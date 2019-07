Das Quartier zelebriert Vielfalt mit 6 neuen Quartiergesichtern

Mannheim - Spannend wie die Einwohner der Quadratestadt und vielfältig wie ihre Besucher: Die Shoppingmall Q 6 Q 7 Mannheim – das Quartier feiert das breite Spektrum der Menschen aus der Region mit einer besonderen Aktion.

Shoppen, Food & Lifestyle – Im Q 6 Q 7 Mannheim steckt mehr drin als in gewöhnlichen Shoppingmalls, und das für die unterschiedlichsten Besucher. Um dem Quartier dementsprechend endlich ein oder am besten gleich mehrere Gesichter zu geben und die Vielfalt der Menschen aus der Region zu feiern, haben sie sich etwas ganz Besonderes ausgedacht und zeigen jetzt die Ergebnisse. Wir präsentieren: Die neuen Quartiergesichter.

Über den Castingaufruf „Weil ihr das Quartier seid“ konnten sich im März die möglichen Quartiergesichter bewerben und an zwei Wochenenden an offenen Castings teilnehmen. Gesucht wurden authentische Menschen aus Mannheim und der Region jeder Altersklasse. Zu gewinnen gab es ein professionelles Shooting und einen 250€-Quartier-Gutschein. Über 200 Bewerber haben an dem Aufruf teilgenommen, von der 18-Jährigen bis zum weit über 70-Jährigen war hier alles dabei.

Das Quartier feiert die Vielfalt seiner Besucher mit einem besonderen Fotoshooting.

Die sechs Gewinner und Gewinnerinnen wurden schließlich von einer Jury bestehend aus dem Center Retail Management und den verantwortlichen Agenturen ausgewählt und stehen nun fest: Bruna Souza, Carolin Kling, Hanne Schenk, Haakon Becker, Dennis Walter und Aytug Gün dürfen sich von nun an Quartiergesichter nennen.

Alle sechs Quartiergesichter wurden im Juni bei einem Fotoshooting in Szene gesetzt und sind nun die neuen Aushängeschilder des Quartiers.

Das Quartier trifft auch bei der kulinarischen Vielfalt den Geschmack aller Besucher.© Q 6 Q 7

Über 65 Marken gibt es im Quartier zu entdecken. Die Quartiergesichter wurden für das Shooting ausgestattet von 7aygan, Comma, Dielmann, GANT, Konplott, Liebeskind, Seidensticker und Porsche Design. Diese Looks und noch viele mehr könnt ihr natürlich auch im Quartier selbst entdecken.

Auf der Website von Q 6 Q 7, dem Instagram-Kanal oder der Q 6 Q 7 Facebook-Seite kannst du dich jederzeit über aktuelle Angebote und Aktionen informieren. Und aufgepasst: Nächstes Jahr werden die Quartiergesichter ihr Zepter an neue Auserwählte abgeben, dann haben alle Bewohner in und um Mannheim wieder die Gelegenheit, dem Quartier ihr Gesicht zu leihen.