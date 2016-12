Schmid führt Löwen zum Sieg

Loewenjubel , Rhein-Neckar Loewen vs. TSV Hannover Burgdorf , RNL Saison 2016 / 2017, MSP_0312_Loewen, © Copyright: AS Sportfoto / Soerli Binder, www. as-sportfoto.de,

Mannheim. Mikael Appelgren kam langsamen Schrittes aus der Kabine. Der Torwart der Rhein-Neckar Löwen war einfach nur glücklich, dass der deutsche Handball-Meister seine Bundesliga-Aufgabe gegen die TSV Hannover-Burgdorf ungefährdet erledigt hatte. Mit 34:30 (18:13) gewannen die Badener vor 7507 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena und bleiben im Rennen um den Titel. "Wir sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus Zagreb wiedergekommen, das Champions-League-Spiel lag keine 48 Stunden zurück. Deswegen ging es gegen Hannover nur darum, die Begegnung zu gewinnen", sagte Appelgren.

Wie so oft in den vergangenen Wochen lief bei den Löwen im Angriff gerade zu Beginn viel über Kim Ekdahl du Rietz. Der sich in dauerhafter Topform befindende Schwede war nicht zu bremsen, ging mit Wucht, Mut und Tempo in der zweiten Welle auf die niedersächsische Deckung und erzielte bis zum 4:4 (6.) mit seinen ersten drei Würfen auch drei Tore. Probleme offenbarten die Badener zu Beginn allerdings in der Abwehr, Hannover kam immer wieder aus dem Rückraum über Europameister Kai Häfner, Olympiasieger Morten Olsen und den wurfgewaltigen Fabian Böhm zu einfachen Treffern. Die Hannoveraner legten ein 6:4 (9.) vor, nachdem die Löwen in eigener Überzahl ebenfalls ein Tor kassierten und selbst nicht erfolgreich waren.

Trainer Nikolaj Jacobsen stellte deshalb die Abwehr um, gab die 6:0-Formation auf und probierte es fortan mit Hendrik Pekeler auf der Spitze der 5:1-Deckung. Eine Variante, die in den vergangenen Wochen schon häufig den Weg zum Sieg ebnete - und die sich auch gestern wieder bewährte. Das sah auch Trainer Jacobsen so: "Die Umstellung war entscheidend."

Pekeler störte den Spielfluss der Niedersachsen entscheidend, vorbei war die Zeit der ungestört vorbereiteten und abgeschlossenen TSV-Würfe aus dem Rückraum. Immer wieder drängten die Löwen den Gegner nun wieder ins Zeitspiel, zwangen ihn zu schwierigen Abschlüssen und kamen zwangsläufig zu Ballgewinnen. Patrick Groetzki besorgte im Gegenstoß das 7:7 (11.), anschließend schenkten die Badener in der Abwehr hart erkämpfte Bälle wieder leichtfertig her und vergaben mehrfach die Chance zur Führung, die dann der erneut treffsichere Gudjon Valur Sigurdsson (sieben Tore) mit dem 9:8 (15.) besorgte.

Nach dem 9:9 (16.) blieb Hannover neun Minuten lang ohne eigenen Treffer, obwohl TSV-Trainer Jens Bürkle alles versuchte und munter sein Personal durchtauschte. Doch die badische Dominanz hielt und war die Folge einer nun überragenden Abwehrarbeit des Meisters, bei dem sich Alexander Petersson und Andy Schmid in den Vordergrund spielten. Es klappte zu diesem Zeitpunkt einfach alles: Die Defensive stand, das Umschaltspiel funktionierte und auch aus dem Positionsangriff kreierten die Löwen mit feinen Ballstafetten immer wieder Möglichkeiten. Beim 15:9 (25.) war der Vorsprung auf sechs Treffer angewachsen, dank Häfner und eines effektiven Spiels mit dem siebten Feldspieler verlor Hannover aber nicht noch weiter den Anschluss und war beim 18:13 zur Pause für die Löwen noch halbwegs in Schlagdistanz.

Das änderte sich zunächst nach dem Seitenwechsel. Regisseur Schmid riss die Begegnung nun immer mehr an sich, setzte seine Nebenleute Petersson und Ekdahl du Rietz klug ein und strahlte selbst viel Torgefahr aus. Für Hannover ging der badische Angriffswirbel viel zu schnell, entsprechend waren die Niedersachsen immer einen Schritt zu spät und die Löwen legten ein 23:15 (35.) vor.

Für wenige Augenblicke schlichen sich dann ein paar Nachlässigkeiten ein und Hannover verkürzte (24:19/40.), ehe die große Show des zuvor schon überragenden Schmid begann. Er beendete den Durchhänger mit dem 25:19 (41.), traf danach in Unterzahl bei angezeigtem Zeitspiel zum 26:19 (43.) und erzielte noch dazu die nächsten Löwen-Tore bis zum 28:21 (47.). Da Pekeler aber auch seine zweite dicke Chance vom Kreis ausließ und Schmid danach eine Zeitstrafe abbrummte, wurde es tatsächlich noch einmal spannend. Beim 28:25 (52.) und 29:26 (54.) brauchte der Meister jeweils ein Tor - und das kam auch zwei Mal: Natürlich von Ekdahl du Rietz, dem Mann ohne Nerven.