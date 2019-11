VertrauenssacheWEG-Verwaltung

© Treubau Verwaltung GmbH

Eckpunkte für die WEG-Verwaltung entwickeln sich mit der Rechtsprechung weiter - sonst können Maßnahmen in der Gemeinschaft auf Sand gebaut sein. Es gibt immer wieder neue gerichtliche Festlegungen, wie innerhalb einer Gemeinschaft die Kosten zu handhaben sind - inzwischen beispielsweise auch für den Fall einer Verwalterzustimmung bei Wohnungskauf (LG Düsseldorf 19 OH 7/17). Danach müssen diese Kosten von der Gemeinschaft getragen werden. Sollen sie einer Wohnung und damit einem einzelnen Eigentümer zugeordnet werden, muss die Gemeinschaft einen Beschluss dazu fassen. Sicher haben Gemeinschaften größere Probleme zu entscheiden - doch für alles gilt das Gebot der Rechtsicherheit. Wie rechtsicher Ihr Verwalter arbeitet, zeigt sich auch an solchen Vorgaben. Achten Sie daher bei der Auswahl eines Verwalters darauf, ob er nicht nur den gesetzlichen Fortbildungspflichten genügt. Fragen Sie ihn auch nach seinen innerbetrieblichen Fortbildungsmaßnahmen, damit Sie sicher sein können, dass "Ihr" WEG-Verwalter tatsächlich auf der Höhe der Anforderungen ist

