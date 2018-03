Zwangsversteigerung

Ein hilfreicher Alteigentümer - Kurzinterview mit Jürgen Grether, Geschäftsführer von immobilienpool.de

© immobilienpool.de

immomorgen.de: Mit dem Zuschlag wird der Ersteher sofort Eigentümer und möchte in der Regel auch gleich sein neues Eigentum in Besitz nehmen. Geht das so einfach?

Grether: Ist die Immobilie unbewohnt und steht leer, funktioniert das in der Regel unproblematisch. Anders sieht es jedoch aus, wenn das Objekt vom Schuldner eigen genutzt wird. Es gibt da eine schöne Geschichte von Hans T. wie es im optimalen Fall laufen kann.

immomorgen.de: Schöne Geschichten hören wir immer gerne.

Grether: Schon am ersten Tag als das Amtsgericht den Termin für die Versteigerung veröffentlichte, kamen Interessenten, die das Haus des Schuldners Hans T. besichtigen wollten. Bereitwillig führte er sie durch sein Eigenheim, obwohl er dazu gesetzlich gar nicht verpflichtet war. Doch er wollte die Versteigerung durch seine Kooperation unterstützen, denn wenn er den Leuten sein Haus uneingeschränkt zeigte, so seine Überzeugung, dann war die Chance am größten, einen maximalen Versteigerungserlös zu erzielen. Ihm war es ganz recht, dass das Amtsgericht nicht nur in der Zeitung (mit Bild) sondern auch im Internet auf verschiedenen Internetplattformen ausführlich veröffentlichte. Dadurch wurden sehr viele Immobiliensuchende angesprochen und er hegte die Hoffnung, mit ein wenig Glück unterm Strich sogar noch etwas Geld übrig zu haben.

Sein Entgegenkommen wurde belohnt: Der Ersteher hatte, wie bei der Besichtigung angekündigt, den vom Gutachter berechneten und vom Gericht festgesetzten Verkehrswert geboten. Den Kredit konnte Hans T. vollständig tilgen und einen Neustart wollte er unbedingt gleich beginnen. Sie verständigten sich daraufhin auf einen Auszugstermin, bei dem Hans T. und seiner Familie genügend Zeit blieb, die zuvor bereits ausgewählte Wohnung zu renovieren und in Ruhe umzuziehen.

immomorgen.de: Schön, wenn es für alle gut läuft, dass es aber auch ganz anders laufen kann erfahren wir das nächste Mal.