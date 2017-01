Turm mit hoher Bedeutung

Alle Bilder anzeigen Ein achteckiger Bau mit großer wissenschaftlicher Bedeutung: Die Mannheimer Sternwarte, unten von links die Wendeltreppe, Blick vom Dach auf die Jesuitenkirche sowie ins Innere von zwei Räumen, die nun für Veranstaltungen dienen. © Prosswitz Derzeit in der Barock-Ausstellung zu sehen: Fernrohr aus der Sternwarte.

Es sind über 180 Stufen bis ganz oben. Alte, schmale, teils abgewetzte Stufen einer engen Wendeltreppe. Aber zahlreiche berühmte, ja weltberühmte Persönlichkeiten haben sie bereits erklommen, sind die 33 Meter hochgelaufen. Und es lohnt sich.

"Entzückend ist die Umsicht auf diesem Thurme", schwärmt schon der Autor J. G. Rieger 1824 in seiner "Historisch-topographisch-statistischen Beschreibung von Mannheim". Der "größte Theil des schönen Schlossgartens", den er einst erblickte, ist nicht mehr existent, ist Straßen und Gleisen gewichen.

"Seitwärts prangen die Zinnen des majestätischen Residenzschlosses der ehemaligen Kurfürsten. An dasselbe reiht sich, nur etwas zu nahe, die prachtvolle Jesuitenkirche, mit ihrer hoch in die Wolken emporragenden blauen Kuppel; freundlich reihen sich gegen Mitternacht und Morgen die regelmässig geordneten Dächer und hoch hervorstrebenden Thürme des schönen Mannheims aneinander" - das gilt weiter. Und das "Heer von Lastwagen, bunten Menschengrupen, Landleuten, Spaziergängern, Chaisen und Viehherden" hat, zumindest was die Lastwagen betrifft, deutlich zugenommen - weniger die Viehherden ...

Aufwendig saniert

Viele Jahrzehnte war dieser Blick, der bei gutem Wetter bis weit über die Mannheimer Quadrate und die BASF am gegenüberliegenden Rheinufer reicht, Besuchern indes verwehrt. Das wird jetzt anders. Erst hat das von der ehemaligen SPD-Landtagsabgeordneten Helen Heberer geführte Aktionsbündnis "Alte Sternwarte Mannheim" drei Jahre darum gekämpft, über zwei Jahre dauerte dann noch die Generalsanierung des einzigartigen, neben den Kirchtürmen die Silhouette der Quadrate so prägenden Gebäudes.

Konzerte, Lesungen, Ausstellungen, Vorträge - all das ist geplant. Zunächst jedoch beeindruckt allein der achteckige Bau mit seinen bis zu zwei Meter dicken Wänden, die enge Treppe, die teils winzigen, verwinkelten und dann doch wieder großzügigen, lichtdurchfluteten Räume, in denen Geschichte, besonders Wissenschaftsgeschichte, geschrieben wurde.

Der Wissenschaft und der Kunst gegenüber ist Kurfürst Carl Theodor (1724-1799), der 1742 bis 1770 Mannheim regiert, stets sehr aufgeschlossen. 1752 richtet er den ersten Lehrstuhl für Experimentalphysik an der Universität Heidelberg ein, den der Jesuitenpater und Theologe, aber auch Naturwissenschaftler Christian Mayer (1719-1738) erhält.

Ideen aus Paris

Mayer soll aber nicht allein lehren und forschen. Der Regent erteilt ihm zudem Aufträge, schickt ihn zum Beispiel 1757 nach Paris. Er möge die dortige Wasserversorgung genau studieren, Vorschläge für die Kurpfalz machen. "Mannheim hatte damals nur Schöpfbrunnen, keine richtige Wasserversorgung", so Kai Budde, ehemaliger Kurator am Technoseum und Experte für die Technikgeschichte des 18. Jahrhunderts, der sich besonders um die Erforschung der Geschichte der Sternwarte verdient gemacht hat.

Mayer schaut sich in Paris aber nicht allein Wasserleitungen an. Er lernt dort auch Astronomen und ihre Geräte kennen, ist fasziniert davon. Daher kehrt er nach Mannheim mit dem Wunsch zurück, ein kleines astronomisches Kabinett aufzubauen. Ein paar Bücher und kleinere Geräte hat er bereits im Gepäck, der Kurfürst bewilligt ihm weitere Mittel - mit einem Hintergedanken. "Ihm war die Landvermessung wichtig, die lag damals in der Kurpfalz im Argen, und auch das sollte Mayer leisten", erläutert Kai Budde.

"Venus-Transit" beobachtet

Zunächst arbeitet Mayer indes von Heidelberg und vom Dach des Schwetzinger Schlosses, der Sommerresidenz des Kurfürsten, aus - dort ist heute noch die hölzerne Plattform zu sehen, die der Astronom anfangs nutzt. 1759 gelingt es dem Jesuiten, mit einem in Paris erworbenen Quadranten die von Edmond Halley prophezeite Wiederkehr eines Kometen zu beobachten, 1761 den sogenannten "Venus-Transit". "Da zieht der Planet vor der Sonne vorbei", erläutert Bude - für damalige Verhältnisse spektakulär. Man weiß ja gar nicht, wie weit die Sonne von der Erde entfernt ist, schätzt das nur - heute geht man von rund 150 Millionen Kilometern aus.