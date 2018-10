Fonduekeller „Cha da fö“

​Ab 18. Oktober begrüßen wir Sie wieder von Donnerstag bis Samstag, 18:00 – 22:00 Uhr in unserem kuscheligen Gewölbekeller.

Ein Besuch im Cha da fö ist genau das Richtige für kalte Wintertage. Bei leckeren Schweizer Spezialitäten und einem guten Tropfen Wein können Sie einen außergewöhnlichen Abend in unserem gemütlichen Gewölbekeller verbringen.

Im Cha da fö vereinen sich Gaumenfreude und Gemütlichkeit miteinander. Genießen Sie traditionelle Schweizer Spezialitäten sowie ausgesuchte Weine mit allen Sinnen und in einer Atmosphäre, die für innere Wärme und Behaglichkeit sorgt. Unser von Kerzenschein und warmem Licht durchfluteter Gewölbekeller lädt zum Schlemmen und Entspannen ein. Im Cha da fö wird jeder Besuch zu einem unvergesslichen kulinarischen Erlebnis.

„Cha da fö“ steht im Rätoromanischen für Küche und stammt aus dem Kanton Graubünden in der Schweiz. Aus dem Dialekt „Putér“ des inneralpinen Hochtals Oberengadin stammt das Wort „fö“, das Feuer bedeutet. Natürlich findet donnerstags auch wieder unser „All you can piek“ statt –Käsefondue so viel Sie mögen.

Kommen Sie vorbei und genießen Sie einen gemütlichen Abend.

Hier können Sie direkt einen Tisch reservieren

Weihnachten im Cha da fö

Das Cha da fö besticht besonders in der kalten Zeit des Jahres durch sein wohlig warmes Ambiente, welches zu gemütlichen Abenden in trauter Runde einlädt. Es bietet sich daher auch bestens als Location für Ihre Weihnachtsfeier an. Neben kulinarischen Köstlichkeiten können Sie für Ihre Feier auch exklusive Events bei uns buchen, die sowohl für Firmen als auch bei privaten Veranstaltungen ein besonderes Highlight darstellen. Das Cha da fö ist die perfekte Location für Ihre außergewöhnliche Weihnachtsfeier.