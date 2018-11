immomorgen.de: Was ist der Unterschied zwischen der Zwangsversteigerung und einer Zwangsverwaltung?

immobilienpool.de: Der Unterschied besteht darin, dass die Gläubiger bei der Zwangsverwaltung nicht den Erlös aus der Versteigerung des Objektes erhalten, sondern ihre Ansprüche durch die Einnahmen aus Miete und Pacht decken.

immomorgen.de: Können Sie uns das anhand eines Beispiels veranschaulichen?

immobilienpool.de: Nehmen wir an, dass ein Privatmann einem Bekannten 120.000 Euro geliehen hat. Da der Bekannte inzwischen insolvent ist, soll das Haus zwangsversteigert werden. Allerdings ist es alt und steht in einer wenig attraktiven Gegend. Das Haus wird also keine 120.000 Euro einbringen. Daher bleibt dem Gläubiger nur noch eine Chance: Zwangsverwaltung statt Zwangsversteigerung.

immomorgen.de: Was passiert bei der Zwangsverwaltung?

immobilienpool.de: Sie wird von einem Gericht angeordnet, das im selben Schritt einen Zwangsverwalter einsetzt. Der soll nun das Haus so gut wie möglich bewirtschaften - natürlich unter Aufsicht des Gerichtes. Das Haus samt Grundstück gehört zwar immer noch dem Schuldner, aber die Einnahmen werden von dem Verwalter eingezogen. Er bezahlt damit zunächst die Kosten des Zwangsverwaltungsverfahrens und auch etwaige öffentliche Grundstückslasten wie die Grundsteuer. Was dann noch übrig bleibt, geht nach einem bestimmten Verteiler an die Gläubiger.

immomorgen.de: Das heißt bei einer Zwangsverwaltung bekommen alle Gläubiger ihr Geld?

immobilienpool.de: Das ist nicht immer der Fall. In unserem Beispiel hat der Gläubiger Glück, dass er in diesem Verfahren der Einzige ist. Im Grundbuch sind keine weiteren Belastungen eingetragen. Damit bekommt er sein Geld in relativ kleinen Raten über einige Jahre verteilt. Die Zwangsverwaltung kann auch parallel zum Zwangsversteigerungsverfahren betrieben werden und kann somit auch dem Werterhalt der Immobilie dienen.

immomorgen.de: Vielen Dank!

