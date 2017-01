Türkspor Mannheim bucht Finalticket

Mannheim. Die Fußballer des FC Türkspor Mannheim haben Samstagabend das Ticket für das Finalturnier beim MorgenMasters gebucht. Der Kreisligist gewann das 3. Qualifikationsturnier durch einen 5:2-Finalerfolg über Südwest Ludwigshafen. "Wir sind natürlich sehr glücklich und freuen uns wieder im Endturnier gegen die ganz großen Klubs mitspielen zu können", sagte Türkspor-Torjäger Murat Efe.

Der Goalgetter schoss den FC Türkspor im Finale in Front. Nauwid Amiri, der mit 13 Treffern bester Torschütze des Turniers wurde, glich aber für Ludwigshafen aus. Doch nach dem 2:1 durch Oguzhan Yildirim dominierte nur noch Türkspor. Alptekin Aksoy, Sefa Yildit und Ali Horuz brachten die Mannheimer mit 5:1 in Führung. Geri Hasa gelang für Südwest nur noch das 2:5. Den dritten Platz sicherte sich der TSV Amiictia Viernheim mit einem 4:1 über den TSV Neckarau. 450 Zuschauer kamen Samstagabend in die GBG Halle am Herzogenried.

In der Vorrunde holte sich in der Gruppe A überraschend Germania Friedrichsfeld mit vier Siegen den ersten Tabellenplatz. Zweiter wurde der VfL Kurpfalz Neckarau. Turniermitfavorit TSV Amicitia Viernheim nahm die Hürde Gruppenphase ebenfalls souverän als Gruppenerster. Platz zwei im Pool B sicherte sich der TSV Neckarau. In der Gruppe C gelang dem SV Waldhof II trotz einer 0:2-Niederlage gegen den späteren Tabellenersten SC Käfertal als Zweiter der Einzug in die Runde der letzten acht. Der FC Türkspor blieb in der Gruppe D ungeschlagen. Der VfR Mannheim II feierte im letzten Vorrundenspiel einen 8:2-Kantersieg über den ESC Blau-Weiß Mannheim, doch die Rasenspieler hätten mit neun Treffer Vorsprung gewinnen müssen. So reichte es für den VfR II nur zu Rang drei und der mit sieben Zähler punktgleiche SV Südwest Ludwigshafen zog stattdessen ins Viertelfinale ein.

Im ersten K.o.-Spiel trafen mit dem FC Türkspor Mannheim und SV Waldhof II gleich zwei Schwergewichte aufeinander. Murat Efe brachte den Kreisligisten mit 1:0 in Front. Gaetano Giordano glich für den SVW II aus, doch Ali Horuz und Oguzhan Yildirim sorgten letztlich für einen 3:1-Erfolg von Türkspor. Im zweiten Viertelfinale lag der TSV Neckarau bis zwölf Sekunden vor Schluss mit 1:0 vorne. Käfertal glich aber noch aus. Im anschließenden Neunmeterschießen avancierte dann TSV-Keeper Bastian Beelitz, der den entscheidenden Schuss zum 5:4 verwandelte, zum Neckarauer Matchwinner. Vom Punkt wurde auch die Begegnung Südwest Ludwigshafen gegen Friedrichsfeld entschieden. Die Pfälzer verspielten in der regulären Spielzeit eine 3:1-Führung. Die Germania egalisierte noch zum 3:3, doch Südwest gewann das Neunmeterschießen und siegte mit 7:6. Das Halbfinale komplettierte der TSV Amicitia Viernheim, der dem VfL Kurpfalz Neckarau mit 5:1 keine Chance ließ.

Der FC Türkspor zog dann mit einem souveränen 5:2-Sieg über den TSV Neckarau ins Finale ein. Yildirim (2), Efe, Horuz sowie Yildit erzielten die Treffer für den späteren Turniersieger. Für den TSV trafen Sandro Egner und Vincent Schäfer. Nauwid Amiri führte im zweiten Halbfinale Südwest Ludwigshafen mit seinen beiden Toren zu einem 2:1-Sieg über den TSV Amicitia Viernheim. Christian Kuhn gelang nur noch der Anschlusstreffer für die Südhessen zum 1:2-Endstand.

Turniermitorganisator Erwin Prudlik zeigte sich nach dem Turnier zufrieden: "Die Favoriten haben ihre Rolle bestätigt. Türkspor war ganz stark und souverän. Wichtig war: Wir haben ganz faire Spiele gesehen."