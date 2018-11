Passende Werbegeschenke zu Weihnachten & zum Jahreswechsel

Wer seine Kunden und Geschäftspartner dauerhaft an das Unternehmen binden möchte, der sollte zu diesen eine gute Beziehung aufbauen. Dafür sind unter anderem Präsente eine geeignete Option. Denn diese drücken Wertschätzung aus und stärken somit das Verhältnis. Sie bieten sich insbesondere in der Weihnachtszeit an. Wer Kunden und Geschäftspartner mit kleinen Aufmerksamkeiten eine Freude bereiten möchte, der sollte unbedingt darauf achten, zu hochwertigen Artikeln zu greifen, die dem Beschenkten einen echten Mehrwert bieten. Denn nur so hinterlässt ein Unternehmen einen positiven Eindruck. Doch welche Werbegeschenke eignen sich für Weihnachten und den Jahreswechsel?

Praktische Notizbücher:

Wer seine Kunden und Geschäftspartner in der besinnlichen Zeit überraschen möchte, für den sind individuell bedrucke Notizbücher ein schönes Geschenke. Denn diese praktischen Präsente sind ideale Begleiter für den Arbeitsalltag der Beschenkten. In diesen können sie ihre Notizen festhalten und vergessen so keine wichtigen Dinge. Sinnvoll ist es, die kleinen Bücher mit dem Logo des Unternehmers zu versehen. Denn so werden die Beschenkten beim Benutzen immer an dieses erinnert. Folglich dienen die Notizbücher nicht nur als Geschenk, sondern ebenfalls als Werbemittel.

Bedruckte Kalender:

Eine weitere schöne Geschenkidee zu Weihachten und zum Jahreswechsel sind Kalender. Egal ob im Mini-Format für die Aktentasche oder ein XXL-Modell für die Wand – mit diesen praktischen Präsenten können Firmen bei ihren Kunden und Geschäftspartnern Eindruck hinterlassen. Damit diese gut ankommen, sollten sie mit schönen Motiven bedruckt werden, die zur Firma passen. Auch das Logo des Unternehmens sollte auf dem Kalender deutlich sichtbar platziert werden. So bleibt dieses täglich in positiver Erinnerung.

Hochwertiger Wein:

Mit einem edlen Tropfen als Weihnachtsgeschenk macht ein Unternehmen sicherlich nichts falsch. Denn dieses Präsent gehört zu den absoluten Klassikern. Wichtig ist es, einen hochwertigen Wein zu verschenken. Denn mit einem solchen Genuss für den Gaumen kann eine Firma Eindruck machen. Besonders einzigartig wirkt dieses Geschenk, wenn es mit einem individuell bedruckten Etikett versehen ist. Auf diesem kann die Firma ein schönes Bild, ihr Logo sowie nette Grüße aufdrucken. Dies verleiht dem Geschenk eine individuelle Note und vermittelt Wertschätzung dem Kunden bzw. Geschäftspartner gegenüber.

Nützliche USB-Sticks:

Damit die Kunden und Geschäftspartner wichtige Daten überall parat haben können, kann ein Unternehmen bedruckte USB-Sticks an diese zu Weihnachten verschenken. Besonders edel wirken Varianten aus hochwertigem Metall. Praktisch sind vor allem Modelle, die am Schlüsselbund befestigt werden können. So haben die Beschenkten immer einen USB-Stick parat. Um die edle Note dieses Geschenks zu unterstreichen, kann ein Unternehmen das Präsent mit einer Logo-Gravur versehen. So bleibt es sicherlich in positiver Erinnerung.

Edle Pralinen:

Diese süße Überraschung findet sicherlich immer Anklang: Leckere Pralinen. Diese wirken besonders edel und lassen die Herzen aller Naschkatzen höherschlagen. Entscheidet sich ein Unternehmen für dieses Weihnachtsgeschenk, so versüßt es seinen Kunden und Geschäftspartnern die besinnliche Zeit. Besonders gut kommt das Geschenk an, wenn es mit dem Firmen-Logo sowie einer netten Botschaft bedruckt wird. Denn dies verleiht der kleinen Aufmerksamkeit eine persönliche Note und macht sie zu einem individuellen Geschenk.

Fitness-Armbänder:

Damit die guten Vorsätze im neuen Jahr direkt umgesetzt werden können, können Firmen ihren Kunden und Geschäftspartnern Fitness-Armbänder zu Weihnachten bzw. zum Jahreswechsel schenken. Diese Präsente zeichnen Herzschlag, Laufstrecke, Schritte und Co. auf und helfen dabei, in Form zu bleiben. Sind diese mit dem Logo des Unternehmens versehen, so erinnern sie die Beschenkten regelmäßig an die Firma. Dies sorgt dafür, dass das diese stets in positiver Erinnerung bleibt.