„NäherDran“ von Sportjugend und AOK Hessen gestartet

Bensheim. Alle Sportvereine in Hessen, die sich besonders stark für Inklusion oder Integration im Sport einsetzen oder dies nach den Sommerferien vorhaben, haben ab sofort die Chance auf finanzielle Unterstützung. Die Sportjugend Hessen hat gemeinsam mit der AOK Hessen die Initiative „NäherDran“ konzipiert. Hier sollen vereinseigene Projekte teilfinanziert werden. Außerdem werden etliche Bewegungs- und Bildungsmodule angeboten, die Clubs kostenfrei abrufen können.

© Rawpixel-fotolia

Eine dreiköpfige Jury entscheidet, welche vereinseigenen Projekte als förderungswürdig erachtet werden. „Wir legen beispielsweise Wert auf die konkrete Beschreibung der Zielsetzung und der Maßnahmen, eine detaillierte Zeit- und Kostenplanung, aber auch, ob das Konzept Aussicht auf Erfolg hat“, so Schirmherr Dirk Köhler, Spieler beim RSV Lahn-Dill. Insgesamt stehen 100.000 Euro für „NäherDran“ in diesem Jahr zur Verfügung. „Wir wollen zusätzliche Schubkräfte freisetzen und greifen dafür engagierten Vereinen unter die Arme – nicht nur finanziell, sondern auch mit unserem Know-how. Und das sportartenübergreifend und unabhängig von deren Mitgliederzahl“, erzählt Juliane Kuhlmann vom Vorstand der Sportjugend Hessen. „NäherDran“ ist dabei durchaus wörtlich zu nehmen: Die Kampagne trägt dazu bei, häufig benachteiligte Personengruppen stärker ins Vereinsleben zu integrieren. Dabei rücken alle ein bisschen näher zusammen, während die Gemeinschaft in den Clubs gestärkt wird. „Wir wollen, dass sich die Menschen viel bewegen – am besten regelmäßig im Verein. Eine bessere Prävention gibt es nicht. Es geht uns aber auch darum, Vereine und benachteiligte Menschen zusammenzubringen, weil soziales Engagement ungemein wertvoll ist“, ergänzt Norbert Diehl, AOK-Chef für den Kreis Bergstraße.

Öffnungszeiten der Beratungscenter Bensheim und Bürstadt: Montag 08:30 - 16:30 Uhr Dienstag 08:30 - 16:30 Uhr Mittwoch 08:30 - 16:30 Uhr Donnerstag 08:30 - 18:00 Uhr Freitag 08:30 - 16:30 Uhr

Schnell buchen: Bewegungs- und Bildungsmodule

Doch selbst dann, wenn es zunächst keine eigenen Projektideen geben sollte, gibt es Unterstützung: Insgesamt 19 Module der Sportjugend aus dem Kontext Bildung und Bewegung stehen unabhängig davon zur Verfügung, und pro Verein können – je nach Aufwand für die jeweilige Umsetzung – eines, zwei oder drei von ihnen realisiert werden. Hierzu gehören beispielsweise Ausbildungen, Module zu den Themen Kinderarmut und Vielfalt, Workshops und Kinderfreizeiten sowie interkulturelle Angebote. Sogar ein komplettes Soccer- und Highlander-Turnier für unbegleitete Flüchtlinge kann mit Hilfe der Sportjugend organisiert werden. „Das Angebot ist bewusst sehr breit gefächert und so konzipiert, dass ein Verein neben der finanziellen Unterstützung eben auch Kompetenzen und Events im Gesamtwert von mehreren tausend Euro erhalten kann“, so Diehl. Die Beteiligten gehen derzeit davon aus, dass etwa 20-30 hessische Vereinen eine Förderung (Geld- und/oder Sachleistungen) zuerkannt wird. Wenige Wochen nach Ende der Bewerbungsfrist am 10. August wird feststehen, welche Vereine mit einer Unterstützung rechnen können.

Mehr Informationen zu „NäherDran“ finden Vereine finden Sie hier (inkl. Anmeldung).