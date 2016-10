Waldhof frustriert

Worms. Der Frust beim SV Waldhof war greifbar. Erst entlud sich die schlechte Stimmung in einer kleinen Rangelei nach dem Abpfiff, an der Bank mussten dann Trainingsjacken und Wasserflaschen als Blitzableiter herhalten. Auch im Regionalliga-Derby beim VfR Wormatia Worms warteten die Mannheimer trotz einer Leistungssteigerung und in der Schlussphase mit einem Mann mehr auf dem Platz gestern vergeblich auf den ersten Sieg im fünften Spiel. Nach dem 0:0 wurden die Waldhöfer in der Tabelle zudem von der TSG Hoffenheim II auf Platz vier verdrängt.

Trainer Gerd Dais versuchte dennoch, die positiven Aspekte herauszustreichen. "Im Vergleich zur Partie gegen den VfB Stuttgart II haben wir heute defensiv besser gestanden und uns auch klare Chancen herausgearbeitet. Aber diese Möglichkeiten zu verwerten, war unser Manko", hatte der Waldhof-Trainer da vor allem die erste Halbzeit im Sinn. Gleich nach drei Minuten war es beispielsweise Mittelfeldmann Lukas Kiefer, der aus kurzer Distanz genau in die Arme von Wormatia-Schlussmann Mario Miltner zielte. "Den muss ich natürlich machen. Dann läuft das Spiel anders", meinte der abgesehen von seinen Abschlüssen ansonsten überzeugende Neuzugang aus Saarbrücken, der gestern das zweite Mal in der Startelf stand. Auch vor dem Halbzeitwechsel fand Kiefer in Miltner zweimal seinen Meister (33./42.), ansonsten hatte noch Benedikt Koep, die Gelegenheit, den Waldhof in Führung zu bringen (23.). "Dann läuft das Spiel sicher anders", trauerte Kiefer seiner Chance hinterher - aber weil der Ball eben nicht über die Linie ging, lief das Spiel vor allem mit Blick auf das Ergebnis ähnlich enttäuschen wie viermal zuvor.

Dabei konnte niemand dem SVW das Engagement absprechen, auch taktisch versuchte Dais einen neuen Reiz zu setzen. Außenverteidiger Marco Müller rückte in die Startelf, Kapitän Michael Fink rückte als Abfangjäger vor der Viererkette eine Position nach vorne, davor agierte eine weitere Vierer-Linie hinter Angreifer Koep.

"Wir wollten damit einen zusätzlichen Spieler für die Offensive freisetzen", erklärte Dais, dem zudem nicht gefallen hatte, wie zuletzt auf den defensiven Positionen im Mittelfeld gearbeitet wurde. Die neue Formation bewies sich zunächst als brauchbare Alternative, Worms beschränkte sich allerdings auch auf Ballkontrolle und Konterversuche, bei denen allerdings nur Johannes Ludmanns Flanke von der Grundlinie gefährlich wurde. Jan-Lucas Dorow kam per Kopf aber nicht mehr richtig hinter den Ball (21.).

Der erste Durchgang ging deshalb klar an die Mannheimer, nach dem Wechsel konnte der SVW den Druck dann aber nicht mehr aufrechterhalten. "Da fehlt uns dann auch irgendwie die Präsenz im Strafraum und das Quäntchen Glück", meinte der mit der fünften Gelben Karte bedachte Verteidiger Marcel Seegert. Sinnbildlich war die Szene, als Kiefer dem anrauschenden Marco Müller den Ball vom Fuß nahm und so unfreiwillig für Worms klärte.

Erst nach der Gelb-Roten Karte für den Wormser Eugen Kopko keimte nochmals Hoffnung im Lager der Blau-Schwarzen auf. "Ich dachte, dass gibt uns nochmals einen Impuls, aber wir haben dann viele Sachen nicht mehr richtig gemacht und standen alle im Zentrum, anstatt das Spiel breit zu machen", musste Coach Dais mitansehen, wie auch die Einwechslung von Joker Giuseppe Burgio verpuffte, weil die Wormser geschickt verteidigten. Fast wäre die Schlussoffensive des SVW sogar noch nach hinten losgegangen, als sich niemand für Fatih Köksal zuständig fühlte und dessen Distanzschuss krachend an die Latte klatschte (85.). Das hätte den Spielverlauf allerdings vollends auf den Kopf gestellt, wie auch Wormatia-Trainer Steven Jones feststellte. "Beide Mannschaften haben brutal viel investiert. Das 0:0 ist ein gerechtes Ergebnis mit dem ich gut leben kann", war das Remis gegen den Favoriten für Jones sicher ein Punktgewinn, während der SVW wieder einmal zwei wichtige Zähler eingebüßt hatte.

SV Waldhof: Scholz - Amin, Schultz, Seegert, Müller - Fink - Popovits (65. Nag), Förster, Kiefer (77. Burgio), Ibrahimaj - Koep.