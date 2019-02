immomorgen.de: Können Sie uns etwas über die Beschlagnahme in der Zwangsversteigerung sagen?

immobilienpool.de: Die Zwangsversteigerung erstreckt sich auf alle Gegenstände, die im Verfahren beschlagnahmt sind. Die sogenannte Beschlagnahme umfasst neben dem Grundstück selbst auch dessen wesentliche Bestandteile, wie zum Beispiel Gebäude, Bäume oder Pflanzen sowie Versicherungsforderungen. Selbst schuldnereigenes Zubehör zählt dazu.

immomorgen.de: Was genau versteht man denn unter Zubehör?

immobilienpool.de: Zubehör sind bewegliche Sachen, die, ohne Bestandteil der Hauptsache zu sein, dem wirtschaftlichen Zweck der Hauptsache zu dienen bestimmt sind, wie die Bestuhlung und die Bierschankanlage einer Gaststätte oder Vieh in der Landwirtschaft.

immomorgen.de: Können Sie uns das genauer erläutern?

immobilienpool.de: Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Landwirt A musste aufgrund seiner wirtschaftlichen Lage Maschinen verkaufen und bat den benachbarten Landwirt B ihm einen Traktor zu leihen. Landwirt A geriet mit den Darlehensraten in Rückstand und die Bank stellte den Zwangsversteigerungsantrag. Es folgte die Zwangsversteigerung mitsamt dem Traktor. Landwirt B forderte vom neuen Eigentümer den auf dem Hof verbliebenen Traktor zurück. Dieser verweigerte die Herausgabe.

immomorgen.de: Gibt es für Landwirt B eine Möglichkeit seinen Traktor zurückzubekommen?

immobilienpool.de: Schuldnerfremdes Zubehör wird mitversteigert, wenn nicht der wahre Eigentümer rechtzeitig vor dem Zuschlag sein Recht geltend macht. Letzteres hat Landwirt B versäumt. Sein Traktor ist deshalb für ihn verloren. Von der Zwangsversteigerung ist regelmäßig nicht nur der Schuldner selbst betroffen. Auch sonstige Beteiligte sollten sich rechtzeitig fachkundigen Rat einholen.

immomorgen.de: Vielen Dank!

