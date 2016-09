Verletzungspech trifft Adler hart

In dieser Szene kann Dennis Endras den Puck festhalten. Am Adler-Torhüter lag es nicht, dass die Mannheimer in Krefeld den Kürzeren zogen.

Krefeld. So hatten sich die Mannheimer Adler den Saisonstart nicht vorgestellt. Zusätzlich zur bitteren 3:4-Niederlage bei den Krefeld Pinguinen droht ein längerer Ausfall von Garrett Festerling. Weil der Stürmer Sekunden vor Schluss vor dem gegnerischen Tor hart attackiert worden war, tauschten mehrere Spieler handfeste Argumente aus. Dabei stürzte ein Krefelder auf den 30-Jährigen. Sein Offensivkollege David Wolf und Verteidiger Danny Richmond standen Festerling bei, alle drei kassierten Spieldauerdisziplinarstrafen plus 5 Minuten. Für Wolf wurden zusätzlich 2 plus 2 plus 10 Minuten notiert. Bei den Pinguinen wurden Pietta, Müller und Mieszkowski bestraft. "Noch wurde kein zusätzliches Verfahren gegen David eröffnet. Ich erwarte aber einen Anruf von Tino Boos", erklärte Adler-Manager Teal Fowler. Der ehemalige Profi Boos ist Vorsitzender des Disziplinarausschusses der Deutschen Eishockey Liga. Nach Fowlers Rechnung darf Wolf heute im Heimspiel gegen die Kölner Haie (19 Uhr) auflaufen, "da er erst nach der dritten großen Strafe für eine Partie gesperrt wird".

Definitiv fehlen wird Festerling. Der Neuzugang aus Hamburg musste gestern zunächst in einem Krefelder Krankenhaus geröntgt werden und kam erst in den frühen Morgenstunden in Mannheim an. "Wir fangen da an, wo wir letztes Jahr aufgehört haben", verweist Fowler auf die Ausfälle von Ryan MacMurchy, Mathieu Carle und nun Festerling. "Wir haben zwar einen tiefen Kader, aber alle drei sind Rechtshänder und alle drei sind wichtige Stützen des Teams, nicht zuletzt im Powerplay", macht sich der Manager Sorgen. "Jetzt darf wirklich nichts mehr passieren, sonst bekommen wir keine 21 Mann mehr auf den Spielberichtsbogen."

Dass der Auftakt in die neue DEL-Runde so enden würde, damit hatte am Freitagabend niemand gerechnet. Zwar war schon der Start in die Partie bei den Pinguinen aus Sicht der Adler zäh, doch im zweiten Drittel legten die Schützlinge von Trainer Sean Simpson einen Blitzstart hin und lagen nach 25 Minuten mit 2:0 in Führung. Zuerst hatte Marcel Goc den abgefälschten Pass von Marcus Kink verwertet (20.), dann Neuzugang Chad Kolarik erhöht. Als wenig später Kink die Latte traf und sich die Blau-Weiß-Roten weitere Chancen erarbeiteten, deutete nichts auf die Niederlage hin.

"Das war ein typisches erstes Spiel", blickte Teal Fowler zurück. "Krefeld ist sehr gut aus der Kabine gekommen, doch wir haben diese Phase gut überstanden und bekamen die Partie mit viel Tempo durch unsere vier Reihen immer besser in den Griff." Den Lattentreffer sah Fowler nicht als Knackpunkt. "Wir hatten heute zu viele unnötige Scheibenverluste und hätten einfacher und konsequenter spielen müssen. Außerdem haben die Jungs leider ab Ende des Drittels zu oft auf der Strafbank gesessen", zählte er auf. Das ermöglichte es den Krefeldern, im Powerplay heranzukommen, Pietta verkürzte in der 38. Minute auf 1:2. "Wenn man den Pinguinen diese Chance bietet, ist die Gefahr groß, dass sie diese nutzen", meinte Fowler. "Dann war unser Rhythmus gebrochen. Krefeld glich nicht nur aus, sondern den Pinguinen gelang auch noch ein glückliches Tor", sprach er den zweiten Treffer von Koziol an.

Der 20-Jährige fälschte einen hohen Schuss von Pietta ab, Adler-Torhüter Dennis Endras reklamierte zwar hohen Stock, doch die Schiedsrichter gaben nach Studium der Fernsehbilder das Tor. "Wir hätten das nach Hause fahren müssen", ärgerte sich Fowler über den Rückstand zwei Minuten vor Spielende. "Natürlich ist es kein Selbstläufer, in Krefeld zu gewinnen, aber die Chance war auf jeden Fall da." Der Schuss von Müller ins leere Adler-Tor war eine zusätzliche Demütigung, während der Anschlusstreffer von Wolf, der Marcel Gocs Schuss 32 Sekunden vor Schluss noch abfälschte, zu spät kam. "Danach sind die Emotionen hochgekocht, mit bitterem Ausgang für Garrett", erklärte Fowler.

Nun ist Trainer Simpson gefordert, sein Team für das erste Saisonheimspiel gegen Köln neu zu formieren. "Die Jungs erwartet gegen die Haie ein hartes Duell. Es könnte sein, dass Daniel Sparre in die Reihe mit David Wolf und Chad Kolarik rückt", blickte Fowler voraus.