Genussmeile beim Mannheimer Morgen

Mannheim. Das Verlagsgelände des "Mannheimer Morgen" verwandelt sich an diesem Wochenende in eine großzügige Genussmeile. Das erste Street Food Festival in Mannheim lockte gestern schon die Besucher an die rund 30 Essensstände, heute wird noch einmal gebruzzelt und gebraten, gekocht und gegart. Mit Leckereieren aus aller Herren Länder wird der 70. Geburtstag des "MM" gefeiert. Töpfegucken ist hier erwünscht, denn die Speisen werden frisch vor Ort zubereitet.

Ein köstlicher Duft hängt in der Luft: Eine Mischung aus gegrilltem Fleisch und Curry sowie Flammkuchen umweht die Nasen der Besucher. Es gibt unter anderem Spezialitäten aus Argentinien, Indonesien, Italien und Jamaica. Klar, dass es da nicht lange dauert, bis der Magen anfängt zu knurren. Bernd Wesselmann, Concetta Di Noto und ihr Mann Fabian Schenk sowie Töchterchen Elisa wollen hier Mittagessen und drehen daher bereits um zwölf Uhr eine Runde über den Platz. "Es ist nett geworden", lobt die junge Frau. Schenk freut sich über die große Auswahl an Gerichten. Di Noto möchte sich einen Burger holen und die Leckereien am Argentinischen Stand probieren, für ihre Tochter gibt es Süßkartoffel-Pommes. Wesselmann hat sich noch nicht entschieden. "Ich bin noch etwas unentschlossen", gesteht er lächelnd.

Gernot Schall dagegen weiß, was er will: "Einen Bacon Boom Burger", sagt der Mannheimer, der es sich mit seiner Frau Jasmin sowie den Kindern Colin und Kimberly auf den Bierbankgarnituren bequem gemacht hat. Ein Dessert hat noch Platz im Magen. "Vielleicht ein Eis", schlägt die elfjährige Kimberly vor.

Nebenan sitzt Isabell Autz aus Ketsch. Für die 18-jährige Vegetarierin soll es auf jeden Fall fleischfrei sein. "Ich gehe deshalb zum Veggie-Food-Truck." Mit dem Angebot ist sie zufrieden. "Es ist sehr vielfältig."

Am Stand von Mario Adam gibt es traditionelles Essen aus Argentinien: Empanadas. Die gefüllten Teigtaschen, welche von ihm, seiner Frau Ines Flores und den Kollegen Celia Mancuso und Lukas Bendig gemacht werden, kommen bei den Besuchern gut an. Es gebe sie unter anderem mit süßem Lamm, scharfen Rind aber auch als vegane und vegetarische Variante, erzählt der Kölner.

Nach einem deftigen Lammcurry gönnt sich Renate Heeger aus Ilvesheim etwas Süßes: Eine Portion Frozen Yoghurt mit Erdbeeren und karamellisierten Walnüssen. "Schmeckt sehr gut", schwärmt sie und verrät. "Vielleicht esse ich später noch eine Portion frittierten Fisch."

Das Street Food Festival auf dem Verlagsgelände des Mannheimer Morgen hat auch am heutigen Sonntag von 12 bis 20 Uhr geöffnet.