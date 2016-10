Koep köpft Waldhof zum Sieg

Wetzlar. Im ersten Pflichtspiel zwischen dem mittelhessischen Aufsteiger SC Teutonia Watzenborn-Steinberg und dem SV Waldhof haben die "Söhne Mannheims" auch den ersten Sieg eingefahren. Benedikt Koep erlöste die mitgereisten Fans unter den 1053 Zuschauern, als er eine maßgerechte Flanke zum entscheidenden Tor einköpfte (73.). Wie wichtig der Sieg war, zeigten auch die Ergebnisse der Konkurrenten aus Elversberg und Hoffenheim 2, die ihre Spiele ebenfalls gewannen. "Es war ein verdienter Sieg für uns. Wir haben in der Defensive keine nennenswerten Großchancen des Gegners zugelassen und hätten bei unseren Gelegenheiten schon in der ersten Halbzeit alles klar machen können", meinte ein zufriedener Trainer Gerd Dais.

Der 53-Jährige nahm wie angekündigt Umstellungen vor. Der nach seiner Gelbsperre wieder einsatzberechtigte Philipp Förster lief ebenso auf wie Jannik Sommer nach seiner auskurierten Verletzung am Kreuzband. Dafür mussten Lukas Kiefer und Dimitrios Popovits erst einmal auf die Bank. Dort fanden sich auch Nicolas Hebisch und Gianluca Korte nach langer Pause wieder. An fehlenden Optionen in der Offensive sollte es Dais diesmal also nicht mangeln. Und er machte im Laufe der zweiten Halbzeit auch Gebrauch davon, denn die beiden letztgenannten Akteure kamen im Laufe der Partie noch zum Einsatz.

Die ersten Minuten gehörten den von Ex-Profi Francisco Copado (Eintracht Frankfurt, TSG Hoffenheim, SpVgg Unterhaching) trainierten Teutonen. Bei Barbaros Koyuncu blieb es aber bei einem Schussversuch (11.). Waldhof brauchte eine knappe Viertelstunde, um sich auf die ungewohnten Bedingungen, feuchtes Geläuf und schlechte Lichtverhältnisse durch eine Flutlichtanlage im SCT-Sportpark von Wetzlar, die wohl nur dem Mindeststandard entspricht, einzustellen. Sommer fehlte es zunächst noch an etwas Präzision (15.), doch kurz darauf wurde es richtig gefährlich. Giuseppe Burgio prüfte SC-Keeper Yannik Dauth, der nur abklatschen konnte. Den Abpraller konnte aber Benedikt Koep nicht verwerten (18.). Dann rettete eine aufmerksame SVW-Abwehr, die den Torschuss von Koyuncu zur Ecke abfälschte (25.). Waldhof übernahm jetzt mehr und mehr die Initiative und plötzlich war Burgio frei vor dem Tor, er scheiterte aber am Außenpfosten (32.). Es war die größte Chance, um die Führung zu erzielen. Dass man die Watzenborner aber nicht aus den Augen verlieren darf, zeigte der nächste aussichtsreiche Angriff des SC. Christopher Spang prüfte Scholz mit einer gefährlichen Flanke, im direkten Gegenzug war Michael Fink blank vor dem Kasten, doch auch hier rettete der Torwart (37.).

Unverändert kamen beide Teams aus den Kabinen, und fast hätten sich die Hessen den Ball selbst ins Tor gelegt. Sebastian Bartel versprang der Ball im eigenen Strafraum, und auch der Torwart trat am Spielgerät vorbei. Er konnte das runde Leder aber gerade noch vor Überschreiten der Torlinie zur Ecke klären (50.). Das war Glück auf der einen und Pech auf der anderen Seite. Der SC erholte sich schnell von dieser Schrecksekunde und wollte den SVW nun auskontern. Ilias Azaouaghi hatte plötzlich freie Schussbahn, verzog aber deutlich (58.). Kurz darauf fischte sich Markus Scholz den Ball von Koyuncu erst im Nachfassen (62.). Jetzt war wieder Waldhof im Vorwärtsgang. Gegen Ali Ibrahimaj hielt Dauth aber sicher (63.). Die Gäste wollten sich mit dem torlosen Remis auch in der Folge nicht zufrieden geben und wurden doch noch belohnt. Müller, dem zuvor der ein oder andere Ballverlust unterlief, setzte sich auf seiner rechten Seite durch und flankte auf Koep, der mit seinem vierten Saisontor den erlösenden Treffer markierte. Nur 120 Sekunden später hätte der Mann mit der Nummer 9 auf dem Rücken alles klar machen können, doch diesmal setzte er den Ball an das Außennetz (74.). Es sollte auch so reichen, denn die angedeutete Schlussoffensive des SC brachte die Waldhof-Abwehr nicht mehr in Verlegenheit. Auc Copado erkannte den Erfolg der Blauschwarzen an. "Waldhof ist nicht unser Gradmesser. Mannheim hatte die eine oder andere Chance mehr als wir, so dass der Auswärtssieg in Ordnung geht. Ich bin trotzdem zufrieden mit der Leistung. Darauf können wir aufbauen."

SV Waldhof: Scholz - M. Müller, M. Seegert, Schultz, Amin - Ibrahimaj, Fink, Förster (88. Kiefer), Sommer (67. Korte) - Burgio (71. Hebisch), Koep.