ANMELDUNG UND ABONNEMENT

Die Anmeldung funktioniert nicht. Was kann ich tun?

Eine Fehlermeldung bei der Anmeldung kann mehre Ursachen haben.

1. Abonnementnummer nicht mit dem Benutzeraccount verknüpft:

Für den Zugang ist es erforderlich, dass Ihre Abonnementnummer mit Ihrem Benutzeraccount verknüpft ist. Tragen Sie dazu in "Mein Profil" unter "Abonnement zuordnen" bitte Ihre Abonnementnummer nach.

2. Falsche Eingabe Ihrer Anmeldedaten:

Bitte überprüfen Sie, ob Sie Benutzername und Passwort richtig eingegeben haben.

3. Fehlende Registrierung:

Um als Zeitungsabonnent Zugang zu den Artikeln zu erhalten, ist eine Registrierung erforderlich. Tragen Sie nach erfolgreicher Registrierung Ihre Abonnementnummer in Ihrem Benutzeraccount ein.

4. Fehlendes Abonnement:

Der Zugang über Login kann nur mit abgeschlossenem Abonnement erfolgen.

Mit welchen Angeboten erhalte ich Zugang zu den Inhalten im Web?

Unbegrenzten Zugang zu allen Inhalten erhalten sie mit unserem Digital-Abonnement oder Sie registrieren sich ohne Abonnement, dann können Sie kostenfrei jeden Monat fünf der sogenannten Plusartikel lesen - diese sind mit einem „+“ markiert.

Ich bin angemeldet, werde aber trotzdem zum Ausgabenkauf aufgefordert, was nun?

Bitte prüfen Sie auf morgenweb.de, ob Ihr Abonnement mit Ihren Anmeldedaten verknüpft ist. Bei Problemen hilft Ihnen gerne der Kundenservice unter 0621/392-2333 oder digital@mamo.de weiter.

Was tun, wenn ich meine Apple-ID bzw. mein Passwort vergessen habe?

Unter folgendem Link iforgot.apple.com finden Sie Hilfe.

Was tun, wenn ich meine Google-Playstore-ID vergessen habe?

Unter folgendem Link https://play.google.com/store?hl=de finden Sie Hilfe.

Wieso kann ich mich nicht einloggen?

Bis zu 3 Anmeldungen an verschiedenen Endgeräten sind gleichzeitig möglich. Schauen Sie nach, ob Sie noch an anderen Geräten angemeldet sind. Dies ist eine der häufigsten Ursachen für Probleme beim Einloggen. Haben Sie dennoch Probleme sich einzuloggen? Rufen Sie unseren Kundenservice an: 06 21 / 392-22 00

Wie kann ich meine "Log-In-Daten" speichern?

Im Anmeldebildschirm gibt es die Möglichkeit, seine Anmeldedaten zu sichern. Mit einem Klick auf "angemeldet bleiben" sind die Zugangsdaten für die Zukunft gespeichert. Sollten Sie zwischendurch Ihren Cache leeren und Ihre Browser-Cookies löschen, müssen Sie Ihre Zugangsdaten erneut eingeben

Ich bin Abonnent der gedruckten Zeitung. Profitiere ich bei der Digitalen Zeitung davon?

Unseren Zeitungsabonnenten bieten wir einen vergünstigten Preis. Das Upgrade erhalten Sie unter morgenweb.de/digitalabo oder telefonisch unter 0621/392-2200.

Ich bin kein Abonnent der Digitalen Zeitung. Welche Vorteile habe ich, wenn ich das Abo auf morgenweb.de/digitalabo abschließe?

Nach der Registrierung im Morgenweb können Sie die Digitale Zeitung auf allen mobilen Endgeräten sowie dem Desktop lesen. Beim Kauf im iTunes Store und im Google Playstore können Sie die Zeitung nur auf dem jeweiligen Endgerät lesen, mit dem Sie sie gekauft haben.