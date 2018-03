Depositphotos enthüllt die top 10 Trends, die die visuelle Kommunikation 2018 prägen werden.

Depositphotos hat seine Vorhersage für die visuellen Trends 2018 veröffentlicht. Der globale Fotomarktplatz hat Suchdaten in seiner Bibliothek mit mehr als 70 Millionen Dateien analysiert, die Kommunikation der wichtigsten Marken weltweit beobachtet und mit seinen Top-Fotografen zusammengearbeitet, um die wichtigsten Trends zu ermitteln, die die visuelle Kommunikation im Jahr 2018 prägen werden.

Die Allgegenwart von Smartphones mit leistungsstarken Kameras, Live-Streaming und anderen technologischen Fortschritten ebnet den Weg zu einer neuen Ästhetik, die offener, ehrlicher und zuordenbarer ist. Im Laufe des nächsten Jahres werden wir verstärkt die folgenden Trends sehen:

Impact- bzw. Auswirkungs-Fotografie im Kampf gegen Fake News

Echte Menschen und ein neuer Ansatz bei der Auswahl von Modellen

Der moderne Nomaden-Lebensstil spiegelt sich in der Reisefotografie wider.

Ausdruckslose Deadpan-Fotografie als coole, losgelöste Kunstform

Video als ein Tool der Kommunikation

Bewegung als eine neue Norm für Grafiken

Die erweiterte Realität und neueste technologische Errungenschaften, die in den Alltag integriert sind

Kreative Collagen

Gewagte Farbvarianten und -effekte

Inklusiv-Fotografie

Depositphotos prognostiziert eine anhaltende Verschiebung hin zu einer stärker gefilterten Ästhetik und einem eher personalisierten Ansatz in der Stockfotografie. Anfang des Jahres präsentierte das Unternehmen seine kreative Zusammenarbeit „Die Neuerfindung der Stockfotografie", bei der talentierte Kunstfotografen aus verschiedenen Genres ihre persönliche Sicht zu den gängigsten Themen der Stockfotografie darstellten.

„Obwohl visuelle Trends wie etwas erscheinen mögen, das nur Fotografen und Designer interessiert, ist es ein breiteres Thema, das mit der Technologie-, Geschäfts-, Sozial- und Werbebranche verbunden ist"", sagte Vadim Nekhai, CMO von Depositphotos. „Visuelle Inhalte prägen die Art und Weise, wie wir uns, Marken und Unternehmen präsentieren; sie beeinflussen unsere Kommunikation und verändern sich ständig mit der Entwicklung neuer Technologien. Bei Depositphotos beobachten, analysieren und antizipieren wir ständig neu aufkommende visuelle Trends und Technologien, um unseren Kunden dabei zu helfen, auf diese Veränderungen in der Branche möglichst effektiv zu reagieren.

