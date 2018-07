Neuer Verbundstandort für 8,5 Milliarden Euro

BASF investiert Milliarden in China

Die BASF plant eine Rekordinvestition in China. Wie der Ludwigshafener Chemiekonzern mitteilte, will er bis 2030 für rund 8,5 Milliarden Euro einen Verbundstandort in der südchinesischen Provinz Guangdong bauen.