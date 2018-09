Sonntagsshopping in der Mannheimer City

Akzente Wohnaccessoires, Hauptstraße 27

Andreas Siracusa Restaurationen Ltd., Hauptstraße 43 Angelika Wagner Mode + Accessoires, Kirchenstraße 29

B Pure, Kirchenstraße 23

Goldschmiede Ladenburg, Hauptstraße 27

H&D Shoes and More, Daimlerstraße 34

Juwelier Otto Kielmayer GmbH, Hauptstraße 15

Koob Hörgeräte GmbH, Hauptstraße 46

Kristallfluss Röser, Kirchenstraße 33

Kunterbunt - Keramik selbst bemalen, Kirchenstraße 12 La Pallina Eiscafé, Hauptstraße 17

Linea Schuhe, Hauptstraße 16

Mannheimer Morgen Kundenforum, Hauptstraße 20 Melvin Store, Marktplatz 1

Modehaus Sohn, Hauptstraße 24-26

Optik Pfister, Hauptstraße 31

Schmuckstein, Kirchenstraße 15

Parfümerie und Kosmetikinstitut Schneckenburger-Treffurt, Neugasse 3

Seitenweise Bücher am Markt, Marktplatz 2

Textil- und Modewaren Gottschalk, Neugasse 1

Ulikate - Juwelier & Goldschmied, Cronberger Gasse 2 Varietee, Marktplatz 3