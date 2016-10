Waldhof hat alles im Griff

Mannheim. Beim SV Waldhof geht der Daumen wieder nach oben. Mit einem nie gefährdeten 2:0 (1:0)-Erfolg über den FK Pirmasens holten die Mannheimer ihren fünften Heimsieg der Saison und kletterten in der Tabelle einen Rang nach oben auf Platz drei. Der Kontakt zum neuen Tabellenführer aus Elversberg, welcher das Topspiel gegen Saarbrücken mit 2:1 gewinnen konnte, bleibt somit also erhalten. "Es war heute wichtig, wieder in die Erfolgsspur zu finden", konnte auch Trainer Gerd Dais nach nur einem Sieg aus den vergangenen sieben Partien aufatmen.

Der erkältete Coach hatte sich unter der Woche von seinem Torwarttrainer Rolf Mossmann getrennt. "Es gab unüberbrückbare Differenzen", wollte sich der 53-Jährige zu dieser etwas überraschenden Personalentscheidung nicht näher äußern. Er erklärte aber, dass es keine kurzfristige Maßnahme war, sondern die Unstimmigkeiten schon über einen längeren Zeitraum andauerten. Wer Nachfolger wird, ist noch offen. "Wir werden diesbezüglich jetzt Gespräche führen und hoffen, alsbald eine Lösung zu finden", meinte Dais.

Sein Team ließ sich von den internen Querelen nicht anstecken, sondern dominierte die kompletten 90 Minuten vor 3463 Zuschauern fast nach Belieben. Dais begann mit drei Änderungen in seiner Startelf. Neben den wieder spielberechtigten Lukas Kiefer und Hassan Amin fand sich auch Dimitrios Popovits in der Anfangsformation wieder. Sebastian Gärtner musste dafür auf die Bank, Bastian Müller (verletzt) und Philipp Förster (gesperrt) standen diesmal ohnehin nicht zur Verfügung.

Das Spiel begann flott mit einem entschlossen zu Werke gehenden SV Waldhof. Die erste Chance besaß aber dann doch der Gast in Person von Benjamin Auer, dessen Kopfball jedoch deutlich am Kasten vorbeiflog (6.). Danach aber spielte sich das Geschehen fast nur noch in der Hälfte der Gäste ab. Immer wieder versuchten die Pfälzer, den Spielaufbau der Mannheimer mit kleinen Fouls zu stoppen, doch dies gelang nicht immer. Die bis dahin beste Chance der Hausherren vergab Dimitrios Popovits, dessen Schuss leicht abgefälscht nur um Zentimeter am Tor vorbeiging (22.). "Das Tor von Ali war dann für uns der Dosenöffner", kommentierte Innenverteidiger Marcel Seegert die Szene, die zur Waldhöfer Halbzeitführung führte. Kapitän Michael Fink, der genau wie Giuseppe Burgio aufgrund eines grippalen Infektes etwas geschwächt ins Spiel ging, bereitete von der linken Seite punktgenau vor und Ibrahimaj hatte aus zehn Metern keine Mühe einzunetzen (37.).

"Wir wollten nach der Pause hinten kompakt stehen und dann auch mehr für die Offensive tun", sah Gästetrainer Peter Tretter seinen Halbzeitplan mit dem Wiederanpfiff schnell über den Haufen geworfen. Einem Treffer von Burgio verweigerte der Unparteiische Julius Martenstein zwar zu Unrecht die Anerkennung, es lag weder eine Abseitsstellung noch ein Offensivfoul eines Mannheimers im Strafraum vor (47.), doch Waldhof erspielte sich durch Marco Müllers Distanzschuss aus 30 Metern (50.) und Burgios Kopfball (51.) gute Möglichkeiten. Beide Male brachte Oliver Seitz gerade noch die Fäuste nach oben und konnte klären. Nach dem folgenden Eckball aber war er dann geschlagen. Marco Müller köpfte an die Latte, und von dort ging der Ball schon bei seinem ersten Versuch hinter die Linie. Müller ging auf Nummer sicher und köpfte das Spielgerät im zweiten Versuch endgültig zum 2:0 ins Netz (52.). Pirmasens, welches die zweitschlechteste Abwehr der Regionalliga stellt, kam in der Folge um eine höhere Niederlage herum, weil Waldhof nun das Tempo drosselte und nicht mehr mit letzter Entschlossenheit nach vorne spielte.

"Ich habe mich etwas geärgert, dass wir danach nicht noch mehr Tore erzielt haben, um den Gegner mit einer höheren Niederlage nach Hause zu schicken", meinte Seegert, der mit seiner Abwehr aber auch hinten nichts mehr anbrennen ließ. So vergaben für Waldhof noch Ibrahimaj (62.) und Benedikt Koep (64.) sehr gute Möglichkeiten zum 3:0. "Es war sehr positiv, dass wir uns eine Vielzahl von hochkarätigen Chancen erspielen konnten, aber leider ist es uns nicht gelungen, mehr Tore zu erzielen. Aber heute war es ein Schritt in die richtige Richtung", resümierte Dais.

SV Waldhof: Scholz - M. Müller, M. Seegert, Schultz, Amin - Ibrahimaj, Fink (69.Gärtner), Kiefer, Popovits (69.N. Seegert) - Burgio (80.Nag), Koep.