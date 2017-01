Sommer schnürt Doppelpack auf vereistem Rasen

Waldhof-Trainer Gerd Dais (Archivbild). © Binder

Mannheim. Der SV Waldhof hat auch das zweite Testspiel des Jahres gewonnen. Beim 3:2 (1:0) im Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg erzielten Nicolas Hebisch (43.) und Jannik Sommer (46./FE/47.) die Tore für den Fußball-Regionalligisten und brachten diesen damit zwischenzeitlich mit 3:0 in Front. Regensburg, das im Gegensatz zum SVW über die letztjährige Relegation den Sprung in die Dritte Liga geschafft hatte, konnte durch Treffer von André Luge (74.) und Sven Kopp (88.) nur noch verkürzen.

Waldhof-Trainer Gerd Dais war denn auch zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. "Wir haben eine intensive Trainingswoche hinter uns. So gesehen war das in Ordnung, wie wir uns präsentiert haben." Kein Lob gab es für die Platzverhältnisse: Der Kunstrasen war stellenweise gefroren und ließ kaum einen vernünftigen Spielfluss zu. "Für uns war es dennoch ein guter Test gegen einen Drittligisten, der kurz vor dem ersten Spiel nach der Winterpause steht", sagte Dais. Regensburg startet am kommenden Samstag gegen Hansa Rostock in den Rest der Saison.

Am selben Tag bestreitet der SV Waldhof seinen letzten Test beim TuS Mechtersheim (14 Uhr), ehe es ins Trainingslager geht. Gegen Regensburg ließ Dais wieder kräftig durchwechseln, lediglich Torschütze Hebisch und Marcel Seegert spielten durch. Alle drei Neuen, darunter auch die frischeste Verstärkung Kevin Nennhuber, kamen zum Einsatz. Der Drittligist war über die gesamte Spielzeit überlegen, die Dais-Elf aber hielt beherzt dagegen und zeigte sich ähnlich wie zu Beginn und zum Ende der Hinrunde in der Regionalliga Südwest äußerst effizient vor dem gegnerischen Tor.