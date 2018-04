007 Elements: Das ist der Gipfel

Anzeige

Schon seit 1983 übernehmen Jaguar- und Land-Rover-Modelle wichtige Rollen in James-Bond-Filmen. Jetzt wird die Kooperation noch intensiver: Am 12. Juli 2018 öffnet in den Ötztaler Alpen auf dem 3.056 Meter hohen Gipfel des Gaislachkogels die interaktive Erlebniswelt 007 Elements. Und die britischen Autobauer sind als Partner dabei.



Das neue Erlebniszentrum liegt direkt neben dem Gourmet-Restaurant "ice Q", das im Bond-Film "Spectre" zur Hoffler-Klinik umgebaut wurde. Zu sehen sind dort unter anderem interaktive Displays mit Technik von Jaguar Land Rover und mehrere Fahrzeug-Exponate wie die in "Spectre" eingesetzten Land Rover Defender und Range Rover Sport SVR. Deren Verfolgung des Flugzeugs mit dem Geheimagenten gehört zu den Action-Höhepunkten des Streifens.