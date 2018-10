Opernfestspiele

„La Traviata“ mit Placido Domingo in der Arena di Verona

REISELEISTUNGEN:

Haustürabholung und Transfer mit div. Bussen zum Flughafen Frankfurt/M. und zurück (Details siehe Seite 6) · Gutschein zum Besuch der Luxx Lounge · Flug nach Venedig und zurück (Umsteigeverbindung möglich) · Luftverkehrsteuer, Flughafen- und Sicherheitsgebühren · Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen · 4 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet im 4-Sterne-Hotel in Montegrotto Terme oder in Abano Terme (Landeskategorie) · Ausflug „Verona an der Etsch und die Verdi-Oper La Traviata mit Placido Domingo“ in der Arena“, inklusive Karte (Stufenplätze „Gradinata“) · Qualifizierte, deutschsprechende Reiseleitung · Ausführliche Reiseunterlagen · Ausflug „Naturschönheit Euganeische Hügel“, inkl. Weinprobe und Imbiss € 70,– · Karte für Bizets „Carmen“ in derArena di Verona, inklusive Transfers (Stufenplätze „Gradinata“) € 95,– · Ausflug „Erhabenes Padua“ € 55,– · „Romantische Lagunenstadt Venedig“, inkl. Abendessen (Fahrten mit Zug und Linienboot – Fahrtkosten inklusive) € 95,– · „Verpflegungspaket“ (Abendessen am 1. Tag, 2 Mittagessen am 3. und 4. Tag) € 75,– Diese Reise ist grundsätzlich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte sprechen Sie uns an. 1 Fakultative, vorab buchbare Ausflüge

MINDESTTEILNEHMERZAHL:

20 Personen. Für fakultative Ausflüge: 15 Personen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Reise bis spätestens 30 Tage vor Reisetermin abzusagen.

VERLAGSBEGLEITUNG: n.n.

Haustürabholung (max. 20 km)

vom Wohnort zum nächsten

Zustiegsort & zurück.

Reiseverlauf

31.07.19 Anreise in das euganeische Thermengebiet

01.08.19 Ausflüge „Erhabenes Padua“1 und „Verona an der Etsch und die Verdi-Oper La Traviata“

02.08.19 Ausflug „Naturschönheit Euganeische Hügel“1 sowie Bizets „Carmen“ in der Arena di Verona1

03.08.19 Ausflug „Romantische Lagunenstadt“ Venedig1

04.08.19 Rückreise zum Ausgangsort

Termin: 31.07. – 04.08.2019

Preis: 1.125 Euro p.P.*

*Preis im DZ / EZ-Zuschlag: 110 € p.P.