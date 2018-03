„Laut. Nah. Dran.“ So lautet das Motto der DTM. Aber die beliebte Tourenwagen- Rennserie ist mehr als „nur“ Motorsport, denn jedes Rennwochenende bietet rund um die spektakulären Rennen ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm in familienfreundlicher Festival-Atmosphäre.

Das ist beim traditionellen Saisonauftakt auf dem Hockenheimring vom 4. bis 6. Mai nicht anders – im Gegenteil. Autogrammstunden mit allen 18 Fahrern, Gewinnspiele und am Samstagabend ein großes Livekonzert der Fantastischen Vier – im DTMFahrerlager von Hockenheim ist am gesamten Wochenende was los. Neben ihren Evergreens wie „MfG“, „Der Picknicker“, „Sie ist weg“ oder „Troy“ werden die Stuttgarter den Fans an der Strecke ordentlich mit neuen Songs aus ihrem Album „Captain Fantastic“ einheizen, das im April erscheint. Inhaber eines DTM-Tickets, das an diesem Tag gültig ist, haben freien Zutritt zum Konzertgelände – unabhängig von der Kategorie des Tickets.

Am Samstag und Sonntag wird jeweils ein DTM-Rennen ausgetragen (inklusive Qualifikationstrainings). Dazu sind hochklassige Rennserien wie die ADAC Formel 4, der Audi Sport Abt TT Cup und der Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup am Start. Und wenn die PS-starken Boliden nicht auf der Piste sind, spielt sich die Arbeit in der Boxengasse ab. Die Boxen sind für die Fahrer und die Renningenieure fast schon ein Heiligtum. Beim Pit-View erhalten die Fans dennoch einen unmittelbaren Einblick. Sie können das geschäftige Treiben hautnah erleben. Drei Boxen, eine je Hersteller, stehen den DTM-Besuchern offen und erlauben einen Blick in die wichtigste Zone der Teams. Inhaber eines Fahrerlagertickets erhalten Zugang zu einer Box – und dies auch während der meisten Sessions.

Im Fan-Village sorgt das Programm auf der Show-Bühne den ganzen Tag für Unterhaltung. Für das leibliche Wohl sorgen angesagte Food-Trucks und ein Lounge-Bereich mit bequemen Sitzgelegenheiten. Jeweils am Samstag- und Sonntagmorgen findet ein spezieller Pit-Walk statt, bei dem die Besucher den Teams bei ihren Vorbereitungen auf die Rennen zusehen können. Außer bei den Rennen können sich Fans zudem auch auf der Fan-Terrace einen Überblick verschaffen. Camping ist für viele Motorsport-Fans fester Bestandteil eines Rennwochenendes. Diese gesellige und kostengünstige Übernachtungsmöglichkeit gehörte von Anfang an zur DTM.

Die DTM ist unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie – zu moderaten Preisen. Bereits ab zehn Euro kann der Fan die DTM an den Freitagen live erleben, Wochenendtickets sind für die Rennen in Deutschland bereits ab 30 Euro zu haben. Ein besonders attraktives Angebot ist das Family-Ticket, das vier Tickets für zwei Erwachsene und zwei Kinder bis einschließlich 14 Jahre zum rabattierten Preis beinhaltet.