um Funde aus einem Bombenkrater unter einer Landstraße unweit von Annweiler: das halbverbrannte Nummernschild eines SS-Fahrzeugs, angeschmolzene Munitionsgurte für Maschinengewehre, ein Helm mit Einschussloch, persönliche Gegenstände der Soldaten. Alles Zeugnisse eines Bombenangriffs auf eine im Rückzug befindliche Kolonne im März 1945. Dass im Begleittext eine Zeitzeugin Aussagen macht, die das übliche Bild der Waffen-SS als kampfkräftiger Eliteeinheit erschüttern, macht diese Relikte noch bewegender. Kriegsschrott als Mahnung.