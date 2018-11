Von Kundenkarten, Socken und Growth Hacking

Die Commerzbank lud ein zu „what’sup2b“ – Groth Hacking, wie hacke ich mein Wachstum

Keynote Speaker Björn Goß, CEO Stocard GmbH, weiß wovon er spricht. Seine Idee des digitalisierten Geldbeutels in einer App aus dem Jahr 2012 entwickelt er ständig weiter, und hat inzwischen bereits 30 Millionen Nutzer weltweit erreicht. Der erfolgreiche junge Unternehmer bringt den Begriff Growth Hacking schnell auf den Punkt: Growth Hacking ist kein geheimer Klick der Wachstum garantiert. Es geht um Kommunikation mit dem Ziel Wachstum des Unternehmens, ist ein Mindset, eine Grundeinstellung: „Trau dich! Mach es! Es geht schon schief. Aber was soll schon passieren?“

Rund 160 Menschen, darunter Startups und Corporates, Menschen die ihr Unternehmen oder Ihre Visionen erfolgreicher machen möchten, und sich dem digitalen Zeitalter stellen, sind der Einladung von Andrea Habermann, Niederlassungsleiterin der Commerzbank in Mannheim, zu „what'sup2b“ gefolgt. „what’sup2b“ ist eine Wortschöpfung aus WhatsApp, Startup, B2B, Business und steht für den Austausch zwischen Startups und Corporates, also Gründern und etablierten Unternehmen.

Frank Nierhaus, Bereichsvorstand der Commerzbank Marktregion Mitte, und Michael Honig, Leiter Unternehmerkunden der Commerzbank Mannheim, begrüßten die Visionäre und Experten im stylischen Ambiente der Eventlocation Manufaktur Mannheim. Frank Nierhaus: „Ich bin begeistert von den mutigen Wegen der Veränderung in der Zeit der Digitalisierung, die die ausstellenden Startups hier präsentieren.“ Michael Honig lobte Mannheim als Standort mit einer starken Gründerszene dank der guten Infrastruktur, großen Unternehmen und der engagierten Initiativen der Universitäten in Mannheim und Heidelberg.

Lucas Pulkert, Gründer von Jungfeld, bestätigte die Worte von Björn Goß. 2013 gründete er sein Unternehmen „um die Miete zukünftig mit Socken zu bezahlen“, und ist inzwischen in 600 Retail Stores in über 10 Ländern vertreten. Auch bei ihm ist der Erfolg in der Kommunikation / im Marketing entstanden, er hat die richtigen Nischen für sein Produkt gefunden, und diese weiterverfolgt. Dass dabei auch mal etwas schief geht, ist für ihn ganz normal und gehört dazu.

Im Fire Free Talk, moderiert von Matthias Rauch (Startup Mannheim), diskutierten Björn Goß (Stocard GmbH), Tim Hesse (Commerzbank AG), Lucas Pulkert (von Jungfeld), Christinan Sommer (Startup Mannheim) und Dr. Jan Zybura (MCEI) über diese und viele andere Themen. Mannheim bietet zahlreiche Angebote für Startups und lebt eine sehr erfolgreiche Gründungskultur. Sowohl die Uni, die Stadt Mannheim, MCEI als auch die Commerzbank unterstützen junge Gründer von A bis Z. Die Wege in Mannheim sind kurz und gut vernetzt. Auch etablierte Unternehmen profitieren von diesen Möglichkeiten.

In der online-Fragerunde per Smartphone aus dem Publikum mit entsprechenden Likes war dies zunächst die wichtigste Frage für die Gäste: „Was ist derzeit der effektivste social media Kanal?“ Björn Goß und Lucas Pulkert waren sich einig, dass es auf das Ziel ankomme - google, facebook, instagram und Co bieten ein gutes Zusammenspiel. Auch ein handgeschriebener Brief könne mal der richtige Weg sein.

Auf die nächste Frage mit zahlreichen Likes, warum die Commerzbank Gastgeber dieser Veranstaltung sei, hatte Tim Hesse die Antwort: „Wir sind Teil der Community und bieten das Beratungsknowhow, passende Lösungen und ein Netzwerk für Gründer um diese zu unterstützen. Kooperationspartner wie firma.de und unsere neue Plattform UnternehmerPlus bieten Gründern einen echten Mehrwert. Auch für etablierte Unternehmer bauen wir unser Angebot weiter aus, z.B. Cash Radar, Digitales Leasing sowie unser Nachfolgeportal sind hier die ersten Schritte.“

Beim anschließenden Meet&Greet&Eat präsentierten sich Start-up-Unternehmen aus Mannheim. Dazu gehörten u.a. 100 Worte, EVOip, Honeycamp, love me cakes, Mister Trip, Road Ads, tryce. und Vmapit. Ebenso STARTUP Mannheim, Commerzbank und firma.de als Kooperationspartner der Commerzbank.

Dr. Jan Zybura fasste das heutige Event zusammen: „Eine rundum sehr gelungene Veranstaltung geprägt von gelebter Gründungskultur. Viel Inspiration durch spannende und anregende Diskussionen im Programm, Zugang zu wegweisenden Ideen über die partizipierenden Startups und viele wertvolle neue Kontakte."