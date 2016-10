Verdiente Niederlage für Waldhof

Völklingen. "Spitzenreiter, Spitzenreiter", skandierten die Fans des 1. FC Saarbrücken, während bei den Spielern des SV Waldhof die Blicke im Hermann-Neuberger-Stadion ins Leere gingen. Mit 1:0 (1:0) ging das Spitzenspiel des Regionalliga-Spieltags vor 4070 Zuschauern an die Saarländer, die mit diesem Sieg die Tabellenführung übernahmen, während sich die ebenso ambitionierten Mannheimer als Vierter weiter mit der Verfolger-Rolle hinter dem Saarland-Duo Saarbrücken/Elversberg begnügen müssen. "Im Endeffekt war das ein verdienter Sieg für Saarbrücken. Wir hatten zwar zu Beginn auch unsere Möglichkeiten, aber insgesamt haben wir schon besser gespielt und waren nicht effektiv genug", bilanzierte Waldhof-Trainer Gerd Dais nach der Partie.

Nach seiner Gelb-Sperre kehrte Marcel Seegert auf der rechten Seite in die Vierer-Kette zurück, im Mittelfeld ersetzte Bastian Müller seinen Teamkollegen Lukas Kiefer, der nach der Gelb-Roten Karte aus dem Spiel gegen Walldorf bei seinem Ex-Klub zuschauen musste. Davor versuchte das offensive Quartett Burgio, Förster, Ibrahimaj und Koep, die Saarbrücker in Verlegenheit zu bringen.

Das gelang zu Beginn vor allem Giuseppe Burgio auf der rechten Außenbahn. Erst legte er geschickt auf Bastian Müller zurück, der knapp verzog (8.), drei Minuten später versuchte er es selbst aus rund 18 Metern und Saarbrückens Torwart David Salfeld musste sich mächtig strecken. Für Alarmstufe Rot sorgte dann aber der FCS selbst, als Alexander Hahn eine Ibrahimaj-Hereingabe klären wollte und sich sein spektakulärer Querschläger im letzten Moment auf die Latte des eigenen Gehäuses senkte (19.).

Doch nach und nach wurde in der offen geführten Partie deutlich, warum die Saarländer in diesem Jahr ganz oben mitspielen. Im Mittelfeld hatte der FCS Lufthohheit und kam vor allem über den blitzschnellen Marwin Studrucker auf der rechten Seite immer wieder bis auf die Grundlinie. In der Mitte lauerte dann das gefährliche Sturm-Duo Patrick Schmidt/Kevin Behrens. Behrens hatte bereits in der 20. Minute die Führung auf dem Fuß, als er im Fünf-Meter-Raum den Ball über das SVW-Tor bugsierte, erneut Behrens und dann Alexandre Mendy verpassten die nächste scharfe Hereingabe (32.). "Das sind Stürmer mit Drittliga-Niveau", zeigte sich SVW-Kapitän Michael Fink beeindruckt, der in der Innenverteidigung jede Menge Arbeit hatte. Für das 1:0 benötigte Saarbrücken dann aber einen ruhenden Ball. Eine Freistoß-Flanke von Mario Müller verwertete Torjäger Patrick Schmidt relativ unbedrängt zum verdienten 1:0-Halbzeitstand - es war bereits der zehnte Saisontreffer des FCS-Stürmers. "Hier war allerdings schon das Foul unnötig, und die Situation hätte man sicher besser verteidigen können", schmeckte Coach Dais das 0:1 gar nicht. "Das hat Saarbrücken dann in die Karten gespielt."

Auch nach dem Wechsel gab zunächst Saarbrücken den Ton an. Der Waldhof hatte Glück, dass Behrens bei einem weiteren Schnellangriff querlegte, anstatt selbst zu schießen (49.), zehn Minuten später traf er erneut die falsche Entscheidung - dieses Mal genau umgekehrt. Dazwischen hatte Studrucker die Chance von der Strafraumkante, verzog aber (58.) knapp.

Der SV Waldhof spielte zwar weiter beherzt mit, meldete sich aber erst nach über eine Stunde wieder so richtig vor dem gegnerischen Tor an. Mit vereinten Kräften blockte die Saarbrücker Abwehr Burgio im Strafraum (66.), auch seine übrigen Angriffe konnte der SVW nicht effektiv zu Ende spielen, während der Tabellenzweite auf den entscheidenden Konter lauerte. "Im Endeffekt hatten wir da auch zu viele Fehler im Spielaufbau und haben die nötige Durchschlagskraft vermissen lassen", blickte Waldhof-Trainer Dais auf die zweiten 45 Minuten, in denen Saarbrücken die meiste Zeit Herr der Lage war und deshalb verdient die drei Punkte einfuhr.

SV Waldhof: Scholz - M. Müller, Fink, Schultz, M. Seegert - B. Müller (59. Nag), Gärtner - Burgio (82. N. Seegert), Förster, Ibrahimaj (69. Popovits) - Koep.