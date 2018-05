Wer links nuckelt, schreibt später links

Bensheim. In der Regel ist das tägliche Leben, Lernen und Arbeiten auf Rechtshänder ausgerichtet. Doch niemand kann ohne weiteres von links auf rechts „umschulen“, denn das ist angeboren. Schätzungen zufolge macht ungefähr jeder zehnte Mensch alles mit links. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Linkshänder-Paar ein linkshändiges Kind bekommt, liegt bei 50 Prozent. Schon im Mutterleib ist das teilweise erkennbar: "Linksnuckler" entwickeln sich meistens zu Linkshändern.

© Harald07-fotolia

Redewendungen wie "jemanden links liegen lassen", "jemanden linken" oder "mit dem linken Fuß aufstehen" zeugen von dem schlechten Image, das der linken Seite anhaftet. So wurden denn Kinder früher häufig auf das "schöne Händchen" umgeschult. Doch Expertinnen und Experten berichten von Gedächtnisstörungen, Konzentrationsproblemen, Lese- und Rechtschreibschwäche, feinmotorischen Störungen bis hin zu Minderwertigkeitskomplexen, Unsicherheit und Bettnässen. "Diese Probleme sind allerdings nicht immer auf eine Änderung der Händigkeit zurückzuführen", so Norbert Diehl, AOK-Chef für den Kreis Bergstraße. "Doch bereits bestehende Schwierigkeiten können durch eine Umschulung verstärkt werden."

Links vor Rechts

Wenn Eltern vermuten, dass das Kind Linkshänder ist, sollten sie zum Beispiel beim Essen den Löffel mittig platzieren, sodass sich das Kind, ohne beeinflusst zu werden, für die bevorzugte Hand entscheiden kann. Manchmal greift ein Kind ganz eindeutig mit links nach Löffel, Zahnbürste, Spielzeug oder Stift, manchmal ist es nicht so eindeutig. „Ob ein Kind Links- oder Rechtshänder ist, zeigt sich meistens bis zum vierten Lebensjahr, bis zum Schuleintritt sollte die Händigkeit geklärt sein“, so Diehl. Stellt sich eine Linkshändigkeit heraus, muss sich das Kind in einer Rechtshänder-Welt zurechtfinden: Schreibt es links mit einem Füller, verschmiert eventuell die Tinte. Bei der Schere in der linken Hand ist die Schnittkante nicht zu sehen. Und wie rum nun die Gitarre halten? Linkshändigkeit haftet inzwischen kein Stigma mehr an. Im Gegenteil: Beethoven und Hendrix waren Linkshänder. Geschadet hat es ihnen ganz sicher nicht.