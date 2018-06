1.000 Luxus-Karossen vor englischem Schloss

Anzeige

Stolze Besitzer von Fahrzeugen der Nobelmarke Rolls-Royce fahren vor: Man feiert das größte Rolls-Royce-Treffen der "Rolls-Royce Enthusiasts Club Annual Rally" und des "Concours d'Elegance". Die spektakuläre Kulisse des Burghley House, eines der schönsten elisabethanischen Häuser Englands, bietet die perfekte Kulisse für die mehr als 1.000 historischen und zeitgenössischen Rolls-Royce-Exemplare.



Rolls-Royce will dieses Ereignis mit einer großen Ausstellung der in Goodwood gebauten Phantom-, Ghost-, Wraith- und Dawn-Automobile würdigen. Die Kollektion soll den "Wraith Black Badge" und einige hochgradig "maßgeschneiderte" Modelle enthalten. Die Autos werden von einem Team aus dem Hause Rolls-Royce in Goodwood präsentiert, darunter Handwerker, Absolventen und Lehrlinge.



In den vergangenen Jahren hat die Ausstellung an allen drei Tagen große Menschenmengen angezogen. Die diesjährige Veranstaltung ist auch eine Hommage an die Earl's Court Motor Show von 1948, die die Rückkehr zum Fahrzeugbau nach dem Zweiten Weltkrieg feiert. Ein zeitgenössischer Rolls-Royce Wraith soll in der Ausstellung als "Auto der Zukunft" neben einem historischen Rolls-Royce Silver Wraith zu sehen sein.