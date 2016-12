Löwen ringen Erlangen nieder

Mannheim. Das Ziel war klar: Mit mehr als zwei Minuspunkten wollten die Rhein-Neckar Löwen auf keinen Fall zum Gipfeltreffen am Mittwoch zum THW Kiel fahren. Grundvoraussetzung war dafür ein Sieg im letzten Heimspiel des Jahres gegen den Aufsteiger HC Erlangen. Doch bis der 29:27 (14:14)-Erfolg unter Dach und Fach war, musste der Deutsche Meister am Samstagabend vor 8738 Fans lange zittern.

"Heute haben wir uns zwei Punkte erkämpft, das war ein sehr offenes Spiel. Erlangen hat es uns lange sehr schwer gemacht", pustete auch Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen nach den 60 aufreibenden Minuten entsprechend durch. Nur durch die individuellen Energieleistungen von Gudjon Valur Sigurdsson (11/6 Tore) und Kim Ekdahl du Rietz (8) bogen die Badener die Partie am Ende in die richtige Richtung.

Die Löwen starteten zwar mit der 1:0-Führung in die Begegnung, aber schnell wurde klar, dass den Badenern die Aufgabe alles andere als leicht von der Hand gehen sollte. Gleich die ersten vier Tempogegenstöße kamen entweder nicht beim Mitspieler an oder wurden verworfen. Erst Sigurdsson schloss den ersten erfolgreichen Konter zum 5:3 ab (11.). "In der Anfangsphase haben wir zu viele Bälle weggeworfen und uns das Leben selbst schwer gemacht", kommentierte Löwen-Sportchef Oliver Roggisch den fahrigen Start. Diese Fehlerquote war allerdings sinnbildlich für den ersten Durchgang, in dem nicht weniger als neun Fehlwürfe für die Gelbhemden notiert wurden. Dass sich der deutsche Meister nicht entscheidend vom Aufsteiger absetzen konnte, war da zwangsläufig.

Nur Sigurdsson und Kim Ekdahl du Rietz erreichten bis zum Seitenwechsel entsprechende Form im Abschluss, während etwa Spielmacher Andy Schmid bis dahin nur selten Akzente setzen konnte. Und da auch die Abwehr mehrere Nachlässigkeiten zeigte - die Umstellung von der anfänglichen 6:0-Formation auf die 5:1-Variante brachte hier wenig Besserung - blieb Erlangen im Spiel und ließ sich auch von der ersten Drei-Tore-Führung (10:7) der Badener nicht beirren, die bis zum 12:9 Bestand hatte (20.). Ekdahl du Rietz hatte die Treffer der Franken dreimal in Folge mit harten Einschlägen beantwortet, der Aufsteiger landete jedoch einen 3:0-Lauf zum Ausgleich (25.) und ließ sich auch bis zum 14:14-Pausenstand nicht mehr abschütteln.

Nach dem Wechsel gerieten die Löwen sogar in Rückstand, erst in der 39. Minute gelang dem Favoriten beim 20:19 wieder die erste Führung. Vor allem Erlangens Spielmacher Jonas Link konnte sich immer wieder temporeich durchsetzen "Er hat uns das Leben heute richtig schwer gemacht", hatte nicht nur Coach Jacobsen eher den Ex-Löwen Michael Haaß auf der Rechnung.

Doch auch bei den Badenern kamen die entsprechenden Impulse dann endlich von der Bank: Linkshänder Harald Reinkind führte sich gleich mit zwei Treffern ein, am Ende war es aber Routinier Sigurdsson, der die Weichen auf Sieg stellte: Nach dem 23:23 (48.) gingen die nächsten drei Treffer allesamt auf das Konto des Isländers, der vom Siebenmeterpunkt ebenso treffsicher war wie von Außen oder beim Gegenstoß. Erlangen konnte nur noch das 26:24 entgegensetzten, Ekdahl du Rietz erhöhte entscheidend auf 28:24. Auch das gegen Ende Alexander Petersson statt Hendrik Pekeler vorgezogen agierte und Links Kreise endlich einengen konnte, trug sicherlich dazu bei, dass dem Aufsteiger in den letzten 12 Minuten nur noch vier Tore gelangen. "In der Defensive haben wir uns insgesamt aber zu wenig bewegt. Abwehr und Torhüter waren nicht auf dem Niveau, das ich mir vorstelle", bilanzierte Coach Jacobsen, dem natürlich nicht entgangen war, dass seinem Torhüter-Duo im zweiten Abschnitt keine Parade gelungen war. "In Kiel müssen wir uns da auf jeden Fall steigern."

Rhein-Neckar Löwen: Appelgren, Palicka (ab 38.) - Sigurdsson (11/6), Pekeler (3), Groetzki (1) - Ekdahl du Rietz (8), Schmid (1), Petersson (3) - G. Guardiola, Mensah Larsen, Baena, Reinkind (2), Manaskov (n.e.), Steinhauser (n.e.), Abt (n.e.).

HC Erlangen: Katsigiannis, Huhnstock (bei zwei Siebenmetern und ab 52.) - Stranovsky (2/2), Thümmler (3), Rahmel (3) - N. Link, Haaß, I. Guardiola (7) - Horak (3), J. Link (7), Sabljic (2).