Wo der Regent ruhte

Alle Bilder anzeigen Ein öffentlicher Raum: das Schlafzimmer von Kurfürst Carl Theodor in Schwetzingen, wo er auch Gäste empfing. Rechts von oben das Schlafgemach und die Bibliothek der Kurfürstin, die kurfürstliche Tafel, die Schlafstelle des Ersten Kammerdieners und der Salon der Reichsgräfin von Hochberg in badischer Zeit. © Prosswitz Das einzige Deckengemälde: Blick in das Schreibzimmer von Elisabeth Augusta.

Die Steinstufen sind ziemlich stark abgetreten. Der Holzboden knarrt und quietscht. Aber es ist eben alles echt hier - fast alles. Im Gegensatz zu vielen anderen Barockschlössern am Oberrhein, darunter Mannheim, die im Zweiten Weltkrieg stark zerstört und teils originalgetreu wieder aufgebaut wurden, empfängt Schloss Schwetzingen die Gäste heute so wie im 18. Jahrhundert. Mit wunderbaren Papier- und Seidentapeten sowie Holzvertäfelungen. Nur flackern in den Kronleuchtern keine Kerzen, sondern es gibt elektrisches Licht - aber erst jetzt, nach der Sanierung.

Neu ist ebenso ein Besucherzentrum - am Ort der einstigen "Marschalltafel", dem Speisesaal der Bediensteten und Schauplatz eines Verbrechens, dessen Hintergründe nie ganz aufgeklärt worden sind. Es ist 1764, im Juni, als der kurfürstliche Leibarzt Franz Bechtler genau in diesem Raum Dominik Pierron, den Kammerdiener von Kurfürst Carl Theodor, ersticht, dann das Messer gegen sich selbst richtet. Bis heute ranken sich allerlei Verschwörungstheorien um den Vorfall am sonst stets so friedlichen Hof.

Hoher Fleischbedarf

Schloss Schwetzingen Entstehung: 1350 erstes ritterliches Wasserschloss, ab 1541 mehrere Umbauten und Vergrößerungen, 1698 Wiederaufbau und Vergrößerung durch Kurfürst Johann Wilhelm, ab 1718 Anlage des Lustgartens durch Kurfürst Carl Philipp, 1720 Erhebung zur Sommerresidenz, Blütezeit ab 1743 unter Kurfürst Carl Theodor, ab 1803 badisch.

Der zieht im 18. Jahrhundert meist im Mai oder Juni vom Mannheimer Schloss in die Sommerresidenz Schwetzingen. Sie ist noch heute teils von einem Wassergraben umgeben - spätes Zeugnis dafür, dass seine Keimzelle ein 1350 erstmals erwähntes mittelalterliches Wasserschloss ist, eine kleine ummauerte Anlage mit Bergfried auf einer Insel des Leimbachs. 1427 kommt es in den Besitz des pfälzischen Kurfürsten Ludwig III. - jenes Herrschers, der ein paar Jahre zuvor auf Beschluss vom Konstanzer Konzil den "Gegenpapst" Johannes XXIII. im Turm der Burg Eichelsheim (heute Mannheim-Lindenhof) einkerkert.

Über Jahrhunderte dient Schwetzingen in erster Linie als Jagdschloss der in Heidelberg ansässigen Regenten, die sich gerne im wildreichen Hardtwald verlustieren. Aber es geht nicht nur um reines Vergnügen. "Fleisch war Grundnahrungsmittel am Hof", weiß der Schwetzinger Schlossführer Ralf Wagner, "man rechnete mit einem Pfund Tagesbedarf pro Kopf". Da kommt schon viel zusammen, weisen die offiziellen Unterlagen doch für das 18. Jahrhundert 612 Höflinge aus.

Lange Kutschenkolonne

Daher darf den Jägern nicht viel Wild "durch die Lappen gehen" - was durchaus wörtlich gemeint ist, denn die heutige Redensart hat in der barocken Jagd ihren Ursprung. Da ist es üblich, dass die Tiere eingefangen und, so drückt es Wagner aus, "in den Lauf gebracht", also durch einen mit an Leinen hängenden Stofflappen begrenzten Weg getrieben werden - direkt vor die Flinten des Kurfürsten und seiner Gäste. Er muss sie dann nur noch abschießen. Sind die Hirsche und Wildschweine seitlich entwischt, waren sie eben "durch die Lappen gegangen".

Der Wasserturm des Schlossgartens, eigentlich für den Betrieb der herrlichen Wasserspiele nötig, wird dank seiner dicken Mauern als Vorratsraum genutzt. "Da hängen heute noch die Stangen für das Wild", sagt Wagner. Dient das jagdliche Vergnügen des Kurfürsten immerhin der Ernährung, ist die große Leidenschaft seiner Frau Elisabeth Augusta schon makabrer: das Fuchsprellen. Da wirft man Füchse, Dachse oder Hasen so lange mit einem straff gespannten Tuch immer wieder in die Luft, bis diese betäubt auf das Pflaster klatschen - äußerst brutal.

"Aber man ging davon aus, dass Tiere keine Seele haben, keinen Schmerz empfinden, das ändert sich erst mit der Aufklärung", erläutert Wagner. Gerade Elisabeth Augusta pflegt bis ins hohe Alter die Jagd, während Carl Theodor - nach durch einen Sturz vom Pferd verursachten Schwindelanfällen - gegen Ende seiner Mannheimer Regentschaft ganz darauf verzichtet. Dennoch wird gerade Schwetzingen von der Tradition als Jagdschloss geprägt - und der erste Blick des Besuchers im "Ersten Vorzimmer" fällt auf ein riesiges Gemälde von der höfischen Jagd.